IBM MQ アプライアンス

コスト削減と資産の簡素化 IBM MQソリューションは、ビジネス・データを確実に保護し、正しい場所に正確な時間に届くことを保証するために、世界中の何千社もの企業で利用されています。 保守を簡略化してコストを削減しようとする企業にとって、MQ Applianceは最適な選択肢となります。 M2003のご紹介 IBM MQ Applianceの最新版は、データの可用性と整合性、そしてシンプルさを中核としてビジネスの成長をサポートするよう進化しました。

インフォグラフィックを見る お客様の事業は中断やデータ損失から保護されていますか? ブログ記事を読む データシートをダウンロードする

メリット 簡単なセットアップ IBM MQファームウェアは安全な専用ハードウェアにプリインストールされているため、お客様のチームはすぐに使い始めることができます。 パフォーマンスの最大化 より高いプロセッサー処理能力、より高速なストレージ、より広いネットワーク帯域幅で、最も要求が厳しい大容量のワークロードも処理します。 ビジネス・レジリエンス 高い可用性と耐障害性を備えたアーキテクチャーを簡単に構築でき、万一、停電が発生した際にもメッセージ・データに継続的にアクセスできます。 コスト削減 お客様の資産を簡素化し、複雑なマルチスタック環境のインストールやパッチ適用、保守に費やす時間を削減することで、ハードウェアと保守のコストを節減します。 データからの絶え間ないインサイト ストリーミング・キューを使用して企業内を流れるミッションクリティカル・データを活用することで、アナリティクスとAIを絶え間なく強化します。 脅威からの保護 複雑なコードを書いたり、アプリケーションを修正したりすることなく、機密性の高い重要なビジネス・データをあらゆる段階で暗号化します。

IBM MQの主要な機能 強力なメッセージング メッセージ・キューイング、イベントまたはPubSubのサポート、およびトランザクションの実行により、さまざまなシステムを接続します。 確実な配信 競合他社とは異なり、IBM MQ はメッセージを失ったり、メッセージを複数回配信したりすることはありません。 市場をリードするメッセージングをあらゆる場所で どこに導入しても、実績のある、セキュリティーが強化された高性能のメッセージング・ソリューションを入手できます。 レジリエンスのあるオペレーション 自動化された高度なワークロード・バランシング機能により、規模に合わせたアプリケーションを設計できます。 開発の自由 幅広いプログラミング言語、API、メッセージング・プロトコル・サポート(AMQPを含む)、シンプルな管理ツールを提供します。 24 時間 365 日のテクニカルサポート 専任の IBM MQ チームと大規模なユーザー コミュニティがお客様をサポートします。

仕様 RAM 256GB RAM、16 x 16GB DDR4 DIMM イーサネット・ポート 1GbEポート数:8

10GbEポート数:4

40GbEポート数:4

100GbEポート数:2

1GbE管理イーサネット・ポート数:2 (1つがIPMIをサポート) プロセッサーおよびディスク 2 x 16コアのIntel Xeon Gold 6326プロセッサー。2.9GHzのQXS7、ハイパースレッディング対応

ハードウェア管理のミラー保護されたRAID下の4 x 3.2TB NVMe SSD

お客様事例 食料品小売業者 食料品店の小売店では、毎日 5,000 万件のメッセージを全国に簡単に転送しています。 プロフェッショナルプロビデントソサエティ このクライアントでは、監査の結果、是正処置が 80% 減少し、システムコードの 90% が IBM MQ Advanced によって除去されました。

金融機関はMQを頻繁に使用しており、その機能は非常に優れています。 Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon