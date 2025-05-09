IBM® Maximo Application Suiteによる植生管理

植生リスクを先取り—監視・分析・事前対応で運用のレジリエンスを向上

IBM Maximo Vegetation Managementの詳細な流れを示した図

リスクをレジリエンスに変える

送電線、発電所、その他の公益事業資産を望ましくない植生から保護することは安全上の課題です。送電線付近の落下する枝や繁茂した樹木は、停電や山火事のリスク、さらに人や財産への危険を引き起こす可能性があります。従来の手作業による点検や固定スケジュールは非効率で受動的であり、重要なリスクを見落とす場合があります。

IBM Maximo Vegetation Managementは、画像データ、分析、AIを活用して実行可能なインサイトへと変換し、企業がリスクの高いエリアを事前に特定できるようにします。これにより、樹木の剪定優先順位の決定、リスクの低減、資源活用の最適化が可能になります。
停止リスクの低減

植生による停電リスクを早期に特定・対処して防止します。
コスト効率の向上

リスクの高い領域を優先することで、手動による検査と緊急保守のコストを削減します。
リスクベースの優先順位付け

植生の状態を追跡する主要業績評価指標（KPI）を用いて資産の優先順位を設定します。
保守の最適化

統合された製品でデータ洞察を得て、作業指示や実行状況を追跡可能です。

主な機能

IBM Maximo Vegetation Management資産管理の製品の画面
リモート植生監視による洞察の取得

IBM Maximo Vegetation Managementは、リモート植生管理を通じて、管理者や利害関係者が地域内の植生の現状をより正確に把握できるよう支援します。

送電資産に影響を及ぼす可能性のある樹木を特定するには、樹木の平均および最大高さを把握することが重要です。また、資産周辺の設定された緩衝地帯における植生の侵入状況を把握することも重要です。このツールは自動的にスケールし、数百マイルにわたる送電線の植生成長を評価し、作業用通路や区間、ゾーンごとに樹木の剪定や伐採の優先順位を決定できるようにします。
IBM Maximo Vegetation Management資産管理の製品の画面
KPIと評価のカスタマイズ

IBM Maximo Vegetation Managementは、衛星画像やLiDARデータを活用して、電力導体までの距離やバッファーゾーンへの侵入などの主要指標やKPIをもとに植生の範囲を評価します。このソリューションはリスク・スコアを割り当て、ブラッシュ除去作業の特定と優先順位付けを支援します。これらのインサイトを他のデータ層と組み合わせることで、カスタムダッシュボード、アラート、意思決定指標、柔軟なデータエクスポート機能を備えた統合植生管理計画を構築できます。
IBM Maximo Vegetation Management資産管理の製品の画面
植生の種類とリスクの評価

このツールは樹種に関するインサイトを提供し、送電線やその他の資産に危害を及ぼす可能性のある落下リスクのある樹木を特定するとともに、剪定によって保護できるエリアを予測します。カスタマイズ可能なダッシュボードやアラートを活用することで、植生管理者は予防保全のサイクルを最適化し、先手を打った資産管理戦略を強化し、迅速に対応するとともに、高コストの手作業による点検への依存を減らすことができます。
IBM Maximo Vegetation Management作業指示追跡の製品の画面
作業指示管理

IBM Maximo Vegetation Managementは統合された作業指示管理ツールを備えており、インサイトを実行に変換し、実行状況、コンプライアンス、請負業者のパフォーマンスを一元的に追跡できます。
IBM Maximo Vegetation Management資産管理の製品の画面
ユースケース
エネルギー・公益事業

IBM Maximo Vegetation Managementを活用することで、公益事業はクリティカルな資産付近にある、送電線や資産に危害を及ぼす可能性のある樹木や高リスクエリアを事前に特定できるようになります。衛星およびLiDAR画像とAI搭載リスクスコアリングを組み合わせることで、送配電線に最も脅威を与える植生を特定します。これにより、保守・運用担当者はリソースを最も必要な箇所に集中させ、停電リスクの低減、安全性の向上、電力網の信頼性維持が可能になります。

 詳細は動画をご覧ください
保険

IBM Maximo Vegetation Managementを活用すれば、保険会社は衛星画像やLiDARデータとAI搭載リスクスコアリングを組み合わせて、広範なポートフォリオにおける植生リスクを正確かつ最新のインサイトとして把握できます。これにより、引受担当者はリスクをより正確に評価し、自信を持って保険料を設定するとともに、リスクの高い物件を事前に特定して対策を講じることができます。万一、保険請求が発生した場合でも、過去の植生データを使用して事故発生前の状況を検証できるため、請求処理の迅速化や不正防止につながります。その結果、損失の削減、顧客信頼の向上、財務パフォーマンスの強化が実現します。
運輸

輸送業界では、管理されていない植生が信号を遮ったり、インフラを損傷させたり、鉄道・高速道路・空港沿いで安全上のリスクを生じさせる可能性があります。IBM Maximo Vegetation Managementは、衛星画像とLiDAR画像、AIリスクスコアリングを組み合わせて広範なコリドーの植生成長を監視し、最もリスクの高いエリアを特定します。剪定の優先順位を決定し作業指示を統合することで、輸送事業者は遅延を減らし、乗客や貨物の安全性を向上させ、重要インフラの寿命を延ばすことができます。
次のステップ

製品ツアーを開始するか、IBMのエキスパートへの相談を予約して、組織がMaximoから得られるメリットをご確認ください。

