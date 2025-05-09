植生リスクを先取り—監視・分析・事前対応で運用のレジリエンスを向上
送電線、発電所、その他の公益事業資産を望ましくない植生から保護することは安全上の課題です。送電線付近の落下する枝や繁茂した樹木は、停電や山火事のリスク、さらに人や財産への危険を引き起こす可能性があります。従来の手作業による点検や固定スケジュールは非効率で受動的であり、重要なリスクを見落とす場合があります。
IBM Maximo Vegetation Managementは、画像データ、分析、AIを活用して実行可能なインサイトへと変換し、企業がリスクの高いエリアを事前に特定できるようにします。これにより、樹木の剪定優先順位の決定、リスクの低減、資源活用の最適化が可能になります。
植生による停電リスクを早期に特定・対処して防止します。
リスクの高い領域を優先することで、手動による検査と緊急保守のコストを削減します。
植生の状態を追跡する主要業績評価指標（KPI）を用いて資産の優先順位を設定します。
統合された製品でデータ洞察を得て、作業指示や実行状況を追跡可能です。
IBM Maximo Vegetation Managementを活用することで、公益事業はクリティカルな資産付近にある、送電線や資産に危害を及ぼす可能性のある樹木や高リスクエリアを事前に特定できるようになります。衛星およびLiDAR画像とAI搭載リスクスコアリングを組み合わせることで、送配電線に最も脅威を与える植生を特定します。これにより、保守・運用担当者はリソースを最も必要な箇所に集中させ、停電リスクの低減、安全性の向上、電力網の信頼性維持が可能になります。
IBM Maximo Vegetation Managementを活用すれば、保険会社は衛星画像やLiDARデータとAI搭載リスクスコアリングを組み合わせて、広範なポートフォリオにおける植生リスクを正確かつ最新のインサイトとして把握できます。これにより、引受担当者はリスクをより正確に評価し、自信を持って保険料を設定するとともに、リスクの高い物件を事前に特定して対策を講じることができます。万一、保険請求が発生した場合でも、過去の植生データを使用して事故発生前の状況を検証できるため、請求処理の迅速化や不正防止につながります。その結果、損失の削減、顧客信頼の向上、財務パフォーマンスの強化が実現します。
輸送業界では、管理されていない植生が信号を遮ったり、インフラを損傷させたり、鉄道・高速道路・空港沿いで安全上のリスクを生じさせる可能性があります。IBM Maximo Vegetation Managementは、衛星画像とLiDAR画像、AIリスクスコアリングを組み合わせて広範なコリドーの植生成長を監視し、最もリスクの高いエリアを特定します。剪定の優先順位を決定し作業指示を統合することで、輸送事業者は遅延を減らし、乗客や貨物の安全性を向上させ、重要インフラの寿命を延ばすことができます。