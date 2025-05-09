送電線、発電所、その他の公益事業資産を望ましくない植生から保護することは安全上の課題です。送電線付近の落下する枝や繁茂した樹木は、停電や山火事のリスク、さらに人や財産への危険を引き起こす可能性があります。従来の手作業による点検や固定スケジュールは非効率で受動的であり、重要なリスクを見落とす場合があります。

IBM Maximo Vegetation Managementは、画像データ、分析、AIを活用して実行可能なインサイトへと変換し、企業がリスクの高いエリアを事前に特定できるようにします。これにより、樹木の剪定優先順位の決定、リスクの低減、資源活用の最適化が可能になります。