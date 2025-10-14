将来を見据えたMDMソリューションでビジネスを変革
IBM® MaaS360 Fast Startは、中小企業向けに特化して設計されています。このモバイル・デバイス管理（MDM）ソリューションは、iOSおよびAndroidのスマートフォンとタブレットの迅速なオンボード、セキュリティー設定の適用、アプリケーションの配布、これらすべてをわずか数分で行える、シンプルで直感的なエクスペリエンスを提供します。
シンプルな自動登録で、チームのiPhoneとAndroid端末を数分で使える状態にしましょう。
業界のベスト・プラクティスに基づいて事前に設定されたポリシーにより、利用開始日から保護を実施。ITの専門知識は必要ありません。
誰でも使えるシンプルなダッシュボードから、デバイスの管理や設定の更新、アプリの共有を一元的に行えます。
ダウンタイムや余分な手間を発生させることなく、必要なときにいつでも新しいデバイスや機能を追加できます。
|製品詳細
サポートしているブラウザ
IBM® MaaS360 Fast Startは、以下のブラウザの現在のバージョンとその直前の2つのバージョン（Internet Explorerを除く）をサポートしています。
iOSエージェント情報
iOS 15.0以降向けIBM MaaS360 Fast Star
Androidエージェント情報
Android 7.0以降向けIBM MaaS360 Fast Start