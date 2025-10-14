IBM® MaaS360 Fast Startは、中小企業向けに特化して設計されています。このモバイル・デバイス管理（MDM）ソリューションは、iOSおよびAndroidのスマートフォンとタブレットの迅速なオンボード、セキュリティー設定の適用、アプリケーションの配布、これらすべてをわずか数分で行える、シンプルで直感的なエクスペリエンスを提供します。