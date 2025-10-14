IBM MaaS360 Fast Start

将来を見据えたMDMソリューションでビジネスを変革

シンプルで直感的なモバイル・デバイス管理

IBM® MaaS360 Fast Startは、中小企業向けに特化して設計されています。このモバイル・デバイス管理（MDM）ソリューションは、iOSおよびAndroidのスマートフォンとタブレットの迅速なオンボード、セキュリティー設定の適用、アプリケーションの配布、これらすべてをわずか数分で行える、シンプルで直感的なエクスペリエンスを提供します。

迅速なセットアップで手間がかかりません

シンプルな自動登録で、チームのiPhoneとAndroid端末を数分で使える状態にしましょう。
信頼できる標準装備のセキュリティー

業界のベスト・プラクティスに基づいて事前に設定されたポリシーにより、利用開始日から保護を実施。ITの専門知識は必要ありません。
管理が簡単で拡張もスムーズ

誰でも使えるシンプルなダッシュボードから、デバイスの管理や設定の更新、アプリの共有を一元的に行えます。
ビジネスに合わせて拡張する

ダウンタイムや余分な手間を発生させることなく、必要なときにいつでも新しいデバイスや機能を追加できます。

MDMの新しい時代を迎える

ロックが表示されたデジタル画面のイラスト
貴社の事業にIBM MaaS360がどのように役立つかをご確認ください
  • ゼロタッチ・デプロイメント：ユーザーがデバイスの使用を開始すると、自動的に登録されます
  • デバイス管理とセキュリティー：基本的なセキュリティー構成をすべてのデバイスに適用します
  • アプリの配布：一括購入したアプリをワンステップで配布できます
  • エンタープライズ・リソースへのアクセス：ユーザーがWi-Fi、VPN、Eメールにアクセスできるように設定を容易にします
  • リモートサポート：デバイスのロック、位置特定、ワイプが可能です
  • 幅広いデバイスとアプリのサポート：iOSおよびAndroidのモバイルやタブレットに加え、Apple StoreおよびGoogle Playのアプリに対応

3ステップの簡単セットアップ

IBM MaaS360 FastStart製品の画面
ガイド付きセットアップで、デバイスをすばやく追加

Fast Startは、iOSおよびAndroid向けのガイド付き手順、わかりやすい進捗状況確認ツール、標準仕様に含まれるサポート動画によりセットアップを簡素化し、ITの専門知識を必要とせずにデバイスを素早く稼働させることができます。
IBM MaaS360 FastStart製品の画面
セキュリティー設定を簡単にカスタマイズ

あらかじめ定義された、「基本」「中級」「高度」のセキュリティー・プロファイルからレベルを選択できます。これらのプロファイルは、VPN、Wi-fi、Eメールなどのエンタープライズ・リソースへのアクセスを容易にするユーザー体験を提供し、必要に応じて変更できます。
IBM MaaS360 FastStart製品の画面
すべてのデバイスにアプリをスムーズに配布

ワンクリックで、必要なアプリをすべてのデバイスに簡単に配布できます。シンプルな管理で、自動的に展開され、新しいデバイスにもすぐに適用できます。  
IBM MaaS360 FastStart製品の画面
システム要件

製品詳細  

サポートしているブラウザ

 

IBM® MaaS360 Fast Startは、以下のブラウザの現在のバージョンとその直前の2つのバージョン（Internet Explorerを除く）をサポートしています。

  • Google Chrome - 127
  • Firefox - 126
  • Safari - 17
  • Opera  - 53
  • Microsoft Edge - 105

iOSエージェント情報

 

iOS 15.0以降向けIBM MaaS360 Fast Star

 

Androidエージェント情報

 

Android 7.0以降向けIBM MaaS360 Fast Start

 

