Lightwellは、エンタープライズ・ソフトウェアにおける最も困難な問題の1つを解決するように設計されています。つまり、すでに実稼働環境にあるものを壊すことなく、脆弱性を修正します。

Lightwellは年間サブスクリプションの構造です。これには、現在利用可能なLightwell Networkモデルと、クリティカルなインフラストラクチャー分野で事前に選択された顧客向けのLightwell Clearinghouse Premierモデルが含まれており、将来的にはより広範なリリースが予定されています。

お客様は、Lightwellリポジトリーを通じてLightwell修復にアクセスし、現在使用している公開オープンソース・リポジトリーとともに、既存のビルドプロセスに統合します。