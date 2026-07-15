検証済みのエンタープライズ・グレードの脆弱性修復により、オープンソース・ソフトウェアのリスクを軽減します。
Lightwellは、従来の製品フットプリントをはるかに超えるセキュリティの修復や緩和策へのアクセスを提供することで、Red Hatの実績あるエンタープライズ向けオープンソース保守モデルを拡張しています。
Lightwellは、20,000人を超える専任エンジニアからなるグローバルチームに支えられて、オープンソースソフトウェアの脆弱性を特定、検証、修正するための新しいモデルを確立しました。
現代のアプリケーションは、深く相互接続されたオープンソースのサプライチェーンに依存しています。ほとんどの企業はリスクの量、複雑さ、スピードに追いつくことができません。AI駆動型の脆弱性発見により、CVEの量と速度が加速し、すでに持続不可能な修復のギャップが拡大しています。
これは、公表されているソフトウェア脆弱性の加速的な増加を反映しています。
オープンソース・ソフトウェアは、最新の企業インフラストラクチャーを支えています。
Mythos Previewモデルは、オープンソース・ソフトウェアだけで約3,900件の高重大度のまたはクリティカルな脆弱性を特定しました。
Lightwell Networkは、対象となるオープンソースの脆弱性に対するLightwellセキュリティ修復と軽減策への年間の統合アクセスを提供し、対象範囲の拡大に応じてアプリケーション・エコシステム全体の修復をサポートします。顧客は、既存のソフトウェア配信ワークフローを通じてLightwellレジストリーにアクセスします。
Lightwell Clearinghouse Premierは、事前に選定された米国のクリティカルなインフラストラクチャーを皮切りに、複数の業務全体でオープンソース・ソフトウェアのサプライチェーンを保護するための、より広範な取り組みを表しています。
Lightwell Clearinghouse Premierは、Lightwell Networkのすべてのメリットに加えて、メンバー固有のパッケージ・バージョンの脆弱性レポートと修復、新しい脆弱性の検証と開示処理へのアクセスを提供します。
Lightwellは、包括的なソフトウェア・サプライチェーンのカバレッジを、AIを活用したエンジニアリング、深いオープンソースの専門知識を組み合わせることで、グローバル規模で信頼性の高い、エンタープライズ対応のセキュリティを提供します。当初のエコシステムにおける重点分野はMaven/Javaであり、規制の厳しい業界は固定バージョンの修復を最も必要としています。また、PyPI、npm、Goなどへの展開が計画されています。
サポートは、Javaなどの言語エコシステム、Kafkaなどのデータおよびストリーミング・プラットフォーム、ビルド・ツールとAIフレームワーク、そしてエンタープライズ・アプリケーション全体に組み込まれた推移的な依存関係など、インフラストラクチャーだけでなくソフトウェア・サプライチェーン全体にまで及びます。
グローバル・チームは高度なAIツールと連携して、上流の共同保守、脆弱性のトリアージ、安全なパッチの適用、依存関係の強化、リリース・エンジニアリング、本番環境に対応したパッケージの信頼できる配布を実現しています。
Lightwellは、上流のオープンソース・コミュニティーと下流のエンタープライズ環境をつなぎ、上流で修正プログラムを提供することで、断片化や遅延なしにソフトウェアがエンタープライズに対応できるようにします。
Lightwellの強固な基盤を確立するために必要な可視性を作り出しましょう。
IBM Security Servicesは、組織がインフラストラクチャー、アプリケーション、ID、データ、クラウド環境全体の脆弱性、構成ミス、統制上のギャップ、隠れた依存関係を明らかにできるよう支援します。現在のリスクを明確に理解することで、組織は有意義な成果をもたらすために必要な背景情報を得てLightwellに入力できます。
トランスフォーメーションの障壁になる前に、クリティカルな弱点に対処しましょう。
IBM Security Servicesは、リスクベースの修復ストラテジーを通じて、組織が脆弱性の優先順位付けと修復、統制上のギャップの解消、サイバー・リスクの軽減を支援します。この基礎的な取り組みにより、セキュリティー体制が改善され、Lightwellによるより高度で継続的なリスク管理のための環境が整います。
長期的な成功に必要な統制とガバナンスを構築しましょう。
IBMは、強化、セグメンテーション、ガバナンス、防衛ストラテジーを通じて、組織がアイデンティティー、ネットワーク、アプリケーション、データ、クラウド環境全体のセキュリティを強化できるよう支援します。これらの機能により、Lightwellの価値を完全に実現するために必要な、レジリエントなセキュリティー基盤を確立できます。
セキュリティプロセスを成熟させ、組織の準備態勢を向上させます。
IBM Security Servicesは、組織が可視性を向上させ、運用プロセスを強化し、セキュリティ機能を検証し、チームを一貫したセキュリティー戦略に沿って連携させるのを支援します。この準備状況により、組織は導入を加速し、Lightwellからより迅速に価値を得ることができます。
次世代のサイバーリスクとレジリエンスに備えましょう。
IBMは、AIを活用した洞察、自動化、高度なセキュリティ実践を通じて、組織によるセキュリティーオペレーションのモダナイズを支援します。AI駆動型の脅威環境で運用するために必要な人材、プロセス、テクノロジーを確立することで、組織はLightwellの全ての機能を活用できるより良い立場に就くことができます。
Lightwellへの準備には、かなりの労力が必要となる場合があります。私たちは、お客様の現状と将来の目標を反映した、お客様一人ひとりに合わせたアプローチでサポートいたします。
AIサイバー・レジリエンス診断は、トランスフォーメーションへの道のりを勢いよく進めるのに役立ちます。2週間のディスカバリー・アセスメントから始めて、実際の攻撃対象領域をマッピングして優先順位を付けたリスクのエクスポージャーを明らかにし、重大なエクスポージャーに対する保護を有効化し、継続的検証のための修復プレイブックとフレームワークをチームに提供します。