Lightwell

検証済みのエンタープライズ・グレードの脆弱性修復により、オープンソース・ソフトウェアのリスクを軽減します。

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円形ランプ

Lightwellとは

Lightwellは、従来の製品フットプリントをはるかに超えるセキュリティの修復や緩和策へのアクセスを提供することで、Red Hatの実績あるエンタープライズ向けオープンソース保守モデルを拡張しています。

Lightwellは、20,000人を超える専任エンジニアからなるグローバルチームに支えられて、オープンソースソフトウェアの脆弱性を特定、検証、修正するための新しいモデルを確立しました。

これらのサービスについて詳細はこちら 私たちのセキュリティサービス機能についてご紹介します
ノートPCで作業している2人の従業員。
最新情報
ニュース
サーバールームで働く従業員
IBM Security Servicesが企業のLightwell運用化とサイバー・レジリエンス強化を支援
IBM Security Servicesは、組織がオープンソースソフトウェアのサプライチェーンリスクを発見し、優先順位を付け、軽減することを支援し、LightwellのAI搭載のオープンソースの脆弱性修復機能を最大限に活用するために必要な基盤を構築します。
ニュース
ホワイトボードに書く女性
IBMとRed Hatが、AI時代のオープンソースの未来を再定義するために50億ドルを拠出
プロジェクトLightwellは、オープンソース・ソフトウェアのための信頼できるエンタープライズ向けの情報交換所を、ソフトウェアのサプライチェーンを保護するための新しいAI駆動型モデルを使用して構築します
ニュース
複数の雇用主が働いている
IBM、Red Hat、Palo Alto Networks社がプロジェクトLightwellを拡大し、組織によるソフトウェアの脆弱性対応を支援
コラボレーションは、脆弱性の発見、仮想パッチ、ソフトウェア修復を組み合わせて、組織が脆弱性の発見から保護までの時間を短縮できるようにします。

AI駆動型修復の課題

現代のアプリケーションは、深く相互接続されたオープンソースのサプライチェーンに依存しています。ほとんどの企業はリスクの量、複雑さ、スピードに追いつくことができません。AI駆動型の脆弱性発見により、CVEの量と速度が加速し、すでに持続不可能な修復のギャップが拡大しています。
581 監査されたコードベースには平均581件の脆弱性が含まれる1

これは、公表されているソフトウェア脆弱性の加速的な増加を反映しています。

 >90% フォーチュン500企業の90%以上がOSS2に依存

オープンソース・ソフトウェアは、最新の企業インフラストラクチャーを支えています。

 3,900 約3,900件の脆弱性が特定されました3

Mythos Previewモデルは、オープンソース・ソフトウェアだけで約3,900件の高重大度のまたはクリティカルな脆弱性を特定しました。

Lightwellの仕組み

本番環境を中断することなく脆弱性を修正する

Lightwellは、エンタープライズ・ソフトウェアにおける最も困難な問題の1つを解決するように設計されています。つまり、すでに実稼働環境にあるものを壊すことなく、脆弱性を修正します。

Lightwellは年間サブスクリプションの構造です。これには、現在利用可能なLightwell Networkモデルと、クリティカルなインフラストラクチャー分野で事前に選択された顧客向けのLightwell Clearinghouse Premierモデルが含まれており、将来的にはより広範なリリースが予定されています。

お客様は、Lightwellリポジトリーを通じてLightwell修復にアクセスし、現在使用している公開オープンソース・リポジトリーとともに、既存のビルドプロセスに統合します。
制御室でノートPCを使用している人物
現在の製品・サービス Lightwell Network

Lightwell Networkは、対象となるオープンソースの脆弱性に対するLightwellセキュリティ修復と軽減策への年間の統合アクセスを提供し、対象範囲の拡大に応じてアプリケーション・エコシステム全体の修復をサポートします。顧客は、既存のソフトウェア配信ワークフローを通じてLightwellレジストリーにアクセスします。

 Lightwell Clearinghouse Premier

Lightwell Clearinghouse Premierは、事前に選定された米国のクリティカルなインフラストラクチャーを皮切りに、複数の業務全体でオープンソース・ソフトウェアのサプライチェーンを保護するための、より広範な取り組みを表しています。

Lightwell Clearinghouse Premierは、Lightwell Networkのすべてのメリットに加えて、メンバー固有のパッケージ・バージョンの脆弱性レポートと修復、新しい脆弱性の検証と開示処理へのアクセスを提供します。

 IBMの開発についての最新情報
協力して企業とオープンソース・ソフトウェアを保護

オープンソース・ソフトウェアのサプライチェーンを保護するには、これらの修正プログラムをアクティブな開発パイプラインに拡張するエコシステムが必要です。Lightwellは、テクノロジーおよび導入パートナーの堅牢で成長を続けるエコシステムによって拡張されています。

業界のリーダーと協力することで、Lightwellは真のオーケストレーションされた防御を実現し、修正プログラムの準備ができたときに、ネットワーク・ルール、クラウド環境、デプロイメント・パイプラインを同時に更新できるようにします。
テクノロジーに特化したオフィスで、サーバーを背景に、2人がタブレットをレビューし、別の1人がコンピューターで作業している

フルスタックのカバレッジ

Lightwellは、包括的なソフトウェア・サプライチェーンのカバレッジを、AIを活用したエンジニアリング、深いオープンソースの専門知識を組み合わせることで、グローバル規模で信頼性の高い、エンタープライズ対応のセキュリティを提供します。当初のエコシステムにおける重点分野はMaven/Javaであり、規制の厳しい業界は固定バージョンの修復を最も必要としています。また、PyPI、npm、Goなどへの展開が計画されています。
エンドツーエンドのオープンソース・カバレッジ

サポートは、Javaなどの言語エコシステム、Kafkaなどのデータおよびストリーミング・プラットフォーム、ビルド・ツールとAIフレームワーク、そしてエンタープライズ・アプリケーション全体に組み込まれた推移的な依存関係など、インフラストラクチャーだけでなくソフトウェア・サプライチェーン全体にまで及びます。

 20,000人のエンジニアがAIを活用

グローバル・チームは高度なAIツールと連携して、上流の共同保守、脆弱性のトリアージ、安全なパッチの適用、依存関係の強化、リリース・エンジニアリング、本番環境に対応したパッケージの信頼できる配布を実現しています。

 上流から本番環境までのセキュリティー・モデル

Lightwellは、上流のオープンソース・コミュニティーと下流のエンタープライズ環境をつなぎ、上流で修正プログラムを提供することで、断片化や遅延なしにソフトウェアがエンタープライズに対応できるようにします。

ライトウェルのセキュリティサービス

Lightwellの強固な基盤を確立するために必要な可視性を作り出しましょう。

IBM Security Servicesは、組織がインフラストラクチャー、アプリケーション、ID、データ、クラウド環境全体の脆弱性、構成ミス、統制上のギャップ、隠れた依存関係を明らかにできるよう支援します。現在のリスクを明確に理解することで、組織は有意義な成果をもたらすために必要な背景情報を得てLightwellに入力できます

現代的なオフィスでのグループ会議のディスカッションを捉えたスナップ写真。

トランスフォーメーションの障壁になる前に、クリティカルな弱点に対処しましょう。

IBM Security Servicesは、リスクベースの修復ストラテジーを通じて、組織が脆弱性の優先順位付けと修復、統制上のギャップの解消、サイバー・リスクの軽減を支援します。この基礎的な取り組みにより、セキュリティー体制が改善され、Lightwellによるより高度で継続的なリスク管理のための環境が整います。

モニタリングルームでシステムの安定性を監視する、技術オペレーター。技術データを示すスクリーンに囲まれている。

長期的な成功に必要な統制とガバナンスを構築しましょう。

IBMは、強化、セグメンテーション、ガバナンス、防衛ストラテジーを通じて、組織がアイデンティティー、ネットワーク、アプリケーション、データ、クラウド環境全体のセキュリティを強化できるよう支援します。これらの機能により、Lightwellの価値を完全に実現するために必要な、レジリエントなセキュリティー基盤を確立できます

強力なコンピューターを使用して、政府にスパイ行為を行う危険な男性ハッカーのチーム。セキュリティー侵害。

セキュリティプロセスを成熟させ、組織の準備態勢を向上させます。

IBM Security Servicesは、組織が可視性を向上させ、運用プロセスを強化し、セキュリティ機能を検証し、チームを一貫したセキュリティー戦略に沿って連携させるのを支援します。この準備状況により、組織は導入を加速し、Lightwellからより迅速に価値を得ることができます。

英国国防 - コントロールルームで戦闘情報を監視する軍事オペレーター、スクリーンとディスプレイ、未来の軍隊と安全保障のコンセプト

次世代のサイバーリスクとレジリエンスに備えましょう。

IBMは、AIを活用した洞察、自動化、高度なセキュリティ実践を通じて、組織によるセキュリティーオペレーションのモダナイズを支援します。AI駆動型の脅威環境で運用するために必要な人材、プロセス、テクノロジーを確立することで、組織はLightwellの全ての機能を活用できるより良い立場に就くことができます。

複数の画面で作業する男性

現在地から始めるLightwellのAIサイバー・レジリエンス診断

Lightwellへの準備には、かなりの労力が必要となる場合があります。私たちは、お客様の現状と将来の目標を反映した、お客様一人ひとりに合わせたアプローチでサポートいたします。

AIサイバー・レジリエンス診断は、トランスフォーメーションへの道のりを勢いよく進めるのに役立ちます。2週間のディスカバリー・アセスメントから始めて、実際の攻撃対象領域をマッピングして優先順位を付けたリスクのエクスポージャーを明らかにし、重大なエクスポージャーに対する保護を有効化し、継続的検証のための修復プレイブックとフレームワークをチームに提供します。

 詳細はこちら
ソフトウェアサプライチェーンの安全性を確保する

Lightwellを使用することで、組織は脆弱性のバックログを削減し、強制的なアップグレードなしにCVEを修復し、認証済み環境全体で安定性を維持できます。

本番環境に対応したSLA付きの署名済みパッチを提供すると同時に、より広範なエコシステムを強化するための修正プログラムを上流に提供します。

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