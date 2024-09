IBM® PureData System for Analytics (Netezza) データベースからデータを移行する場合は、まず「lift extract」を使用してデータベース・テーブルをローカルで CSV ファイルに抽出する必要があります。次に、「lift put」を使用して CSV データ・ファイルを IBM Db2 Warehouse on Cloud ランディング・ゾーンに転送します。IBM Db2 Warehouse on Cloud ランディング・ゾーンは、データのロードとスクラッチに使用される、事前に割り当てられたボリュームです。最後に、アップロードされた CSV データ・ファイルを「lift load」を使用してエンジンにロードします。ロードが完了したら、「lift rm」を使用してデータ・ファイルを削除できます。

CSV ファイル一式を移行する場合は、上記と同様の手順に従います。まず、「lift put」を使ってCSVデータファイルをDb2 Warehouse on Cloudのランディングゾーンに転送します。 Db2 Warehouse on Cloud ランディング・ゾーンは、データのロードとスクラッチに使用される事前割り当てボリュームです。最後に、アップロードされた CSV データ・ファイルを「lift load」を使用してエンジンにロードします。ロードが完了したら、「lift rm」を使用してデータ・ファイルを削除できます。