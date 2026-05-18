Library Support for Open-Source

中断を伴わないモダナイゼーションや移行なしにビジネスを保護
エンタープライズJavaビジネスを保護
Java 8のミッションクリティカルなアプリの多くは、依然としてサポートされていないフレームワーク（Spring Boot 3.2やApache Struts 1.3など）上で実行されており、セキュリティーリスクが増大しています。ただし、移行にはコストがかかり、混乱が伴います。IBM Library Support for Spring、Struts、Hibernateにより、エンタープライズ・グレードのセキュリティー、コンプライアンス、安定性を書き換えなしで提供するため、アプリを実行し続け、チームは集中し、ビジネスを保護することができます。これらは、WebSphere Application Server（WAS）、WAS ND、WebSphere Liberty、Red Hat JBoss EAP、およびその他のエンタープライズJavaランタイム上のJava 8ワークロードをサポートします。
主要なJavaライブラリーのセキュリティー・サポート
Spring Boot
タイムリーなセキュリティー・アップデートでSpring Boot 2.7.x、3.2.x、および3.3xを保護します。
Spring Framework
業務を中断することなくSpring Framework 5.3.xおよび6.1.xへの投資を維持します。
Apache Struts
バージョン1.1、1.5、2.5の包括的なサポートにより、数十年にわたるStrutsへの投資を保護します。クリティカルな脆弱性を排除しながら、モダナイゼーションのロードマップを計画します。
Hibernate ORMは長い間、エンタープライズJavaの永続性とORMの基盤となるフレームワークでした。ただし、多くのデプロイメントは依然として、積極的なコミュニティ保守を受けられなくなったバージョンに依存しているため、セキュリティー脆弱性の危険にさらされるケースが増えています。IBM Library Support for Hibernateは、継続的なセキュリティー・アップデートとクリティカルなCVE修復を提供することでこのギャップに対応し、これにより組織がHibernateベースのアプリケーションを維持・保護しながら、中断することなく既存の環境を継続して実行できるようにします。サポートされているバージョンは、5.6.xおよび6.4.xです。
コード変更なしで設計された、既存のSpringおよびStrutsフレームワークの代替品を直接利用できます。これにより、アプリケーション・ロジック、既存のビルドプロセスが維持され、モダナイゼーションの労力が最小限に抑えられます。
既存のオープンソース・ライブラリーとフレームワークのセキュリティーベースの更新により、既存のJavaアプリケーションのコンプライアンス順守とアプリケーションの寿命を確保します。
アプリケーションのモダナイズに伴う長期的なセキュリティーを確保するターゲットを絞った更新によってサポートされる最小限の投資で、資産全体でアプリケーションの稼働状態を維持します。
最新のワークロードに対応するオープンソース
IBM Z上のPython/Go/Node.jsを公開して、既存のメインフレーム・アプリを拡張またはリファクタリングし、デジタル・チャネルを追加しながらリスクとコストを削減します。
オープンソース・ライブラリーを使用してREST/GraphQL APIを構築し、リアルタイムの銀行データをモバイル・アプリや分析アプリに配信します。
ハイブリッドクラウド環境とメインフレーム環境にまたがるCI/CDパイプラインには、PythonスクリプトとZowe統合を使用します。
ONNXベースのモデルをIBM Zにデプロイし、最新の分析を活用しながら機密データをオンプレミスに保存します。
言語に依存しない開発のために、IBM Z上のRed Hat OpenShift上でオープンソース・ライブラリーをコンテナとして実行します。
共通ライブラリーを介して、z/OS、Linux on Z、パブリッククラウドインスタンス間でサービスを共有します。
使い慣れたオープンソース・スタックで構築されたサード・パーティーのアドオンを、IBM Zサービスにプラグインできるようにします。
すでに知っている言語をサポートすることで、新人開発者の学習時間を短縮できます。