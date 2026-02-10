複数のIMSシステムを効果的に管理
IMS Sysplex Manager for z/OSは、IMSシステム・オペレーションの一元制御ポイントです。sysplexまたはIMSplex環境にある、複数のIMSシステムを管理できるようになります。単一インターフェースを通じて、IMS sysplexとIMSplexの情報をリアルタイムで一元管理できます。また、特定のエラー状況の処理が自動化されるため、システム・プログラマーの手間を軽減できます。
IMS Sysplex Managerは、IMSシステムのヘルスを監視できるダッシュボード機能を提供します。ダッシュボードを使用すると、ユーザー定義のしきい値を超えたことを示すアラートなど、主要な領域からのクリティカルなデータを確認できます。
タイプ1とタイプ2コマンドを発行しながら、コンポーネント、領域、CSL RM、カップリング施設、共有キューなどのIMSシステムとSysplexリソースを簡単に監視と制御できます。
IMSシステムの全体的なヘルスを一目で確認できるダッシュボードを構築できます。
すべてのソースからのコマンドのインプットとアウトプットのメッセージを、マスター端末オペレーター（MTO）メッセージとともに、同じ履歴データベースに記録します。
アフィニティー・ルーティングを使用すると、トランザクションをより詳細に処理する場所を制御できます。共有メッセージ・キューのワークロード・バランスを直接制御して、可用性をより適切に管理できるようになります。
IMS Sysplex Manager for z/OSは、すべての主要なIMSコンポーネントのインベントリーを保持します。また、定義済みでアクティブなすべてのIMSシステム・パラメーターを追跡します。タイプ1とタイプ2の両方のIMSコマンドを発行でき、両方のタイプのコマンドを複数のIMSシステムにルーティングできます。IMS Sysplex Managerは、依存するリージョンを監視し、可用性、トランザクション・クラス、どのリージョンが最も多くのデータベース・ロックを保持し、競合を引き起こしているかを追跡します。
IMS Sysplex Managerは、トランザクション、プログラム、データベース、LTERMs、ターミナルなど、IMS環境内の主要な参考情報を監視します。これにより、単一のコントロール・ポイントから参考情報の状態を変更できます。コモン・サービス・レイヤー（CSL）環境では、IMS Resource Manager（RM）が主要なIMS参考情報のグローバルな状態を追跡します。IMS Sysplex ManagerはRM参考情報をリアルタイムで監視し、所有者または参考情報の種類ごとに参考情報を選択できるようにします。
IMSデータ共有環境では、アプリケーションによってIRLMデータベース・ロックが長時間保持され、特定のデータベース・参考情報の競合問題が発生することがあります。IMS Sysplex Managerは、この種の問題を引き起こすアプリケーションを自動的に特定できます。IMS Sysplex Managerはトランザクション・ルーティング統計も追跡します。ユーザーが指定したしきい値に達した後に挿入コールを失敗させることで、バッファ・オーバーフローを防止します。
IMS Sysplex Managerを使用すると、IMSシステム・アクティビティーを監視するための独自のカスタマイズ可能なダッシュボードを作成できます。このダッシュボードを通じて、IMSシステム全体のヘルスを一目で管理できます。ユーザー定義の「しきい値」に達したときにアラートを設定し、将来の分析のためにこれらのアラート条件を記録することができます。
IMS Sysplex Managerを使用すると、共有キュー・グループ内の1つ以上のIMSシステムにアフィニティーを持つトランザクションを（名前またはクラスで）定義できます。トランザクションの宛先のアフィニティーを作成と更新できます。アフィニティー・ルーティングを使用すると、トランザクションまたはトランザクションのグループを処理する場所をより詳細に制御できます。 IMSを再起動することなく、またCQSアフィニティー構造を削除して再割り当てすることなく、IMS Sysplex Managerのアフィニティー定義を動的に変更または追加できます。