IMS Sysplex Manager for z/OSは、IMSシステム・オペレーションの一元制御ポイントです。sysplexまたはIMSplex環境にある、複数のIMSシステムを管理できるようになります。単一インターフェースを通じて、IMS sysplexとIMSplexの情報をリアルタイムで一元管理できます。また、特定のエラー状況の処理が自動化されるため、システム・プログラマーの手間を軽減できます。

IMS Sysplex Managerは、IMSシステムのヘルスを監視できるダッシュボード機能を提供します。ダッシュボードを使用すると、ユーザー定義のしきい値を超えたことを示すアラートなど、主要な領域からのクリティカルなデータを確認できます。