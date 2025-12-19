IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

データベース・セグメントに直接または順次にアクセスするためのランダム化モジュールを作成
IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OSは、階層直接アクセス方式（HDAM）、データ入力データベース（DEDB）、またはパーティション化HDAM（PHDAM）セグメントに、直接または順次にアクセスするためのランダム化モジュールを生成します。順次データベース処理は、データ・ストレージの容易さに加え、大量のデータを扱う際の高速性と効率性を提供します。
効率的な直接アクセス機能を損なうことなく、HDAMおよびDEDBデータベースへ論理的なキーシーケンスでアクセスすることを可能にします。
シノニム数や制御間隔（CI）/ブロック使用率がユーザー指定の値を超えた場合にランダム化モジュールを調整し、データベース内のルート・セグメントのシノニム数を制御します。
Sequential Randomizer Generatorレポートで提供される統計情報を利用して、ランダム化モジュールの効率性を監視します。
ファイルは磁気テープに保存できます。これは低コストなストレージ代替手段です。