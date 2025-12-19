IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

データベース・セグメントに直接または順次にアクセスするためのランダム化モジュールを作成

概要

IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OSは、階層直接アクセス方式（HDAM）、データ入力データベース（DEDB）、またはパーティション化HDAM（PHDAM）セグメントに、直接または順次にアクセスするためのランダム化モジュールを生成します。順次データベース処理は、データ・ストレージの容易さに加え、大量のデータを扱う際の高速性と効率性を提供します。
効率的な直接アクセス

効率的な直接アクセス機能を損なうことなく、HDAMおよびDEDBデータベースへ論理的なキーシーケンスでアクセスすることを可能にします。
最適化された分布

シノニム数や制御間隔（CI）/ブロック使用率がユーザー指定の値を超えた場合にランダム化モジュールを調整し、データベース内のルート・セグメントのシノニム数を制御します。
モジュールを監視

Sequential Randomizer Generatorレポートで提供される統計情報を利用して、ランダム化モジュールの効率性を監視します。
コスト管理

ファイルは磁気テープに保存できます。これは低コストなストレージ代替手段です。

関連製品

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
IMS Transaction Manager環境を効果的にモニターおよび管理するために必要なツールを入手してください。
IMS Tools
オンデマンドのアプリケーション固有のデータベースおよびトランザクション管理ツールで、IMSシステムのパフォーマンスを向上させます。
IMS Database Solution Pack for z/OS
オンライン・データベース再編成を実行して、24時間年中無休で可用性をサポートし、フル機能のIMSデータベースおよびHALDBを管理します。
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
複数のデータ・セットや高速パス領域を同時にバックアップおよび復元できる、統合ソリューションを提供するソフトウェア・スイートを使用します。

参考情報

IBMドキュメンテーション
製品の保守および使用方法に関する情報をご覧ください。
IMS Tools Solution Packsについてよくあるお問い合わせ
IBM IMS Toolsソリューション・パックの最適なセットアップに関する答えを見つけ、ヒントやコツを学びましょう。
IMS Toolsの製品資料
IMS Tools製品の出版物、プログラム・ディレクトリー、およびその他の関連技術コンテンツをPDF形式で提供します。
IMS Tools動画再生リスト
このビデオ・リストには、IBM IMSおよび関連製品とテクノロジーのデモとWebセミナーが含まれています。
