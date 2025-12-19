IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OSは、階層直接アクセス方式（HDAM）、データ入力データベース（DEDB）、またはパーティション化HDAM（PHDAM）セグメントに、直接または順次にアクセスするためのランダム化モジュールを生成します。順次データベース処理は、データ・ストレージの容易さに加え、大量のデータを扱う際の高速性と効率性を提供します。