IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OSを使用すると、IMSを再起動させずに、IMSシステムの生成リソース定義を更新できます。リソース更新エントリーのリストを作成して、それらを検証およびインストールできます。その際、システムの停止、処理中作業での問題、オンラインの変更コマンドは発生しません。リソース更新は、単一のIMSシステムまたは複数のシステムに、同時にインストールできます。これにより、IMSPlexの他メンバーとのリソース定義の同期が保たれ、停止中のIMSシステムを含め、再起動時に変更が反映されるよう、すべてのIMSシステムに同時に更新がインストールされます。