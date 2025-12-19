IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

IMSシステム生成環境およびアプリケーション・リソースをより簡単に変更
IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OSを使用すると、IMSを再起動させずに、IMSシステムの生成リソース定義を更新できます。リソース更新エントリーのリストを作成して、それらを検証およびインストールできます。その際、システムの停止、処理中作業での問題、オンラインの変更コマンドは発生しません。リソース更新は、単一のIMSシステムまたは複数のシステムに、同時にインストールできます。これにより、IMSPlexの他メンバーとのリソース定義の同期が保たれ、停止中のIMSシステムを含め、再起動時に変更が反映されるよう、すべてのIMSシステムに同時に更新がインストールされます。
Fast Generation（SYSGEN）、Merge Clone、SYSGEN Compareを使用して、Sysgen環境を管理します。
アプリケーション・リソース（トランザクション、プログラム、データベース、およびルート・コード）の変更に対して、ワンステップのバッチ・ジョブまたはオンラインで高速なIMSシステム生成処理を実行し、CPU使用時間を削減します。
AGN、トランザクション・コマンド認可、端末セキュリティーを含むIMS SMUセキュリティーを変更します。
リソース変更を複数のIMSシステムに同時にインストールし、IMSplex全体での一貫性を確保します。