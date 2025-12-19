IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

IMSシステム生成環境およびアプリケーション・リソースをより簡単に変更

データ・シートを読む
管理センターでアイコンを操作する男女のイラスト

概要

IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OSを使用すると、IMSを再起動させずに、IMSシステムの生成リソース定義を更新できます。リソース更新エントリーのリストを作成して、それらを検証およびインストールできます。その際、システムの停止、処理中作業での問題、オンラインの変更コマンドは発生しません。リソース更新は、単一のIMSシステムまたは複数のシステムに、同時にインストールできます。これにより、IMSPlexの他メンバーとのリソース定義の同期が保たれ、停止中のIMSシステムを含め、再起動時に変更が反映されるよう、すべてのIMSシステムに同時に更新がインストールされます。

 IMS High Performance System Generation Toolsの機能
作業環境に複数のツールを備える

Fast Generation（SYSGEN）、Merge Clone、SYSGEN Compareを使用して、Sysgen環境を管理します。
効率的に変更を加える

アプリケーション・リソース（トランザクション、プログラム、データベース、およびルート・コード）の変更に対して、ワンステップのバッチ・ジョブまたはオンラインで高速なIMSシステム生成処理を実行し、CPU使用時間を削減します。
IMSplexのSysgen構成を作成

AGN、トランザクション・コマンド認可、端末セキュリティーを含むIMS SMUセキュリティーを変更します。
複数システム間で同期された更新

リソース変更を複数のIMSシステムに同時にインストールし、IMSplex全体での一貫性を確保します。

関連製品

構造化されたコントロールパネルのインターフェースに接続しているセキュリティーやクラウドのアイコンとノートPCで作業する女性のイラスト
IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
IMS Transaction Manager環境を効果的にモニターおよび管理するために必要なツールを入手してください。
構造化されたコントロールパネルのインターフェースに接続しているセキュリティーやクラウドのアイコンとノートPCで作業する男性のイラスト
IMS Tools
オンデマンドのアプリケーション固有のデータベースおよびトランザクション管理ツールで、IMSシステムのパフォーマンスを向上させます。
シールド、ロック、歯車などのさまざまなアイコンとシンボルを使用したフローチャート。
IMS Database Solution Pack for z/OS
オンライン・データベース再編成を実行して、24時間年中無休で可用性をサポートし、フル機能のIMSデータベースおよびHALDBを管理します。
プラットフォームの上に立ち、スタイラスで大画面に書き込む男性のイラスト
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
複数のデータ・セットや高速パス領域を同時にバックアップおよび復元できる、統合ソリューションを提供するソフトウェア・スイートを使用します。

参考情報

IBMドキュメンテーション
製品の保守および使用方法に関する情報をご覧ください。
IMS Tools Solution Packsについてよくあるお問い合わせ
IBM IMS Toolsソリューション・パックの最適なセットアップに関する答えを見つけ、ヒントやコツを学びましょう。
IMS Toolsの製品資料
IMS Tools製品の出版物、プログラム・ディレクトリー、およびその他の関連技術コンテンツをPDF形式で提供します。
IMS Tools動画再生リスト
このビデオ・リストには、IBM IMSおよび関連製品とテクノロジーのデモとWebセミナーが含まれています。
次のステップ
データ・シートを読む
その他の参考情報 IBMドキュメンテーション IBM Developer Community 最新情報 サポート