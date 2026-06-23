IMS High Performance Load for z/OS

データ・シートを読む
ims High Performance Unload for z/OSのリードスペース

概要

IMSデータベースをオンラインのまま再編成

IMS High Performance Load for z/OSは、特定のアプリケーションおよびIMSデータベースのロードにおけるCPUと実行時間を削減します。データベースの性能を分析し、スペース使用量やセグメント・ポインターに関する統計情報を含むレポートを作成します。これは、IMS標準のIMS HD再編成リロード・ユーティリティーによって作成されるものと互換性のある、高可用性大規模データベース（HALDB）の間接リスト・データセット（ILDS）を作成します。

主な機能

高性能の実現

IMS High Performance Load for z/OSは、デフォルトのパラメータ設定で性能処理を実現するように設計されています。各再編成作業で最適化された性能を得ることができます。これは、IMS HP Loadユーティリティー、Physical Sequence Sort for Reloadユーティリティー、およびBitmap Resetterユーティリティーで構成されています。また、ロード・アプリケーション・プログラミング・インターフェース（Load API）も提供します。
動的データセット割り当て

IMS HP Loadは、全機能データベースおよびHALDBにデータベースのデータセットを動的に割り当てることができるため、データベースのデータセットのDDステートメントの書き込みを避けます。
データ互換性の向上

DFSURWFデータセットなどのIMS HP Loadによって作成されるデータは、IMS標準ユーティリティーと互換性があります。
合理化されたパーティション管理

IMS HP Loadでは、リロード前にHALDBパーティション・データセットを初期化する必要はありません。リロード中にどのセグメントからも移入されないパーティションの場合、IMS HP Loadはパーティション・データセットを初期化します。
柔軟なデータ洞察

IMS HP Loadは、複数の柔軟なインプットおよび圧縮ファイル形式から主要な統計データを収集することにより、データベースのチューニングとスペース分析を簡素化します。

IMS High Performance Load for z/OSの機能

IMS HP Load は、以下のデータベース構成に対して、高性能な再編成・再読み込み手順の完全なセットを提供します。1) HDAM（階層型直接アクセス方式）、 2) HIDAM（階層型インデックス付き直接アクセス方式）、3) HISAM（階層型インデックス付き順次アクセス方式）、4) SHISAM（簡易階層型インデックス付き順次アクセス方式）、5) PHDAM（パーティション化階層型直接アクセス方式）、および 6) PHIDAM（パーティション化階層型インデックス付き直接アクセス方式）。

IMS HP Loadは、データベースに高性能のリロード処理を提供します。このユーティリティーは、IMS HD Reorganization Reloadユーティリティー（DFSURGL0）の性能代替です。IMS HP Loadユーティリティーは、さまざまなデータベース組織をサポートします。IMS標準のIMS HD Reorganization Reloadユーティリティーによって作成されたものと互換性のあるHALDBの間接リスト・データセット（ILDS）を作成します。また、このユーティリティーは、スペース使用量とセグメント・ポインターに関する統計を含むレポートを提供します。

IMS HP Loadは、Loadアプリケーション・プログラミング・インターフェース（Load API）を提供します。Load APIを使用することで、IMS DL/Iよりもはるかに高速に初期ロード処理を実行できます。

このユーティリティーは、HDAM データベース用に生成されたアンロードされたデータベース・データセットをソートして、データベースのリロードに必要な経過時間を短縮します。また、HDAM、PHDAM、HIDAM、PHIDAM、HISAM、またはShiSAMデータベース用のアンロードされたデータベース・データセットもソートします。このユーティリティーは、ランダム化パラメーターのチューニング分析に使用するレポートも提供します。

Bitmap Resetterユーティリティーを使用すると、HDAM、HIDAM、PHDAM、またはPHIDAMデータベースのビットマップを調整して、データベース・ブロックのより高密度なパッキングに対応できます。

参考情報

成功をサポートする専門家向け参考資料

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オンライン・データベース再編成を実行して、24時間365日の可用性を確保し、フル機能のIMSデータベースおよびHALDBを管理します。
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