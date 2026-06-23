IMS High Performance Load for z/OS

IMS HP Loadは、データベースに高性能のリロード処理を提供します。このユーティリティーは、IMS HD Reorganization Reloadユーティリティー（DFSURGL0）の性能代替です。IMS HP Loadユーティリティーは、さまざまなデータベース組織をサポートします。IMS標準のIMS HD Reorganization Reloadユーティリティーによって作成されたものと互換性のあるHALDBの間接リスト・データセット（ILDS）を作成します。また、このユーティリティーは、スペース使用量とセグメント・ポインターに関する統計を含むレポートを提供します。