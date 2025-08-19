IMS Connect Extensions for z/OS

ワークロード管理、Operations Analytics、セキュリティー、イベント・ロギングなど

製品資料
オフィスの机でノートPCで作業する男性

ワークロード管理をより容易に

IMS Connect Extensions for z/OSは、IMS Connectの可用性、信頼性、パフォーマンスを向上させます。IMS Connect Extensionsを使用することで、システムの透明性が高まり、ワークロード管理、問題のトラブルシューティングが容易になります。

 新着情報
運用分析

IMS Connectトランザクション概要データをほぼリアルタイムで分析エンジンに公開します。
Operations Console z/OS Explorerプラグイン

IMS Connect Extensions Operations Consoleを使用して、IMS Connectシステムを監視・管理します。ワークロードや処理能力の変化に自動的に対応します。
オープン・データベース接続

IMS ConnectからIMS ConnectへのTCP/IP通信とオープン・データベース・マネージャー（ODBM）をサポートします。
問題分析の簡素化と高度なワークロード・ルーティング

IMS Connectのイベント・データを記録することで、問題を分析し、性能を最適化します。

主な機能

複数のデジタル・キューブの3Dレンダリング
IMS Connectと統合

IMS Connect Extensions for z/OSは、IMS Connectを介したTCP/IPアクセス管理をより効率的に行えるようにします。IMS Connect Extensions for z/OSは、以下の要素で構成されます：IMS Connectとともに稼働するコンポーネント、IMS Connectのアクティビティを記録するジャーナルデータセット、そしてIMS ConnectシステムおよびIMS Connect Extensionsの機能を管理するためのISPF、z/OS Explorer、REXXインターフェース。
コンピューターを使用する3人のソフトウェア・エンジニアのチーム
高度なワークロード・ルーティングの実現

IMS Connect Extensionsのルールベースのルーティングを使用して、ワークロードや処理能力の変化に対応します。IMS Connect Extensionsを使用して、ピーク時およびオフピーク時のルーティング・ルールをスケジュールし、過負荷状態にあるデータ・ストアを管理します。計画的および突発的なデータ・ストア停止時にもサービスを継続し、サービス復旧後はワークロードを再配分します。
複数のモニターでコードをチェックし、アプリ開発者と作業するシステム・エンジニア
ワークロードの負荷分散の自動化

REXXプログラムから直接、IMS Connect Extensionsのサービスにアクセスできます。データストアへのルーティングを自動的に一時停止または再開し、ルーティング・ルールを変更、アクティブ・ジャーナルを切り替え、リソース・トレースを開始します。また、定義を更新したり、対象システムやデータストア上でコマンドを実行したりできます。
カラフルな回路基板のクローズアップ
IMS Connectへの一元的な制御ポイントの提供

IMS Connect Extensionsは、複数のIMS Connectシステムに対する単一の制御ポイントを提供します。シンプルで分かりやすいクライアント・インターフェースにより、単一の場所からIMS Connectコマンドを直接発行でき、すべてのIMS Connectシステムを一元管理・制御できます。
セミナーを主催している若いアジア人女性
IMS Connectイベント・データの取得と拡張

IMS Connect Extensionsのジャーナルは、IMS Connectのアクティビティを詳細に記録します。デバッグやパフォーマンス分析を容易にするため、IMS Problem Investigator、IMS Performance Analyzer、IBM® Transaction Analysis WorkbenchでIMS Connect Extensionsのジャーナルを分析できます。
オフィス環境でノートPCを見ている2人
IMS Connectイベントのライブ・フィードをAnalytics Engineへ送信

IMS Connectのトランザクション概要データをほぼリアルタイムでAnalytics Engineに公開します。分析プラットフォームの機能を活用して、IMS Connectを監視し、傾向を追跡し、トポロジー内のさまざまなワークロードを可視化できます。
複数のデジタル・キューブの3Dレンダリング
IMS Connectと統合

IMS Connect Extensions for z/OSは、IMS Connectを介したTCP/IPアクセス管理をより効率的に行えるようにします。IMS Connect Extensions for z/OSは、以下の要素で構成されます：IMS Connectとともに稼働するコンポーネント、IMS Connectのアクティビティを記録するジャーナルデータセット、そしてIMS ConnectシステムおよびIMS Connect Extensionsの機能を管理するためのISPF、z/OS Explorer、REXXインターフェース。
コンピューターを使用する3人のソフトウェア・エンジニアのチーム
高度なワークロード・ルーティングの実現

IMS Connect Extensionsのルールベースのルーティングを使用して、ワークロードや処理能力の変化に対応します。IMS Connect Extensionsを使用して、ピーク時およびオフピーク時のルーティング・ルールをスケジュールし、過負荷状態にあるデータ・ストアを管理します。計画的および突発的なデータ・ストア停止時にもサービスを継続し、サービス復旧後はワークロードを再配分します。
複数のモニターでコードをチェックし、アプリ開発者と作業するシステム・エンジニア
ワークロードの負荷分散の自動化

REXXプログラムから直接、IMS Connect Extensionsのサービスにアクセスできます。データストアへのルーティングを自動的に一時停止または再開し、ルーティング・ルールを変更、アクティブ・ジャーナルを切り替え、リソース・トレースを開始します。また、定義を更新したり、対象システムやデータストア上でコマンドを実行したりできます。
カラフルな回路基板のクローズアップ
IMS Connectへの一元的な制御ポイントの提供

IMS Connect Extensionsは、複数のIMS Connectシステムに対する単一の制御ポイントを提供します。シンプルで分かりやすいクライアント・インターフェースにより、単一の場所からIMS Connectコマンドを直接発行でき、すべてのIMS Connectシステムを一元管理・制御できます。
セミナーを主催している若いアジア人女性
IMS Connectイベント・データの取得と拡張

IMS Connect Extensionsのジャーナルは、IMS Connectのアクティビティを詳細に記録します。デバッグやパフォーマンス分析を容易にするため、IMS Problem Investigator、IMS Performance Analyzer、IBM® Transaction Analysis WorkbenchでIMS Connect Extensionsのジャーナルを分析できます。
オフィス環境でノートPCを見ている2人
IMS Connectイベントのライブ・フィードをAnalytics Engineへ送信

IMS Connectのトランザクション概要データをほぼリアルタイムでAnalytics Engineに公開します。分析プラットフォームの機能を活用して、IMS Connectを監視し、傾向を追跡し、トポロジー内のさまざまなワークロードを可視化できます。

関連製品

クラウド・テクノロジーとサーバー・インフラストラクチャーのイラスト
IMS Performance Solution Pack

アナリストの生産性を向上させ、より効率的なIMSアプリケーションのパフォーマンス、リソース利用率の改善、システム可用性の向上を実現します。

 詳細はこちら
サーバー、セキュリティー・ロック、デジタル・セキュリティー・プロセスを使用したサイバーセキュリティーのイラスト
IMS Database Solution Pack for z/OS

オンライン・データベース再編成を実行して、24時間365日の可用性を確保し、フル機能のIMSデータベースおよびHALDBを管理します。

 詳細はこちら
サーバーとデジタル・インターフェースを操作するテクノロジー・プロフェッショナルのイラスト
IMS Recovery Solution Pack for z/OS

このソフトウェア・スイートは、複数のデータセットや高速パス領域のバックアップと復元を可能にする統合ソリューションです。

 詳細はこちら
データフロー、コンピューター、デジタル要素とIT技術者のイラスト
IMS Tools

オンデマンドのアプリケーション固有のデータベースおよびトランザクション管理ツールで、IMSシステムのパフォーマンスを向上させます。

 詳細はこちら

参考情報

IMS Connectトランザクションのライフサイクル
ライフサイクル・イベントについて学び、自身のシステムがどのように動作するかを理解し、問題を診断します。
ワークロード・ルーティングの手法
IMS Connect ExtensionsがIMS Connectに高度なワークロードルーティング機能を追加する方法について学びます。
IMS Toolsの製品資料
IMS Tools製品の出版物、プログラム・ディレクトリー、およびその他の関連技術コンテンツをPDF形式で提供します。
次のステップ
使ってみる
IMS Connect Extensions for z/OSの概要

製品の概要を説明するプレゼンテーションを確認します。

 概要を読む IMS Open Database要求の分析

IMS Open Database要求のインストルメンテーション・データを収集・分析する方法について説明します。

 概要を読む