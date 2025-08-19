IMS Connect Extensionsのルールベースのルーティングを使用して、ワークロードや処理能力の変化に対応します。IMS Connect Extensionsを使用して、ピーク時およびオフピーク時のルーティング・ルールをスケジュールし、過負荷状態にあるデータ・ストアを管理します。計画的および突発的なデータ・ストア停止時にもサービスを継続し、サービス復旧後はワークロードを再配分します。