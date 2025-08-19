ワークロード管理、Operations Analytics、セキュリティー、イベント・ロギングなど
IMS Connect Extensions for z/OSは、IMS Connectの可用性、信頼性、パフォーマンスを向上させます。IMS Connect Extensionsを使用することで、システムの透明性が高まり、ワークロード管理、問題のトラブルシューティングが容易になります。
IMS Connectトランザクション概要データをほぼリアルタイムで分析エンジンに公開します。
IMS Connect Extensions Operations Consoleを使用して、IMS Connectシステムを監視・管理します。ワークロードや処理能力の変化に自動的に対応します。
IMS ConnectからIMS ConnectへのTCP/IP通信とオープン・データベース・マネージャー（ODBM）をサポートします。
IMS Connectのイベント・データを記録することで、問題を分析し、性能を最適化します。
アナリストの生産性を向上させ、より効率的なIMSアプリケーションのパフォーマンス、リソース利用率の改善、システム可用性の向上を実現します。
オンライン・データベース再編成を実行して、24時間365日の可用性を確保し、フル機能のIMSデータベースおよびHALDBを管理します。
このソフトウェア・スイートは、複数のデータセットや高速パス領域のバックアップと復元を可能にする統合ソリューションです。
オンデマンドのアプリケーション固有のデータベースおよびトランザクション管理ツールで、IMSシステムのパフォーマンスを向上させます。