IBM Engineering Rhapsody Developer

リアルタイムおよび組み込みアプリケーションの開発、検証、テスト、文書化のためのビジュアルなモデル駆動環境

ガラスの壁に投影されたデータ分析チャートを見ながらノートPCを使う人

概要

IBM® Engineering Rhapsody - Developerは、UML、SysML、およびAUTOSARのサポートを提供し、ドメイン固有言語（DSL）で作業する柔軟性を提供するモデル駆動開発（MDD）環境です。

メリット
抽象化機能を獲得する

仕様とデザインをグラフィカルに表現します。 業界標準と明確な表記法を使用することで、チーム間およびサプライチェーン全体のコミュニケーションを改善します。
検証と検証

モデルベースのシミュレーションと分析を通じて、仕様の証明と設計のテストを早期かつ継続的に取得します。
トレーサビリティの提供

要件 > 仕様 > 設計 > コードのステップを通じて、設計上の決定とトレードオフがどのように、そしてなぜ行われたのかを示します。

主な機能

オプションの比較

システムエンジニア向けアーキテクト

低コストのシステム・エンジニアリング環境により、要件の分析と精緻化、アーキテクチャーのトレードオフ、ドキュメント設計を行うことができます。

 デザイナー

Architect for Systems Engineersのすべての機能に加えて、早期検証のための設計のプロトタイピング、シミュレーション、および実行が可能です。

 ソフトウェア向けアーキテクト

UMLを使用してC++、C、またはJava™アプリケーションをグラフィカルに設計するための低コストの統合ソフトウェア・エンジニアリング環境。

 開発者向け情報

C++、C、Java、およびAda（MISRA-CおよびMISRA-C++を含む)の完全なアプリケーション生成を備えた、組み込みのリアルタイム・アジャイル・ソフトウェア・エンジニアリング環境。
UML/SysMLモデリング、構成管理インターフェイス、およびEclipseプラットフォーム統合が含まれます UML/SysMLモデリング、構成管理インターフェイス、およびEclipseプラットフォーム統合が含まれます UML/SysMLモデリング、構成管理インターフェイス、およびEclipseプラットフォーム統合が含まれます UML/SysMLモデリング、構成管理インターフェイス、およびEclipseプラットフォーム統合が含まれます
パラメトリック制約評価、ドキュメント生成、およびPUBを使用したカスタマイズ可能なドキュメント生成を提供します パラメトリック制約評価、ドキュメント生成、およびPUBを使用したカスタマイズ可能なドキュメント生成を提供します パラメトリック制約評価、ドキュメント生成、およびPUBを使用したカスタマイズ可能なドキュメント生成を提供します パラメトリック制約評価、ドキュメント生成、およびPUBを使用したカスタマイズ可能なドキュメント生成を提供します
AUTOSAR システム・オーサリングが含まれます。システムズ・エンジニアリングに焦点を当てたユーザーインターフェイスを提供します AUTOSAR システム・オーサリングが含まれます。システムズ・エンジニアリングに焦点を当てたユーザーインターフェイスを提供します AUTOSAR System Authoringを提供します AUTOSAR System AuthoringおよびAUTOSAR RTEコードを提供します
DDSモデリング、DOORS Family統合、カスタマイズ用API、DoDAF、MODAF、UPDMを使用します DDSモデリング、DOORS Family統合、カスタマイズ用API、DoDAF、MODAF、UPDMを使用します DDSモデリング、DOORS Family統合、カスタマイズ用API、DoDAF、MODAF、UPDMを使用します DDSモデリング、DOORS Family統合、カスタマイズ用API、DoDAF、MODAF、UPDMを使用します
永久および期間、フローティングおよび個人ユーザーに利用可能なライセンス・オプション 永久および期間、フローティングおよび個人ユーザーに利用可能なライセンス・オプション 永久および期間、フローティングおよび個人ユーザーに利用可能なライセンス・オプション 永久および期間、フローティングおよび個人ユーザーに利用可能なライセンス・オプション
シミュレーションとモデルの実行を提供します。プロトタイピングまたはモックアップ用のグラフィカル・パネル C、C++、またはJavコード・フレーム生成、またはMISRA-CまたはMISRA-C++コード生成を提供します C、C++、またはJavコード・フレーム生成、またはMISRA-CまたはMISRA-C++コード生成を提供します
リバースエンジニアリングコードを提供します リバースエンジニアリングコードを提供します
シミュレーションとモデルの実行を提供します。プロトタイピングまたはモックアップ用のグラフィカル・パネル
完全なアプリケーション・コード生成（ステートチャートを含む）と組み込みIDEとの統合を提供します
生成ビルド・アーティファクト、リアルタイム実行フレームワーク、Ada開発、Linuxサポートを使用します

* 表示されている価格は参考値であり、国によって異なる場合があり、適用される税金や関税は含まれておらず、地域で提供される製品の在庫状況によって異なります。
次のステップ

無料評価版の使用を開始するか、IBMのエキスパートにご相談いただき（要予約）、組織がEngineering Rhapsodyから得られるメリットをご確認ください。

 無料評価版を試す