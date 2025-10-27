リアルタイムおよび組み込みアプリケーションの開発、検証、テスト、文書化のためのビジュアルなモデル駆動環境
IBM® Engineering Rhapsody - Developerは、UML、SysML、およびAUTOSARのサポートを提供し、ドメイン固有言語（DSL）で作業する柔軟性を提供するモデル駆動開発（MDD）環境です。
仕様とデザインをグラフィカルに表現します。 業界標準と明確な表記法を使用することで、チーム間およびサプライチェーン全体のコミュニケーションを改善します。
モデルベースのシミュレーションと分析を通じて、仕様の証明と設計のテストを早期かつ継続的に取得します。
要件 > 仕様 > 設計 > コードのステップを通じて、設計上の決定とトレードオフがどのように、そしてなぜ行われたのかを示します。
低コストのシステム・エンジニアリング環境により、要件の分析と精緻化、アーキテクチャーのトレードオフ、ドキュメント設計を行うことができます。
Architect for Systems Engineersのすべての機能に加えて、早期検証のための設計のプロトタイピング、シミュレーション、および実行が可能です。
UMLを使用してC++、C、またはJava™アプリケーションをグラフィカルに設計するための低コストの統合ソフトウェア・エンジニアリング環境。
C++、C、Java、およびAda（MISRA-CおよびMISRA-C++を含む)の完全なアプリケーション生成を備えた、組み込みのリアルタイム・アジャイル・ソフトウェア・エンジニアリング環境。