UML/SysMLモデリング、構成管理インターフェイス、およびEclipseプラットフォーム統合が含まれます

パラメトリック制約評価、ドキュメント生成、およびPUBを使用したカスタマイズ可能なドキュメント生成を提供します

AUTOSAR System AuthoringおよびAUTOSAR RTEコードを提供します。システムズ・エンジニアリングに焦点を当てたユーザーインターフェイスを提供します

DDSモデリング、DOORS Family統合、カスタマイズ用API、DoDAF、MODAF、UPDMを使用します

永久および期間、フローティングおよび個人ユーザーに利用可能なライセンス・オプション

シミュレーションとモデルの実行を提供します。プロトタイピングまたはモックアップ用のグラフィカル・パネル C、C++、およびJavaコード・フレーム生成、またはMISRA-CまたはMISRA-C++コード生成を提供します

リバースエンジニアリングコードを提供します

シミュレーションとモデルの実行を提供します。プロトタイピングまたはモックアップ用のグラフィカル・パネル

完全なアプリケーション・コード生成（ステートチャートを含む）と組み込みIDEとの統合を提供します