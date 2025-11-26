IBM Engineering Rhapsody Designer

製品を改善するための、協調的なモデルベースのシステム・エンジニアリング開発環境を提供します。

IBM Engineering Rhapsody Designer for Systems Engineers

概要
 

IBM Engineering Rhapsody Designerは、システムズ・モデリング言語（SysML）と統一モデリング言語（UML）をすべてMBSE（モデルベース・システムズ・エンジニアリング）環境内で使用します。高度な検証とシミュレーション機能により、変化する顧客の要件に適応し、生産性を向上させ、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。

 MBSEがイノベーションを推進する仕組みはこちら アプリケーション開発サービス
抽象化機能を獲得する

仕様とデザインをグラフィカルに表現します。 業界標準と明確な表記法を使用することで、チーム間およびサプライチェーン全体のコミュニケーションを改善します。
検証と検証

モデルベースのシミュレーションと分析を通じて、仕様の証明と設計のテストを早期かつ継続的に取得します。
トレーサビリティの提供

要件 > 仕様 > 設計 > コードのステップを通じて、設計上の決定とトレードオフがどのように、そしてなぜ行われたのかを示します。
商品化までの時間の短縮

実行可能なモデリングとシミュレーション機能により、設計の早期検証が可能になり、修正作業を最小限に抑え、開発プロセス全体を加速できます。

主な機能

デジタル・スクリーンを備えた最新の技術監視制御室でデスクトップ・コンピューターで作業するプロフェッショナル・オフィス・スペシャリストのクローズアップ。
シミュレーションとモデル実行によるシステム動作の検証

IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineersは、設計レベルのデバッグにアニメーション機能を使用することで、モデルの欠陥を排除するのに役立ちます。アニメーションのサポートにより、より高い抽象レベルでデザインをデバッグします。イベントを挿入し、操作を呼び出し、モデルをステップ実行することにより、ステートチャートで強調表示されたアクティブな状態を表示することもできます。SysMLパラメトリック・ダイアグラム用のパラメトリック制約ソルバーを使用して、トレード・スタディの分析とアーキテクチャーのトレードオフを容易にします。
データセンターのコントロール・ルームでデスクトップ・コンピューターを使って作業するITプログラマーのチーム。
設計を簡素化するための要件分析とトレーサビリティ

複雑な要件を視覚化し、SysML および UML モデリングを使用して設計の一貫性を維持できます。このソフトウェアを使用すると、設計要素とテスト ケースに要件を保存し、モデル内のトレーサビリティ情報を提供できます。設計への、または設計からの完全な要件トレーサビリティをサポートしており、要件の変更が設計にどのような影響を与えるかを確認できます。また、静的モデルチェック分析が含まれており、モデルの一貫性と完全性の向上に役立ちます。
夜にデスクトップ・コンピューターでAIプロンプトを入力するフリーランスの女性。
設計を共有およびレビューするためのチームコラボレーション

Rhapsody — Designer for Systems Engineers は、さまざまな環境で設計を共有したりレビューしたりできるようにすることで、さまざまな環境で一貫性のある設計を開発することの複雑さを管理するのに役立ちます。 設計および開発機能を 1 つのまとまった環境に統合し、モデルを迅速に分類、整理、編集するための高度なモデルブラウザーを備えています。このソフトウェアには、グラフィカルなモデルの比較やモデル要素の結合も含まれており、チームが並行して作業できるようになります。
コンピューター・モニターの前に座り、その画面を見ながらデータをデコードしている若いITエンジニア
デザインをグラフィカルにキャプチャするビジュアル開発

このソフトウェアを使用すると、UML、SysML AUTOSAR、リアルタイム組み込みシステムのモデリングと分析（MARTE）、またはDDSを使用して、複雑な要件を視覚化できるようになります。IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineersは、独自のダイアグラムおよびダイアグラム要素を作成するためのDSLをサポートしています。また、静的モデルチェック解析との設計の一貫性も向上します。
コンピューターを使用して現代の工業オフィスで技術プロジェクトについて話し合う3人の若いソフトウェア・エンジニアのチーム。
他の IBM ELM 製品との統合

Rhapsody – Designer for Systems Engineers は、他の IBM ELM 製品 (Requirements Management DOORS Family、Workflow Management、Rhapsody – Architect for System Engineers) との統合に役立ちます。米国国防総省アーキテクチャ フレームワーク (DoDAF)、英国国防省アーキテクチャ フレームワーク (MODAF)、および DoDAF/MODAF 用統合プロファイル (UPDM) のアーティファクトを作成できます。Rhapsody – Tools and Utilities Add On ソフトウェアを使用して、デザインのビジュアルモックアップ用のグラフィカルパネルを開発します。

 
オプションの比較

システムエンジニア向けアーキテクト

低コストのシステム・エンジニアリング環境により、要件の分析と精緻化、アーキテクチャーのトレードオフ、ドキュメント設計を行うことができます。

 デザイナー

Architect for Systems Engineersのすべての機能に加えて、早期検証のための設計のプロトタイピング、シミュレーション、および実行が可能です。

 ソフトウェア向けアーキテクト

UMLを使用してC++、C、またはJava™アプリケーションをグラフィカルに設計するための低コストの統合ソフトウェア・エンジニアリング環境。

 開発者向け情報

C++、C、Java、およびAda（MISRA-CおよびMISRA-C++を含む)の完全なアプリケーション生成を備えた、組み込みのリアルタイム・アジャイル・ソフトウェア・エンジニアリング環境。
UML/SysMLモデリング、構成管理インターフェイス、およびEclipseプラットフォーム統合が含まれます UML/SysMLモデリング、構成管理インターフェイス、およびEclipseプラットフォーム統合が含まれます UML/SysMLモデリング、構成管理インターフェイス、およびEclipseプラットフォーム統合が含まれます UML/SysMLモデリング、構成管理インターフェイス、およびEclipseプラットフォーム統合が含まれます
パラメトリック制約評価、ドキュメント生成、およびPUBを使用したカスタマイズ可能なドキュメント生成を提供します パラメトリック制約評価、ドキュメント生成、およびPUBを使用したカスタマイズ可能なドキュメント生成を提供します パラメトリック制約評価、ドキュメント生成、およびPUBを使用したカスタマイズ可能なドキュメント生成を提供します パラメトリック制約評価、ドキュメント生成、およびPUBを使用したカスタマイズ可能なドキュメント生成を提供します
AUTOSAR システム・オーサリングが含まれます。システムズ・エンジニアリングに焦点を当てたユーザーインターフェイスを提供します AUTOSAR システム・オーサリングが含まれます。システムズ・エンジニアリングに焦点を当てたユーザーインターフェイスを提供します AUTOSAR System Authoringを提供します AUTOSAR System AuthoringおよびAUTOSAR RTEコードを提供します
DDSモデリング、DOORS Family統合、カスタマイズ用API、DoDAF、MODAF、UPDMを使用します DDSモデリング、DOORS Family統合、カスタマイズ用API、DoDAF、MODAF、UPDMを使用します DDSモデリング、DOORS Family統合、カスタマイズ用API、DoDAF、MODAF、UPDMを使用します DDSモデリング、DOORS Family統合、カスタマイズ用API、DoDAF、MODAF、UPDMを使用します
永久および期間、フローティングおよび個人ユーザーに利用可能なライセンス・オプション 永久および期間、フローティングおよび個人ユーザーに利用可能なライセンス・オプション 永久および期間、フローティングおよび個人ユーザーに利用可能なライセンス・オプション 永久および期間、フローティングおよび個人ユーザーに利用可能なライセンス・オプション
シミュレーションとモデルの実行を提供します。プロトタイピングまたはモックアップ用のグラフィカル・パネル C、C++、またはJavコード・フレーム生成、またはMISRA-CまたはMISRA-C++コード生成を提供します C、C++、およびJavaコード・フレーム生成、またはMISRA-CまたはMISRA-C++コード生成を提供します
リバースエンジニアリングコードを提供します リバースエンジニアリングコードを提供します
シミュレーションとモデルの実行を提供します。プロトタイピングまたはモックアップ用のグラフィカル・パネル
完全なアプリケーション・コード生成（ステートチャートを含む）と組み込みIDEとの統合を提供します
生成ビルド・アーティファクト、リアルタイム実行フレームワーク、Ada開発、Linuxサポートを使用します

* 表示されている価格は参考値であり、国によって異なる場合があり、適用される税金や関税は含まれておらず、地域で提供される製品の在庫状況によって異なります。
次のステップ

無料評価版の使用を開始するか、IBMのエキスパートにご相談いただき（要予約）、組織がEngineering Rhapsodyから得られるメリットをご確認ください。

