製品を改善するための、協調的なモデルベースのシステム・エンジニアリング開発環境を提供します。
IBM Engineering Rhapsody Designerは、システムズ・モデリング言語（SysML）と統一モデリング言語（UML）をすべてMBSE（モデルベース・システムズ・エンジニアリング）環境内で使用します。高度な検証とシミュレーション機能により、変化する顧客の要件に適応し、生産性を向上させ、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
仕様とデザインをグラフィカルに表現します。 業界標準と明確な表記法を使用することで、チーム間およびサプライチェーン全体のコミュニケーションを改善します。
モデルベースのシミュレーションと分析を通じて、仕様の証明と設計のテストを早期かつ継続的に取得します。
要件 > 仕様 > 設計 > コードのステップを通じて、設計上の決定とトレードオフがどのように、そしてなぜ行われたのかを示します。
実行可能なモデリングとシミュレーション機能により、設計の早期検証が可能になり、修正作業を最小限に抑え、開発プロセス全体を加速できます。
低コストのシステム・エンジニアリング環境により、要件の分析と精緻化、アーキテクチャーのトレードオフ、ドキュメント設計を行うことができます。
Architect for Systems Engineersのすべての機能に加えて、早期検証のための設計のプロトタイピング、シミュレーション、および実行が可能です。
UMLを使用してC++、C、またはJava™アプリケーションをグラフィカルに設計するための低コストの統合ソフトウェア・エンジニアリング環境。
C++、C、Java、およびAda（MISRA-CおよびMISRA-C++を含む)の完全なアプリケーション生成を備えた、組み込みのリアルタイム・アジャイル・ソフトウェア・エンジニアリング環境。
無料評価版の使用を開始するか、IBMのエキスパートにご相談いただき（要予約）、組織がEngineering Rhapsodyから得られるメリットをご確認ください。