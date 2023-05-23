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Automation Decision Services（Universal Base Image）
意思決定
トランザクション・サーバー、Kubernetes のスタンドアロン コンテナ、サーバーレス マイクロサービス
Web サービスとしての意思決定
ライセンシング モデル
永続ライセンス、月額制サブスクリプション
変動メトリクス
一月あたりの意思決定回数（毎月 10,000 件の意思決定ごとに課金）、施設（サイト）ライセンス
統合オプション
サポート
24 時間年中無休の IBM サポート
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Cloud Pak for Business Automationで適用されるAutomation Decision Services
意思決定
Red Hat® OpenShift® のトランザクション サーバー、スタンドアロン コンテナ、サーバーレス マイクロサービス
Web サービスとしての意思決定
ライセンシング モデル
永続ライセンス、月額制サブスクリプション
メトリクス料金
本番環境または非本番環境に対する仮想プロセッサコアごと
統合オプション
ワークフロー、アプリ、コンテンツ、キャプチャ、RPAなどの他のオートメーション テクノロジーとの事前統合
サポート
24 時間年中無休の IBM サポート