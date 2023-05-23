IBM Automation Decision Services の料金体系

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IBM Automation Decision Services は、お客様のニーズに柔軟にお応えします
オプション比較

IBM Automation Decision Services 製品オプションから、お客様に最適な料金プランをお選びください。

Automation Decision Services（Universal Base Image）

意思決定

トランザクション・サーバー、Kubernetes のスタンドアロン コンテナ、サーバーレス マイクロサービス

Web サービスとしての意思決定

ライセンシング モデル

永続ライセンス、月額制サブスクリプション

変動メトリクス

一月あたりの意思決定回数（毎月 10,000 件の意思決定ごとに課金）、施設（サイト）ライセンス
 

統合オプション

サポート

24 時間年中無休の IBM サポート

Cloud Pak for Business Automationで適用されるAutomation Decision Services

意思決定

Red Hat® OpenShift® のトランザクション サーバー、スタンドアロン コンテナ、サーバーレス マイクロサービス
 

Web サービスとしての意思決定

ライセンシング モデル

永続ライセンス、月額制サブスクリプション

メトリクス料金

本番環境または非本番環境に対する仮想プロセッサコアごと

統合オプション

ワークフロー、アプリ、コンテンツ、キャプチャ、RPAなどの他のオートメーション　テクノロジーとの事前統合

サポート

24 時間年中無休の IBM サポート
次のステップ

IBM Cloud Pak for Business Automation の ADS およびその他の機能を 30 日間無料でお試しください。

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