IBM Data Gate for Confluent

信頼性の高いIBM Zトランザクションをリアルタイムでストリーミングし、AI、分析、オートメーション、および最新のイベント駆動型アプリケーションを強化
企業は、AI、アナリティクス、オートメーション、デジタル・エクスペリエンスを推進するために、リアルタイム・データに頼る傾向が強まっています。IBM Zは、世界で最も重要なトランザクションを支える信頼できる基盤であり続けており、信頼性の高い企業データを最新のイベント駆動型アーキテクチャ全体に拡張する機会を生み出しています。
IBM Data Gate for Confluentを利用することで、組織はDb2 for z/OSからの変更情報をConfluent（IBMグループ企業）に直接ストリーミングできるようになります。これにより、従来のトランザクション・データがリアルタイムのイベントの連続ストリームへと変換され、金融サービスにおけるタイムリーなアラート、即時の不正アクセス検知、運輸業界における先を見越した混乱管理といったユースケースを支え、対応力と顧客体験の向上を実現します。
実用性を考慮して構築
あらゆる業界において、リアルタイムでの意思決定は極めて重要です。IBM Data Gate for Confluentは、信頼性の高いDb2 for z/OSのトランザクションをリアルタイムのイベント・ストリームに変換し、AI、分析、オートメーション、および最新のイベント駆動型アプリケーションを実現します。
リアルタイムの運用データでAIとオートメーションを実現します。
ハイブリッド環境間で管理対象データを提供します。
- 注目すべきアカウントのアクティビティーについて、リアルタイムでアラートを送信 - 不正アクセス検知システムに取引イベントをストリーム配信 - リアルタイムの顧客通知サービスを有効にする
- 在庫と注文の更新をデジタル・チャネル全体でストリーム配信 - リアルタイムのプロモーションと推奨エンジンを有効にする - 低遅延のチェックアウトおよびフルフィルメント・システムのサポート
信頼できる IBM 同期テクノロジーを使用して、Db2 for z/OSのトランザクション・データをConfluent環境に直接ストリーミングする専用統合。
Db2トランザクションを、最新のアプリケーション、分析プラットフォーム、自動化ワークフローで利用できるKafkaイベントに変換します。
オープンなDebeziumイベントフォーマットとKafka標準を活用し、ハイブリッドクラウド、分析、エンタープライズ・アプリケーション・エコシステム間でシームレスに統合します。
ミッションクリティカルなエンタープライズ・ワークロード向けに設計されており、トランザクション認識複製、低遅延同期、スケーラブルなイベント配信を備えています。
主な技術的機能
信頼性の高い Db2 のトランザクション・データを継続的にストリーミングし、分析、不正アクセス検知、ダッシュボード、および運用上の意思決定をリアルタイムで支援します。
Db2 for z/OSからのライブ運用データを使用して、AIパイプライン、自動化ワークフロー、最新のアプリケーションを実現します。
データを一度公開するだけで、分析プラットフォーム、マイクロサービス、Kafkaアプリケーション、ハイブリッドクラウド環境全体で、複数のダウンストリーム・コンシューマーを有効にできます。
カスタムのバッチ・パイプラインとポイントツーポイント統合を、スケーラブルなイベント駆動型のストリーミング・アーキテクチャーに置き換えて、俊敏性を向上させ、運用上のオーバーヘッドを削減します。