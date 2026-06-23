IBM Data Gate for Confluent

信頼性の高いIBM Zトランザクションをリアルタイムでストリーミングし、AI、分析、オートメーション、および最新のイベント駆動型アプリケーションを強化

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Data Gate for Confluent
明るい背景に、青と青緑色の円と半円がグリッドに配置された抽象的な幾何学模様
発表：IBM Data Gate for Confluent：Zのデータをリアル タイムのアクションへ変換​
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概要

企業は、AI、アナリティクス、オートメーション、デジタル・エクスペリエンスを推進するために、リアルタイム・データに頼る傾向が強まっています。IBM Zは、世界で最も重要なトランザクションを支える信頼できる基盤であり続けており、信頼性の高い企業データを最新のイベント駆動型アーキテクチャ全体に拡張する機会を生み出しています。​

IBM Data Gate for Confluentを利用することで、組織はDb2 for z/OSからの変更情報をConfluent（IBMグループ企業）に直接ストリーミングできるようになります。これにより、従来のトランザクション・データがリアルタイムのイベントの連続ストリームへと変換され、金融サービスにおけるタイムリーなアラート、即時の不正アクセス検知、運輸業界における先を見越した混乱管理といったユースケースを支え、対応力と顧客体験の向上を実現します。

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ユースケース

実用性を考慮して構築

あらゆる業界において、リアルタイムでの意思決定は極めて重要です。IBM Data Gate for Confluentは、信頼性の高いDb2 for z/OSのトランザクションをリアルタイムのイベント・ストリームに変換し、AI、分析、オートメーション、および最新のイベント駆動型アプリケーションを実現します。
リアルタイム・イベント・ストリーミング
企業全体で信頼できるZデータをストリーミングします。
 イベント駆動型AIと分析

リアルタイムの運用データでAIとオートメーションを実現します。

 Enterprise統合とガバナンス

ハイブリッド環境間で管理対象データを提供します。
金融・銀行

- 注目すべきアカウントのアクティビティーについて、リアルタイムでアラートを送信​ - 不正アクセス検知システムに取引イベントをストリーム配信 - リアルタイムの顧客通知サービスを有効にする
運輸

- 乗客の代替座席手配ワークフローに向けた運用イベントのストリーム配信​ - 障害を検知し、リアルタイムで自動対応を実行する​ - 遅延やキャンセル時の顧客体験の改善
保険

- 保険金請求処理ワークフローをリアルタイムでトリガー - ポリシーおよびリスク・イベントの即時通知を有効にする​ - 運用イベントをAI駆動型アセスメント・システムにストリーム配信
小売

- 在庫と注文の更新をデジタル・チャネル全体でストリーム配信​ - リアルタイムのプロモーションと推奨エンジンを有効にする​ - 低遅延のチェックアウトおよびフルフィルメント・システムのサポート
医療

- 患者データと運用データのリアルタイム・データ処理を実現​ - イベントを監視・分析システムにストリーム配信​ - 重要な医療ワークフローの継続性を支援
官公庁・自治体

- 部門間で市民サービス・イベントをストリーム配信​ - メリットおよび税制の対応性を向上させる​ - リアルタイムの運用可視化とガバナンスを実現
その他の業種・業務

- イベント主導型のモダナイゼーションの取り組みを実現​ -ハイブリッドクラウドとマイクロサービス・アーキテクチャーをサポート​ - リアルタイムの信頼性の高いデータを活用し、企業におけるAIの導入を加速

IBM Data Gate for Confluentを選ぶ理由

IBM ZとConfluentのネイティブ統合

信頼できる IBM 同期テクノロジーを使用して、Db2 for z/OSのトランザクション・データをConfluent環境に直接ストリーミングする専用統合。
リアルタイム・データ AIとイベント 駆動型ビジネス

Db2トランザクションを、最新のアプリケーション、分析プラットフォーム、自動化ワークフローで利用できるKafkaイベントに変換します。
オープンで 相互運用可能な ストリーミング・アーキテクチャー

オープンなDebeziumイベントフォーマットとKafka標準を活用し、ハイブリッドクラウド、分析、エンタープライズ・アプリケーション・エコシステム間でシームレスに統合します。
エンタープライズ・グレード 拡張性および 信頼性

ミッションクリティカルなエンタープライズ・ワークロード向けに設計されており、トランザクション認識複製、低遅延同期、スケーラブルなイベント配信を備えています。

主な機能

主な技術的機能

ネイティブのKafkaと Confluentの統合
  • Confluent Platform用Kafka Connectソース・コネクター
  • Debezium互換の変更イベント・ストリーミング
  • AvroおよびJSONによるイベントのシリアライズ機能のサポート
  • Kafkaベースのエコシステムとのシームレスな統合

 
エンタープライズ・グレードのDb2 for z/OS同期
  • IBM Data Gateテクノロジーによる継続的な複製
  • トランザクション対応の変更キャプチャ
  • 効率的な低遅延データ同期
  • 大規模なエンタープライズ環境向けに設計

 
エンタープライズ・グレード ガバナンスとセキュリティー
  • TLS暗号化接続
  • ユーザー認証とアクセス制御
  • Confluent Schema Registryへのスキーマの公開
  • ガバナンスおよび系譜に関する取り組みへの支援
柔軟な複製 パターン
  • テーブルの初期読み込みと継続的なCDC複製
  • ログベースの変更データ・キャプチャ
  • 複数のデプロイメントと消費パターン
  • ハイブリッドおよび分散型アーキテクチャーのサポート

このソリューションが価値を実現する仕組み

リアルタイムのビジネス洞察を活用

信頼性の高い Db2 のトランザクション・データを継続的にストリーミングし、分析、不正アクセス検知、ダッシュボード、および運用上の意思決定をリアルタイムで支援します。
AIとモダナイゼーションの取り組みを加速

Db2 for z/OSからのライブ運用データを使用して、AIパイプライン、自動化ワークフロー、最新のアプリケーションを実現します。
Enterpriseデータ配信の簡素化

データを一度公開するだけで、分析プラットフォーム、マイクロサービス、Kafkaアプリケーション、ハイブリッドクラウド環境全体で、複数のダウンストリーム・コンシューマーを有効にできます。
統合の複雑さとレイテンシーを軽減

カスタムのバッチ・パイプラインとポイントツーポイント統合を、スケーラブルなイベント駆動型のストリーミング・アーキテクチャーに置き換えて、俊敏性を向上させ、運用上のオーバーヘッドを削減します。
次のステップ

IBM Data Gate for Confluentについて詳しく知りたい方は、IBMの担当者との面談をご予約ください。

ドキュメンテーション

製品ドキュメンテーションをご覧になり、最適な構成やベスト・プラクティスについての洞察を得ましょう。

コミュニティー

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