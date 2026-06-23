IBM Data Gate for Confluent

企業は、AI、アナリティクス、オートメーション、デジタル・エクスペリエンスを推進するために、リアルタイム・データに頼る傾向が強まっています。IBM Zは、世界で最も重要なトランザクションを支える信頼できる基盤であり続けており、信頼性の高い企業データを最新のイベント駆動型アーキテクチャ全体に拡張する機会を生み出しています。​

IBM Data Gate for Confluentを利用することで、組織はDb2 for z/OSからの変更情報をConfluent（IBMグループ企業）に直接ストリーミングできるようになります。これにより、従来のトランザクション・データがリアルタイムのイベントの連続ストリームへと変換され、金融サービスにおけるタイムリーなアラート、即時の不正アクセス検知、運輸業界における先を見越した混乱管理といったユースケースを支え、対応力と顧客体験の向上を実現します。