IBM Data Gate for Confluent: Zのデータをリアルタイムのアクションに変える

IBM Data Gate for Confluentをご紹介します。これは、IBM ZのデータをエンタープライズAIを支える最新のリアルタイム・データ基盤の中核に据える新機能です。

IBM Zシステムは、世界有数の大企業の多くにおいて、ミッションクリティカルなトランザクションワークロードを継続的に処理しており、膨大かつ極めて価値の高いデータストリームを生み出しています。しかし、多くの企業では、このデータはZシステム内に閉じ込められたままとなっており、バッチ処理を通じて提供されることが多いため、タイムリーな洞察の獲得やインテリジェントな自動化を実現する能力が制限されています。

同時に、組織はAIの実験段階から大規模な導入段階へと急速に移行しています。IBMが最近Confluentを買収した一環として、私たちは、リアルタイムで信頼でき、継続的に流れるデータをエンタープライズAIとインテリジェント・アプリケーションの基盤にするというビジョンを推進しています。

IBM Data Gate for Confluentは、IBM Zのデータを最新のアプリケーション、アナリティクス、AIを強化するリアルタイム・データ・ファブリックに取り込むことで、この課題に対処するように設計されています。