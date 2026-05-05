IBM Data Gate for Confluent: Zのデータをリアルタイムのアクションに変える

IBM Zのデータを大規模に継続的なリアルタイムのストリームに変換し、AIとビジネスの成長を促進します。
IBM Data Gate for Confluentをご紹介します。これは、IBM ZのデータをエンタープライズAIを支える最新のリアルタイム・データ基盤の中核に据える新機能です。
IBM Zシステムは、世界有数の大企業の多くにおいて、ミッションクリティカルなトランザクションワークロードを継続的に処理しており、膨大かつ極めて価値の高いデータストリームを生み出しています。しかし、多くの企業では、このデータはZシステム内に閉じ込められたままとなっており、バッチ処理を通じて提供されることが多いため、タイムリーな洞察の獲得やインテリジェントな自動化を実現する能力が制限されています。
同時に、組織はAIの実験段階から大規模な導入段階へと急速に移行しています。IBMが最近Confluentを買収した一環として、私たちは、リアルタイムで信頼でき、継続的に流れるデータをエンタープライズAIとインテリジェント・アプリケーションの基盤にするというビジョンを推進しています。
IBM Data Gate for Confluentは、IBM Zのデータを最新のアプリケーション、アナリティクス、AIを強化するリアルタイム・データ・ファブリックに取り込むことで、この課題に対処するように設計されています。
IBM Data Gate for Confluentを利用することで、組織はDb2 for z/OSからの変更情報をConfluentに直接ストリーミングできるようになります。これにより、従来のトランザクションデータをリアルタイムイベントの継続的なストリームに変換し、金融サービスにおけるタイムリーなアラート、即時の不正検知、運輸業界における先手を打った障害管理といったユースケースを支え、対応力と顧客体験の向上を実現します。
この機能は、エンタープライズ・アーキテクチャーにおける重大なギャップを埋めます。従来のような遅延のあるバッチ抽出や複雑なカスタム統合に頼るのではなく、組織は最も信頼できるデータをアプリケーションやシステム間で瞬時に利用できるようになります。
Confluent向けにネイティブに構築されたこのソリューションは、既存のストリーミング環境にシームレスに統合され、IBM Zを最新のデータ・エコシステムに接続するための標準化されたスケーラブルな方法を提供します。そうすることで、企業は、アプリケーション、API、AIシステムが生成されたデータに対応できる、統一されたリアルタイムのデータ基盤を確立することができます。
IBM Data Gate for Confluent for Confluentは、最新のイベント駆動型アーキテクチャーに基づいて構築されており、IBM ZからConfluent Platformへのデータのシームレスな移動が可能です。Confluentの自己管理型エンタープライズ・グレードの導入オプションで、オンプレミス環境とプライベート環境に対応可能です。
大まかに言うと、このソリューションは、効率的なログベースのデータキャプチャを使用してDb2 for z/OSからの変更を捕捉し、コアトランザクションワークロードへの影響を最小限に抑えます。IBM Data Gateはメインフレームの効率性を最大限に高めるように最適化されており、処理の最大96%をzIIPエンジンで実行できるため、高いスループットを維持しながらCPUコストを大幅に削減できます。これらの変更は、 Kafka Connectとのネイティブ統合を介してConfluent Platformにストリーミングされ、そこで構造化されたEvent Streamsとして公開されます。
データは標準化されたイベント形式で配信されるため、分析プラットフォーム、マイクロサービス、 AIアプリケーションなどの幅広い下流システムで簡単に利用できます。データをEvent Streamsに整理することで、このアーキテクチャは、メインフレームに追加の負荷をかけることなく、複数のコンシューマーが同じデータにリアルタイムでアクセスすることを可能にします。
このソリューションは、初期データのスナップショット作成と継続的な変更ストリーミングの両方をサポートしており、組織は既存のデータセットを取り込み、新しいデータが生成されても継続的に同期させることができます。
IBM Zデータへのリアルタイム アクセスを実現することで、 IBM Data Gate for Confluent はビジネスおよびテクノロジーの新たな成果を実現します。
より広義には、この機能により、アプリケーションが緊密に連携した統合に頼るのではなく、ビジネスイベントに即座に対応できるイベント駆動型のマイクロサービスへの移行が可能になります。また、 AIモデルとエージェントにとってクリティカルなデータ基盤を提供し、古いデータではなく最新の信頼できる情報に基づいて動作することを保証します。
企業がAIとオートメーションを拡大するにつれて、データにリアルタイムでアクセスし、それに基づいて行動できる能力が成功の鍵となります。IBM Data Gate for Confluentを使用すると、IBM Zデータはトランザクション・システムだけに限定されることはなくなり、インテリジェントなアプリケーションとAI駆動型の意思決定を強化する継続的なリアルタイムのデータ・ストリームの一部となります。
これは単なる統合の問題ではありません。企業が最も価値あるデータをどのように活用するかを変革し、それをビジネスと同じスピードで行動を促す、ダイナミックな全社的な資産へと変えることなのです。
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