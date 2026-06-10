AIによって開発を加速させるためのコード内リスク・インテリジェンス
AIはかつてないペースでソフトウェア開発を加速させています。IBM® Concert Secure Coderは、コード内のリスク・インテリジェンスを開発者のワークフローに直接取り込むことで、企業がスピードを維持つつ、リスクを低減できるように支援します。
Secure Coderは、IDE内でコミット前のリスク可視化機能とガイド付き修復機能を提供し、セキュア・ソフトウェア開発ライフサイクル全体でIBM® Concertを拡張します。
Secure Coderは、チームが脆弱性、安全でない依存関係、構成ミスを導入時に特定できるよう支援すると同時に、最も重要な事項に優先順位を付け、開発者が適切な修正プログラムをリアルタイムで実行できるように導きます。IBM® Concertと連携することで、SDLC全体にわたって統一された可視化機能と自動修復機能を提供し、技術的負債の削減、コンプライアンスの強化、ソフトウェア全体のレジリエンス向上を実現します。
開発者のワークフロー内で脆弱性、シークレット、構成ミス、リスクの高いオープンソース・パッケージを直接特定し、コードの記述時に問題をリアルタイムで表面化させることで、プル要求やパイプラインに到達する前に解決できるようにします。プロセスの早い段階で検知を行うことで、チームはセキュリティーを犠牲にすることなく、手戻りを減らし、修復を加速し、開発速度を維持できます。
開発者のワークフローにおいて、明確な説明とともに、コンテキストに応じた修正プログラムの推奨事項を直接提供することで、チームが問題を迅速に把握し、自信を持って解決できるようにします。制御された自動解決オプションにより、可視性、信頼性、ガバナンスを維持しつつ、修復を加速させることができます。
既知のCVEを特定し、ワークフロー内で脆弱な依存関係に直接フラグを立てることで、開発者が状況を踏まえてリスクを把握し、迅速に対応できるようにします。また、より安全なバージョンと代替案を推奨することで、開発を遅らせることなく、より迅速かつ安全な意思決定を可能にします。
コードレベルの調査結果をアプリケーションのコンテキストと結び付けることで、チームは開発ライフサイクル全体にわたるリスク状況をリアルタイムで明確に把握できるようになります。リスクとビジネスへの影響を関連付けることで、組織は「シフト・レフト」の効果を測定し、最も重要な事項に優先順位を付けることができるようになります。