AIはかつてないペースでソフトウェア開発を加速させています。IBM® Concert Secure Coderは、コード内のリスク・インテリジェンスを開発者のワークフローに直接取り込むことで、企業がスピードを維持つつ、リスクを低減できるように支援します。

Secure Coderは、IDE内でコミット前のリスク可視化機能とガイド付き修復機能を提供し、セキュア・ソフトウェア開発ライフサイクル全体でIBM® Concertを拡張します。

Secure Coderは、チームが脆弱性、安全でない依存関係、構成ミスを導入時に特定できるよう支援すると同時に、最も重要な事項に優先順位を付け、開発者が適切な修正プログラムをリアルタイムで実行できるように導きます。IBM® Concertと連携することで、SDLC全体にわたって統一された可視化機能と自動修復機能を提供し、技術的負債の削減、コンプライアンスの強化、ソフトウェア全体のレジリエンス向上を実現します。