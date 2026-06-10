IBM® Concert Secure Coder（テクノロジー・プレビューの段階）

AIによって開発を加速させるためのコード内リスク・インテリジェンス

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オフィス環境でマルチモニターを使って作業する男性

コードの高速化に伴い、リスク・エクスポージャーも増大

AIはかつてないペースでソフトウェア開発を加速させています。IBM® Concert Secure Coderは、コード内のリスク・インテリジェンスを開発者のワークフローに直接取り込むことで、企業がスピードを維持つつ、リスクを低減できるように支援します。

Secure Coderは、IDE内でコミット前のリスク可視化機能とガイド付き修復機能を提供し、セキュア・ソフトウェア開発ライフサイクル全体でIBM® Concertを拡張します。

Secure Coderは、チームが脆弱性、安全でない依存関係、構成ミスを導入時に特定できるよう支援すると同時に、最も重要な事項に優先順位を付け、開発者が適切な修正プログラムをリアルタイムで実行できるように導きます。IBM® Concertと連携することで、SDLC全体にわたって統一された可視化機能と自動修復機能を提供し、技術的負債の削減、コンプライアンスの強化、ソフトウェア全体のレジリエンス向上を実現します。

 ミトスが大変革をもたらしました。準備はいいですか。

組み込みIDEのリスク検知

開発者のワークフロー内で脆弱性、シークレット、構成ミス、リスクの高いオープンソース・パッケージを直接特定し、コードの記述時に問題をリアルタイムで表面化させることで、プル要求やパイプラインに到達する前に解決できるようにします。プロセスの早い段階で検知を行うことで、チームはセキュリティーを犠牲にすることなく、手戻りを減らし、修復を加速し、開発速度を維持できます。

TypeScriptファイル内のセキュリティ・エラーを示す、Kubescapeによるコード分析レポート

AI搭載による修復

開発者のワークフローにおいて、明確な説明とともに、コンテキストに応じた修正プログラムの推奨事項を直接提供することで、チームが問題を迅速に把握し、自信を持って解決できるようにします。制御された自動解決オプションにより、可視性、信頼性、ガバナンスを維持しつつ、修復を加速させることができます。

CWE-614脆弱性を特定するセキュリティー・スキャン製品の画面

ソフトウェア・サプライチェーン・インテリジェンス

既知のCVEを特定し、ワークフロー内で脆弱な依存関係に直接フラグを立てることで、開発者が状況を踏まえてリスクを把握し、迅速に対応できるようにします。また、より安全なバージョンと代替案を推奨することで、開発を遅らせることなく、より迅速かつ安全な意思決定を可能にします。

「my-vscode-project」という名前のコード・ワークスペース向けセキュリティー・ダッシュボード・インターフェース

可視性の統一

コードレベルの調査結果をアプリケーションのコンテキストと結び付けることで、チームは開発ライフサイクル全体にわたるリスク状況をリアルタイムで明確に把握できるようになります。リスクとビジネスへの影響を関連付けることで、組織は「シフト・レフト」の効果を測定し、最も重要な事項に優先順位を付けることができるようになります。

脆弱性とリスクに関する主要なメトリクスを強調表示した、IBM® Concertプラットフォームによる「開発者セキュリティー」の概要

コミット後のスキャンを超える

従来のツールでは、コードがコミットされた後に問題が特定されるため、作業の妨げとなり、遅延が生じます。Secure Coderは、ライフサイクルの早い段階で実行可能なリスク・インテリジェンスを提供します。
IDE内でのコミット前のリスク概要
ワークフローを中断することなく、リスクに対応できます。
ビジネスの観点を踏まえ、企業への影響度に応じて行う優先順位付け
レジリエンスとアップタイムへの影響を把握できます。
統合された修復ワークフロー
開発、サイト信頼性エンジニアリング、およびセキュリティ部門を共通のリスクに基づいて連携させることができます。
監査対応のガバナンスとトレーサビリティー
企業全体の可視性とガバナンスを確保できます。

Secure Coderが組織を支援：

  • ライフサイクルの早い段階で問題を修復
  • 手戻りとセキュリティ・コストを削減
  • 開発者の生産性を向上
  • 監査対応のトレーサビリティーにより、コンプライアンスを強化
  • 開発、サイト信頼性エンジニアリング、およびセキュリティー部門を共通のリスクに基づいて連携させる
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