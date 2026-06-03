IBM Concertオペレーション

接続された企業全体のオペレーション管理を一元化

プレビューを体験する 発表資料を読む
2つのガラスレンズの間にある電子デバイスの3Dレンダリング

統合運用迅速な対応。

企業のITランドスケープが拡大するにつれ、サイロ化した監視ツールは運用上の盲点を生み、インシデント対応を遅らせる。IBM Concert Operate（以前はCloud Pak for AIOps）は、既存のオブザーバビリティー・ツールを統合プラットフォームに接続し、エンドツーエンドの可視性を提供し、クロスドメインのアラートを相関させ、複雑な環境全体でより迅速かつ協調的なインシデント解決を可能にします。

 Omdia Universe：AIOpsにおけるIBMのランクをご覧ください
主な機能

フルスタック・オブザーバビリティーにより、依存関係、トポロジー、システム関係がより明確になり、影響の評価やより賢明な運用上の意思決定が容易になります。

ライト・グリッドの背景に並んだ色付きのノード（円、ひし形、四角形）を示す3本の水平線がある抽象的な図。

アプリケーション、インフラストラクチャ、ネットワーク全体でイベントをリアルタイムで取り込み、処理します。アラートの相関付け、グループ化、重複排除により、チームはノイズを削減し、実行可能なインシデントを表面化させ、最も重要な問題に集中できます。

中央に六角形のアイコンがあり、右側の小さな円形のノードに複数の線で接続されている緑の正方形。

運用状況を完全に把握した上で、インシデントを検知、トリアージ、管理する。成果として、チームは信号を相関させ、考えられる原因を特定し、関連するサービス全体にわたる影響範囲を把握することができ、問題解決を迅速化するのに役立ちます。

明るい背景に、緑、青、ダークティール、灰色の散在する色付きの円が、水平のガイドラインに沿って配置されている。

組み込みのインシデント・データやトポロジー・データなどの関連するナレッジ・ベースを使用して、反復的な調査アクティビティーを自動化します。サード・パーティー・エージェントで調査を拡張し、基盤となるツールからの診断を行います。

チェックマークが付いた円形のダイヤル内にある青い正方形が、グリッド上に描かれたオレンジ色の正方形のマーカーが描かれた同心円状の円弧に囲まれている。

共有されたコンテキスト、リアルタイムの洞察、統合されたワークフローにより、ITOps、NetOps、サイト信頼性エンジニアリング全体でのコラボレーションを可能にします。単一の運用ビューは、サイロを削減し、迅速かつ協調的なインシデント対応と解決を促進します。

緑の正方形に六角形と中央の円があり、緑と黒の線が枝分かれして右側のノードに接続されている。
次のステップ

Concert Operateがビジネスをどのように前進させるかをご確認ください。

  1. プレビューを体験する
  2. 営業担当者へのお問い合わせ