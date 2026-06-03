接続された企業全体のオペレーション管理を一元化
企業のITランドスケープが拡大するにつれ、サイロ化した監視ツールは運用上の盲点を生み、インシデント対応を遅らせる。IBM Concert Operate（以前はCloud Pak for AIOps）は、既存のオブザーバビリティー・ツールを統合プラットフォームに接続し、エンドツーエンドの可視性を提供し、クロスドメインのアラートを相関させ、複雑な環境全体でより迅速かつ協調的なインシデント解決を可能にします。
フルスタック・オブザーバビリティーにより、依存関係、トポロジー、システム関係がより明確になり、影響の評価やより賢明な運用上の意思決定が容易になります。
アプリケーション、インフラストラクチャ、ネットワーク全体でイベントをリアルタイムで取り込み、処理します。アラートの相関付け、グループ化、重複排除により、チームはノイズを削減し、実行可能なインシデントを表面化させ、最も重要な問題に集中できます。
運用状況を完全に把握した上で、インシデントを検知、トリアージ、管理する。成果として、チームは信号を相関させ、考えられる原因を特定し、関連するサービス全体にわたる影響範囲を把握することができ、問題解決を迅速化するのに役立ちます。
組み込みのインシデント・データやトポロジー・データなどの関連するナレッジ・ベースを使用して、反復的な調査アクティビティーを自動化します。サード・パーティー・エージェントで調査を拡張し、基盤となるツールからの診断を行います。
共有されたコンテキスト、リアルタイムの洞察、統合されたワークフローにより、ITOps、NetOps、サイト信頼性エンジニアリング全体でのコラボレーションを可能にします。単一の運用ビューは、サイロを削減し、迅速かつ協調的なインシデント対応と解決を促進します。