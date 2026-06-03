企業のITランドスケープが拡大するにつれ、サイロ化した監視ツールは運用上の盲点を生み、インシデント対応を遅らせる。IBM Concert Operate（以前はCloud Pak for AIOps）は、既存のオブザーバビリティー・ツールを統合プラットフォームに接続し、エンドツーエンドの可視性を提供し、クロスドメインのアラートを相関させ、複雑な環境全体でより迅速かつ協調的なインシデント解決を可能にします。