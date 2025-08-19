IBM Common Services Library for z/OS

一部のIBM IMS Toolsに必要なコンポーネントや、共通インフラ関連の機能を含む無償製品

メリット

IBM® Common Services Library for z/OSは、一部のIBM IMS Toolsで必要とされ、共有される各種コンポーネントおよび共通インフラ関連機能を含む無償製品です。Common Services Libraryは、このような機能を個別に備えているのではなく、製品間で共有します。
統合して接続性を提供

一部のIBM IMS Toolsに必要な機能
データの安全性を確保

IMSのログ記録から、顧客のビジネス情報などの機密性の高いユーザー・データを削除するのに役立ちます。
インフラストラクチャーの提供

IBM IMS Connect Extensions for z/OS向け
共有機能の提供

一部のIBM IMS Toolsで必要とされ、製品間で共有される共通のインフラストラクチャー関連機能

関連ソリューション

IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS

バッファー・プールの変更の影響を推測なしで判別します。

 IMS Buffer Pool Analyzer for z/OSの詳細はこちら
IMS Database Solution Pack for z/OS

オンライン・データベース再編成を実行して、24時間365日の可用性を確保し、フル機能のIMSデータベースおよびHALDBを管理します。

 IMS Database Solution Packの詳細はこちら
IMS Recovery Solution Pack for z/OS

複数のデータセットと高速パス領域の同時バックアップと復元を統合したソリューションにより、運用の複雑さを軽減します。

 IMS Recovery Solution Packの詳細はこちら
IMS Tools

オンデマンドのアプリケーション固有のデータベースおよびトランザクション管理ツールで、IMSシステムのパフォーマンスを向上させます。

 IMS Toolsファミリーについて詳しくはこちら

参考情報

IBM資料
製品の保守および使用方法に関する情報をご覧ください。
サポート
サポート検索を使用して解決策を確認でき、サポート依頼を送信することもできます。
最新情報
最新の製品ニュースや情報の詳細はこちらをご覧ください。
IBM Developer Community
技術的なトピックを探索し、試用版ソフトウェアを見つけて、コミュニティに参加してください。
