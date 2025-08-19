一部のIBM IMS Toolsに必要なコンポーネントや、共通インフラ関連の機能を含む無償製品
IBM® Common Services Library for z/OSは、一部のIBM IMS Toolsで必要とされ、共有される各種コンポーネントおよび共通インフラ関連機能を含む無償製品です。Common Services Libraryは、このような機能を個別に備えているのではなく、製品間で共有します。
一部のIBM IMS Toolsに必要な機能
IMSのログ記録から、顧客のビジネス情報などの機密性の高いユーザー・データを削除するのに役立ちます。
IBM IMS Connect Extensions for z/OS向け
一部のIBM IMS Toolsで必要とされ、製品間で共有される共通のインフラストラクチャー関連機能
バッファー・プールの変更の影響を推測なしで判別します。
オンライン・データベース再編成を実行して、24時間365日の可用性を確保し、フル機能のIMSデータベースおよびHALDBを管理します。
複数のデータセットと高速パス領域の同時バックアップと復元を統合したソリューションにより、運用の複雑さを軽減します。
オンデマンドのアプリケーション固有のデータベースおよびトランザクション管理ツールで、IMSシステムのパフォーマンスを向上させます。