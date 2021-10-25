完全に統合されたサービス Cloudflare on IBM Cloud は、異なるサービスを管理する必要がなく、単一のユーザーエクスペリエンスを提供します。

豊富な顧客体験 より高速で充実した Web サイト・エクスペリエンスにより、顧客エンゲージメントとコンバージョンを向上させます。

定額料金モデル IBM Cloud Internet Services は予測課金モデルを採用しているため、毎月の支払額を正確に把握することができます。

高度な DDoS 保護 Cloudflare のネットワーク容量は、これまでに記録された最大の DDoS 攻撃の 15 倍です。

ウェブ・アプリケーション・ファイアウォール (WAF) エンタープライズ・グレードの WAF は、SQL インジェクション攻撃などの一般的なアプリケーション層の脆弱性を検出してブロックします。

グローバル負荷分散 Cloudflare は、さまざまな環境にロードバランシング、ジオステアリング、モニタリング、フェイルオーバーを提供します。

スマートルーティング CloudflareはArgo Smart Routing を使用して、利用可能な最速かつ最も信頼性の高いリンクを介して Web トラフィックを配信します。

制御されたキャッシュ ネットワーク上にコンテンツをキャッシュすると、ホストされているサーバーやオリジンからコンテンツを取得する必要性が減ります。