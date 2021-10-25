300 以上の都市にまたがる Cloudflare のグローバルネットワークは、Fortune 1000 企業の 30%を含む数百万のインターネット資産から信頼されています。
Cloudflare on IBM Cloudを選ぶ理由
Cloudflare on IBM Cloud は、異なるサービスを管理する必要がなく、単一のユーザーエクスペリエンスを提供します。
より高速で充実した Web サイト・エクスペリエンスにより、顧客エンゲージメントとコンバージョンを向上させます。
IBM Cloud Internet Services は予測課金モデルを採用しているため、毎月の支払額を正確に把握することができます。
Cloudflare のネットワーク容量は、これまでに記録された最大の DDoS 攻撃の 15 倍です。
エンタープライズ・グレードの WAF は、SQL インジェクション攻撃などの一般的なアプリケーション層の脆弱性を検出してブロックします。
Cloudflare は、さまざまな環境にロードバランシング、ジオステアリング、モニタリング、フェイルオーバーを提供します。
CloudflareはArgo Smart Routing を使用して、利用可能な最速かつ最も信頼性の高いリンクを介して Web トラフィックを配信します。
ネットワーク上にコンテンツをキャッシュすると、ホストされているサーバーやオリジンからコンテンツを取得する必要性が減ります。
Cloudflare には、インターネット資産のパフォーマンスを向上させる一連の Web 最適化が含まれています。