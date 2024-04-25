IBM Cloudサポート

お客様に最適なプランを選択してください
IBM Cloudのサブスクリプション・アカウントまたは従量課金アカウントに含まれる、基本的な業務サポート
ビジネスに不可欠なアプリケーションの数が限られている環境向け
プレミアム・サポートは、IBM Cloudに対して戦略的な依存関係を持つ基幹業務環境向け
IBM Cloudコンソールを理解して、生産性を高めてください。
詳細な状況の情報を取得し、通知を表示します。
アクティブに活動しているさまざまなサポート・フォーラムをご利用ください。
IT運用マネージャー、ソリューション・アーキテクトなどと連携します。
開発者向けの大規模なオープンソース・コミュニティーにアクセスします。
アカウントのパスワードをリセットするには、Avatarアイコン > プロファイルと設定に移動します。次に、アカウントユーザー情報タイルから「変更またはリセット」をクリックします。
VPNパスワードをリセットするには、以下の手順に従ってください：
Avatarアイコン > プロファイルと設定に移動することで、名前、Eメール、電話番号などの 個人情報を変更できます。IBMidは変更できませんが、必要に応じて新しいIBMidを作成できます。IBMidワールドワイド・ヘルプ・デスクでは、ご使用のIBM Cloud アカウントに固有ではない一般的なIDに関する質問にお答えすることができます。
従量課金アカウントまたはサブスクリプション・アカウントをお持ちの場合、 、 「管理」 > 「請求および使用量」をクリックし、「請求書」を選択すると請求書を表示できます。コンソールの外では、カスタマー サポート請求書サイトで請求書を表示することもできます。
「管理」 > 「アクセス (IAM )」に移動し、[ユーザー] ページで自分の名前を選択します。次に、探しているアクセスに応じて、さまざまなタブを開きます。
クレジットカードの更新は、新しいクレジットカードの追加と同じようにできます。 「支払い」に移動し、 「支払い方法の追加」 セクションで、新しいカードの請求先情報を入力し、 「クレジットカードの追加」クリックします。異なる支払い方法に切り替えるには、 「他の方法での支払い」 を選択し、 「変更要求の送信」をクリックします。支払い方法を変更するためのサポートCaseが作成されます。
機能コードにより、ライト・アカウントに機能が追加されます。通常、機能コードは教育イニシアチブまたは特別なイベント用に提供されます。このプロモーション・コードを適用するには、 「アカウント設定」ページに移動し、 「コードの適用」をクリックします。
インフラストラクチャーを購入する場合、注文の割引を受けるためのプロモーション・コードを営業チームから受け取る場合があります。これらのインフラストラクチャー固有のプロモーション・コードをチェックアウト時にカスタマーポータルに入力します。
コンソールの外では、 カスタマー・サポート請求書サイトで請求書を表示することもできます。ライト・アカウントを持っている場合は、ライト・プランの使用について課金されることはないため、送り状はありません。
以下の理由でアカウントが非アクティブになることがあります。
アカウントが誤って非アクティブになったと思われる場合は、サポート・チームに連絡してください。
ライト・プランは、無料割り当て量ベースのサービス・プランです。サービスのライト・プランを使用すると、いかなる料金も発生せずに、アプリを作成できます。ライト・プランは、1カ月サイクル（毎月更新） ベースまたは 1 回限りの使用量ベースで提供されます。ライト・プランのインスタンスは、サービスごとに1つ持つことができます。ライト価格プランは、すべてのアカウント・タイプで使用可能です。ライト・アカウントについて詳しくは、 「アカウント・タイプ」を参照してください。
コンソールのメニュー・バーから「サポート」 をクリックし、サポート・センターにアクセスします。そこから、よくあるFAQのリストを活用できるようになります。必要な答えが見つからない場合は、「追加のサポートが必要ですか?」 を参照してください。「IBM Cloudサポート問い合わせる」セクション