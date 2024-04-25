IBM Cloudサポート

IBM Cloudのサポートを紹介します。セルフサービスのガイドから有料のサポート・オプションまで選択できます。
サポートプラン

お客様に最適なプランを選択してください
クラウド・エンタイトルメントに含まれるもの 基本

IBM Cloudのサブスクリプション・アカウントまたは従量課金アカウントに含まれる、基本的な業務サポート
月額200米ドルから Advanced

ビジネスに不可欠なアプリケーションの数が限られている環境向け
月額10,000米ドルから Premium

プレミアム・サポートは、IBM Cloudに対して戦略的な依存関係を持つ基幹業務環境向け
無償のサポート・コミュニティー 知識をつなぎ、学び、共有しましょう
IBM Cloudの資料を参照

IBM Cloudコンソールを理解して、生産性を高めてください。

 資料はこちら
IBM Cloudのアップタイム状況を確認

詳細な状況の情報を取得し、通知を表示します。

 詳細はこちら
IBM Developerコミュニティー

アクティブに活動しているさまざまなサポート・フォーラムをご利用ください。

 詳細はこちら
パブリッククラウド・コミュニティー

IT運用マネージャー、ソリューション・アーキテクトなどと連携します。

 コミュニティーに参加
プロの開発者のサポート

開発者向けの大規模なオープンソース・コミュニティーにアクセスします。

 GitHubに移動

よくある質問

アカウントのパスワードをリセットするには、Avatarアイコン > プロファイルと設定に移動します。次に、アカウントユーザー情報タイルから「変更またはリセット」をクリックします。

VPNパスワードをリセットするには、以下の手順に従ってください：

  • 「管理」 > 「アクセス (IAM)」に移動し、「ユーザー」を選択します。
  • ユーザーを選択してください
  • 「VPN サブネット」セクションで、「編集」アイコンをクリックして新しいVPNパスワードを入力します。
  • 適用」をクリックします。

Avatarアイコン > プロファイルと設定に移動することで、名前、Eメール、電話番号などの 個人情報を変更できます。IBMidは変更できませんが、必要に応じて新しいIBMidを作成できます。IBMidワールドワイド・ヘルプ・デスクでは、ご使用のIBM Cloud アカウントに固有ではない一般的なIDに関する質問にお答えすることができます。

従量課金アカウントまたはサブスクリプション・アカウントをお持ちの場合、 、 「管理」 > 「請求および使用量」をクリックし、「請求書」を選択すると請求書を表示できます。コンソールの外では、カスタマー サポート請求書サイトで請求書を表示することもできます。

「管理」 > 「アクセス (IAM )」に移動し、[ユーザー] ページで自分の名前を選択します。次に、探しているアクセスに応じて、さまざまなタブを開きます。

  • 割り当てられているアクセス・グループを通じてどのようなアクセス権を持っているかを確認するには、「アクセス・グループ」を選択します。
  • 自分に割り当てられている IAM アクセスポリシーを確認するには、アクセスポリシーを選択します。
  • すべての組織とスペースのCloud Foundryアクセスを確認するには、Cloud Foundryアクセスを選択します

クレジットカードの更新は、新しいクレジットカードの追加と同じようにできます。 「支払い」に移動し、  「支払い方法の追加」 セクションで、新しいカードの請求先情報を入力し、 「クレジットカードの追加」クリックします。異なる支払い方法に切り替えるには、 「他の方法での支払い」 を選択し、  「変更要求の送信」をクリックします。支払い方法を変更するためのサポートCaseが作成されます。

機能コードにより、ライト・アカウントに機能が追加されます。通常、機能コードは教育イニシアチブまたは特別なイベント用に提供されます。このプロモーション・コードを適用するには、 「アカウント設定」ページに移動し、  「コードの適用」をクリックします。

インフラストラクチャーを購入する場合、注文の割引を受けるためのプロモーション・コードを営業チームから受け取る場合があります。これらのインフラストラクチャー固有のプロモーション・コードをチェックアウト時にカスタマーポータルに入力します。

従量課金アカウントまたはサブスクリプション・アカウントをお持ちの場合、  「管理」 > 「請求および使用量」 をクリックし、「請求書」を選択すると請求書を表示できます。

コンソールの外では、 カスタマー・サポート請求書サイトで請求書を表示することもできます。ライト・アカウントを持っている場合は、ライト・プランの使用について課金されることはないため、送り状はありません。

以下の理由でアカウントが非アクティブになることがあります。

  • トライアル・アカウントの場合、トライアル期間が終わった。アカウントを再アクティブ化するには、アカウントにログインし、従量課金アカウントにアップグレードします。アカウントが完全に使用可能になるまでに数日かかることがあります。
  • 許可ユーザーがアカウントをクローズした。
  • アカウントは停止されています。IBMの裁量により、IBM Cloudサービスの容認できる使用行動に違反したアカウントは、予告なしに使用不可にされることがあります。一部のサービスは、攻撃行為の通知を受けた後にユーザーが使用行動を修正した場合に復元できます。


アカウントが誤って非アクティブになったと思われる場合は、サポート・チームに連絡してください。

ライト・プランは、無料割り当て量ベースのサービス・プランです。サービスのライト・プランを使用すると、いかなる料金も発生せずに、アプリを作成できます。ライト・プランは、1カ月サイクル（毎月更新） ベースまたは 1 回限りの使用量ベースで提供されます。ライト・プランのインスタンスは、サービスごとに1つ持つことができます。ライト価格プランは、すべてのアカウント・タイプで使用可能です。ライト・アカウントについて詳しくは、 「アカウント・タイプ」を参照してください。

コンソールのメニュー・バーから「サポート」 をクリックし、サポート・センターにアクセスします。そこから、よくあるFAQのリストを活用できるようになります。必要な答えが見つからない場合は、「追加のサポートが必要ですか?」 を参照してください。「IBM Cloudサポート問い合わせる」セクション

