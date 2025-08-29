IBM Cloud製品のライフサイクル・ポリシー

サービス・サイクルの終わりに近づいている IBM Cloud製品のガイドラインはこちら
ドキュメントを参照。
IBM クラウド製品のライフサイクル・ポリシーとは？

本ポリシーは、マーケティング終了 (EOM) またはサポート終了 (EOS) が予定されているすべての IBM Cloud®ポートフォリオ製品 (コンピューティング、ストレージ、ソフトウェア、帯域幅など) のガイドラインを提供します。EOS 向けに予定されている製品は、EOS の 90 日前に、IBM Cloudのドキュメントにある IBM Cloud製品ライフサイクル・サイトを使用して発表されます。

クラシック・ソフトウェアのサポート終了に関するドキュメントはこちら→
VPC ソフトウェアのサポート終了に関するドキュメントはこちら→
定義された用語 以下の用語はすべて、IBM Cloud製品に関連しています。 General Availability (GA)

製品がユーザーに利用可能になる発効日(バージョンとリリースがライフサイクルWebサイトで公開されたとき)

 End of Marketing (EOM)

製品が標準価格表でアクティブでなくなり、注文または購入できなくなる発効日

 End of Support Announcement Dates (EOS AD)

IBM Cloudが現在提供されている製品のサポート終了を発表する日付 (通常は実際の EOS 日付の 90 日前)

 End of Support (EOS)

IBM Cloudが製品の特定のバージョンまたはリリースについて、標準サポート、イメージング、またはリロード・サービスを提供する最終日

IBM Cloud 製品ライフサイクル・チャート

 

製品/バージョン：

ライフサイクル情報：

1 GB iSCSI製品 (バージョン: N/A)
  • アップグレード・オプション: 10 GM iSCSI
  • ポリシー： ポートフォリオ¹
  • EOS AD：2014年10月13日
  • EOM: 2014年9月30日
  • EOS: 2015年1月19日

1 GB NAS 製品 (バージョン: N/A)
  • アップグレード・オプション: 10 GB NAS
  • ポリシー: ポートフォリオ
  • EOS AD：2014年10月13日
  • EOM: 2014年9月30日
  • EOS: 2015年1月19日

24x7x365 NOC モニタリング (バージョン: すべて)
  • アップグレード・オプション：すべて
  • ポリシー：サービス
  • EOS AD：2017年3月31日
  • EOM：N/A
  • EOS：2017年6月30日

32 ビット・オペレーティング・システム (バージョン: すべて)
  • アップグレード・オプション：64 ビット・オペレーティング・システム
  • ポリシー：ソフトウェア²
  • EOS AD：2016年8月15日
  • EOM：2016年9月1日
  • EOS：2017年1月1日

Nimsoftによる高度な監視（バージョン：N/A）
  • アップグレード・オプション：ポートフォリオからの脱却別の方法として、Sysdig を使用した監視を検討してください。
  • ポリシー：サービス
  • EOS AD：2020年3月30日
  • EOM: 2020年5月8日
  • EOS: 2020年7月8日

クラシック Virtual Serversの自動スケール(バージョン:N / A)
  • アップグレードオプション: VPC に自動スケール機能が存在します
  • ポリシー：サービス
  • EOS AD: 2022年9月30日
  • EOM: 2022年7月30日
  • EOS：2022年6月29日

ビッグデータ – Solution Designer、Cloudera、Hadoop CDH、MongoDB, Riak³ (バージョン：すべて)
  • アップグレード・オプション: ソリューション・デザイナーをポートフォリオから廃止
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：2014年2月31日
  • EOM：2014年10月31日
  • EOS：2015年1月31日

Citrix Netscaler VPX (バージョン: 10.x, 11.x)
  • アップグレード・オプション：12.x
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：N/A
  • EOM: 2021年3月31日
  • EOS: 2021年6月30日

Cloudera Hadoop (バージョン：CDH 4)
  • アップグレード・オプション: CDH 5 (IBM マーケットプレイス)
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD: 2015年5月11日
  • EOM：2015年5月11日
  • EOS: 2015年8月10日

CloudLinux (バージョン：6.x)
  • アップグレード・オプション：ポートフォリオからの脱却
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：2020年8月30日
  • EOM：2020年9月30日
  • EOS：2020年11月30日

CoreOS (バージョン：安定版)
  • アップグレード・オプション：CentOS 6.x または 7.x
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：2016年2月20日
  • EOM：2018年3月30日
  • EOS：2018年5月31日

Microsoft Exchange 用EVaultプラグイン(バージョン:7.3)
  • アップグレード・オプション：ベンダーEOL
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD: 2015年2月5日
  • EOM: 2015年2月18日
  • EOS: 2015年5月5日

既存のiSCSI製品(バージョン：N/A)
  • アップグレードオプション：ポートフォリオからの脱却パフォーマンスまたは耐久性、 Block Storageの使用を検討してください。
  • ポリシー: ポートフォリオ
  • EOS AD: 2015年5月11日
  • EOM：2015年3月16日
  • EOS：2015年7月31日

F-Secure (バージョン：すべて)
  • アップグレードオプション：ポートフォリオからの脱却
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：2014年9月13日
  • EOM：2014年10月13日
  • EOS: 2015年1月19日

F5 Global Load Balancer (バージョン：2014)
  • アップグレード・オプション：ポートフォリオからの脱却代わりに IBM Cloud Internet Services を使用することを検討してください。
  • ポリシー: ポートフォリオ
  • EOS AD：2018年6月12日
  • EOM: 2018年7月6日
  • EOS: 2018年9月12日

Flex Imaging (バージョン：N/A)
  • アップグレードオプション：ポートフォリオからの脱却
  • ポリシー: ポートフォリオ
  • EOS AD：2017年5月31日
  • EOM：N/A
  • EOS：2017年8月7日

FortiGate Security Appliance 1Gbps / Dedicated Firewall (バージョン：すべて)
  • アップグレード・オプション：Juniper vSRX、 Virtual Router Appliance、FortiGate Security Appliance　10Gbps
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：N/A
  • EOM: 2020年8月18日
  • EOS: 2021年7月21日

IBM Local Load Balancer (バージョン：すべて)
  • アップグレード・オプション: IBM Cloud Load Balancer
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：2020年1月31日
  • EOM：2019年6月1日
  • EOS：2020年5月31日

メッセージ・キュー・サービス (バージョン: N/A)
  • アップグレードオプション：ポートフォリオからの脱却
  • ポリシー: ポートフォリオ
  • EOS AD：2017年1月31日
  • EOM：2016年10月28日
  • EOS：2017年6月20日

Microsoft SQL Server (バージョン: 2005：Express, Workgroup、Standard、Enterprise Editions)
  • アップグレード・オプション: 2014 Standard またはEnterprise Edition
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：2015年8月19日
  • EOM：2015年10月30日
  • EOS：N/A

Microsoft SQL Server (バージョン: 2008: Express, Express R2、Workgroup、Workgroup R2 Editions)
  • アップグレード・オプション: 2014 Standard またはEnterprise Edition
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：2015年8月19日
  • EOM：2015年10月30日
  • EOS：N/A

Microsoft SQL Server (バージョン: 2012 Express Edition)
  • アップグレード・オプション: 2014 Standard またはEnterprise Edition
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：2015年8月19日
  • EOM：2015年10月30日
  • EOS：N/A

Microsoft SQL Server (バージョン: 2014 Express Edition)
  • アップグレード・オプション: 2014 Standard またはEnterprise Edition
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：2015年8月19日
  • EOM：2015年10月30日
  • EOS：N/A

Microsoft SQL Server Enterprise (バージョン: 2008 Standard および Web Editions)
  • アップグレード・オプション: 2016 Standard またはEnterprise Edition
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：2016年10月27日
  • EOM：2016年11月23日
  • EOS：2017年3月31日

MySQL (バージョン: 5.6)
  • アップグレードオプション：MySQL 5.7
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：2021年3月25日
  • EOM：2021年4月24日
  • EOS：2021年6月23日

NAS/FTPストレージ（バージョン：N/A)
  • アップグレード・オプション：ポートフォリオからの脱却代わりにブロックまたは File Storage の使用を検討してください。
  • ポリシー: ポートフォリオ
  • EOS AD：ポートフォリオ
  • EOM：N/A
  • EOS：未定

Red Hat Satellite Server (バージョン：6.1)
  • アップグレード・オプション：6.4.3 または 6.5
  • ポリシー：サービス
  • EOS AD：2019年4月22日
  • EOM：2019年7月5日
  • EOS：2024年5月31日

仮想ウェブホスト (バージョン：N/A)
  • アップグレードオプション：ポートフォリオからの脱却
  • ポリシー: ポートフォリオ
  • EOS AD：2015年1月27日
  • EOM：2015年6月30日
  • EOS：2015年4月1日

VMware ESX (バージョン：4.x)
  • アップグレード・オプション：6.x
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：N/A
  • EOM: 2014年9月30日
  • EOS：N/A

VMware ESXi (バージョン：5.1)
  • アップグレード・オプション：6.x
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：2016年2月2日
  • EOM: 2016年3月31日
  • EOS: 2016年8月24日

VMware ESXi (バージョン：5.1)
  • アップグレード・オプション：6.0 または 6.5
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：2017年7月26日
  • EOM：2017年9月1日
  • EOS：2018年9月18日

VMware NSX-V (バージョン6.0 から 6.4.10)
  • アップグレード・オプション：VMware NSX-T
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：N/A
  • EOM：2022年6月21日
  • EOS：2022年10月15日

VMware Server Virtualization (バージョン：6.5, 6.5u1)
  • アップグレード・オプション：6.5u2、6.5u3、6.7.x
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：N/A
  • EOM：2021年10月10日
  • EOS：2022年10月15日

VMware Server Virtualization (バージョン：6.7 すべてのバージョン)
  • アップグレード・オプション：7.0
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：N/A
  • EOM：2022年6月21日
  • EOS：2022年10月15日

VMware Server Virtualization (バージョン：7.0 すべてのバージョン)
  • アップグレード・オプション：7.0
  • ポリシー：ソフトウェア
  • EOS AD：N/A
  • EOM：2025年1月2日
  • EOS：2025年4月2日
脚注

¹ IBM Cloud Portfolio Policy – IBM 傘下の SoftLayer® が提供するコンピューティング、ストレージ、帯域幅、その他の IaaS ポートフォリオ項目に焦点を当てています。

² IBM Cloud Software Policy – IBM Cloud のお客様に再販されるベンダー・ストレージに重点を置きます。

³ DB Software Solutionsは引き続きご利用いただけます。