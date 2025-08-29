IBM Cloud製品のライフサイクル・ポリシー

本ポリシーは、マーケティング終了 (EOM) またはサポート終了 (EOS) が予定されているすべての IBM Cloud®ポートフォリオ製品 (コンピューティング、ストレージ、ソフトウェア、帯域幅など) のガイドラインを提供します。EOS 向けに予定されている製品は、EOS の 90 日前に、IBM Cloudのドキュメントにある IBM Cloud製品ライフサイクル・サイトを使用して発表されます。
クラシック・ソフトウェアのサポート終了に関するドキュメントはこちら→
VPC ソフトウェアのサポート終了に関するドキュメントはこちら→
製品がユーザーに利用可能になる発効日(バージョンとリリースがライフサイクルWebサイトで公開されたとき)
製品が標準価格表でアクティブでなくなり、注文または購入できなくなる発効日
IBM Cloudが現在提供されている製品のサポート終了を発表する日付 (通常は実際の EOS 日付の 90 日前)
IBM Cloudが製品の特定のバージョンまたはリリースについて、標準サポート、イメージング、またはリロード・サービスを提供する最終日
製品/バージョン：
ライフサイクル情報：
1 GB iSCSI製品 (バージョン: N/A)
1 GB NAS 製品 (バージョン: N/A)
24x7x365 NOC モニタリング (バージョン: すべて)
32 ビット・オペレーティング・システム (バージョン: すべて)
Nimsoftによる高度な監視（バージョン：N/A）
クラシック Virtual Serversの自動スケール(バージョン:N / A)
ビッグデータ – Solution Designer、Cloudera、Hadoop CDH、MongoDB, Riak³ (バージョン：すべて)
Citrix Netscaler VPX (バージョン: 10.x, 11.x)
Cloudera Hadoop (バージョン：CDH 4)
CloudLinux (バージョン：6.x)
CoreOS (バージョン：安定版)
Microsoft Exchange 用EVaultプラグイン(バージョン:7.3)
既存のiSCSI製品(バージョン：N/A)
F-Secure (バージョン：すべて)
F5 Global Load Balancer (バージョン：2014)
Flex Imaging (バージョン：N/A)
FortiGate Security Appliance 1Gbps / Dedicated Firewall (バージョン：すべて)
IBM Local Load Balancer (バージョン：すべて)
メッセージ・キュー・サービス (バージョン: N/A)
Microsoft SQL Server (バージョン: 2005：Express, Workgroup、Standard、Enterprise Editions)
Microsoft SQL Server (バージョン: 2008: Express, Express R2、Workgroup、Workgroup R2 Editions)
Microsoft SQL Server (バージョン: 2012 Express Edition)
Microsoft SQL Server (バージョン: 2014 Express Edition)
Microsoft SQL Server Enterprise (バージョン: 2008 Standard および Web Editions)
MySQL (バージョン: 5.6)
NAS/FTPストレージ（バージョン：N/A)
Red Hat Satellite Server (バージョン：6.1)
仮想ウェブホスト (バージョン：N/A)
VMware ESX (バージョン：4.x)
VMware ESXi (バージョン：5.1)
VMware ESXi (バージョン：5.1)
VMware NSX-V (バージョン6.0 から 6.4.10)
VMware Server Virtualization (バージョン：6.5, 6.5u1)
VMware Server Virtualization (バージョン：6.7 すべてのバージョン)
VMware Server Virtualization (バージョン：7.0 すべてのバージョン)
IBM Cloudドキュメントには、すべての IBM Cloud製品とサービスに関する広範な情報があります。まずは、IBM Cloudが提供するすべての機能について学びましょう。
¹ IBM Cloud Portfolio Policy – IBM 傘下の SoftLayer® が提供するコンピューティング、ストレージ、帯域幅、その他の IaaS ポートフォリオ項目に焦点を当てています。
² IBM Cloud Software Policy – IBM Cloud のお客様に再販されるベンダー・ストレージに重点を置きます。
³ DB Software Solutionsは引き続きご利用いただけます。