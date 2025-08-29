IBM Cloud製品のライフサイクル・ポリシー

本ポリシーは、マーケティング終了 (EOM) またはサポート終了 (EOS) が予定されているすべての IBM Cloud®ポートフォリオ製品 (コンピューティング、ストレージ、ソフトウェア、帯域幅など) のガイドラインを提供します。EOS 向けに予定されている製品は、EOS の 90 日前に、IBM Cloudのドキュメントにある IBM Cloud製品ライフサイクル・サイトを使用して発表されます。

