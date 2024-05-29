IBM Cloud Bare Metal Serversを、お好みのIBM Cloudインフラストラクチャー上で、いかなるワークロード要件にも対応したカスタマイズと導入を行います。 従来のインフラストラクチャーとVPCインフラストラクチャーの両方の導入については、お客様の単一テナント専用で使用可能で、標準装備されたセキュリティーのメリットと計算リソースの制御を得ることができます。