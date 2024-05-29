AMD EPYC

IBM Cloud Bare Metal Servers上の第3世代AMD EPYCプロセッサーを使用して、最も要求の厳しいワークロード向けのクラウドを構築します
AMD EPYCの能力でデータ量の大きいワークロードに対応

IBM Cloud® Bare Metal Servers上の新規AMD EPYCプロセッサーは、パフォーマンスの制約を克服して、データ分析やグローバルなゲーム用クラウド、および流体力学アプリなどのデータ量の多い計算タスクのためにスループットを最適化します。
CPUの選択

第2または第3世代のAMD EPYCプロセッサーから、コストとパフォーマンスのニーズに最適なものを選択します。
要求の厳しいワークロード用

AMDの高度に差別化されたコア・カウント、クロック速度、およびメモリー帯域幅のオプションを使用して、カスタマイズとプロビジョンを行います。
帯域幅の特典

Bare Metal Serverを毎月使用する場合は、20 TBのアウトバウンドのデータ転送が含まれます。
オンデマンド・プロビジョニング

IBM Cloud Bare Metal Servers上では、プロセッサーをわずか3時間でアクティブ化します。
サーバーあたり最大128コア

第3世代のAMD EPYC 7763プロセッサーを搭載したIBM Cloud Bare Metal Serversは、CPUあたり64コア、またはデュアル・プロセッサー・サーバーあたり128コアを生成します。
最大ブースト3.6 GHz*

高いクロック速度により、集約型コンピューティング・タスクの解決時間を短縮して、プラットフォームの生産性を向上することができます。
大量メモリーの帯域幅

8つのメモリー・チャネルおよびCPUあたり最大4096 GBのRAMを取得します。
セキュア・ブート

AMD EPYCアーキテクチャーは、メイン・メモリーとVMメモリーの暗号化を提供して、ブート・プロセスの保護に役立ちます。
流体力学

熱伝導プロパティーを分析し、リアルタイムで通気のモデリングを予測します。 卓越したメモリー帯域幅は、複雑なシステム・アプリケーションを確実に活用することに役立ちます。

ゲーム

高性能のCPUを使用して、より高いゲームの性能をプロビジョンし、エンコード、コンパイル、ディスク入出力、暗号化、計算、メモリー、Java、eSpeakまたはPOV-Ray要件に対応します。

データベース・マネジメント

計算主体のワークロードが高い数のコアとメモリー対応を活用している間、豊富な入出力帯域幅を使用します。

IBM Cloud Bare Metal Servers

IBM Cloud Bare Metal Serversを、お好みのIBM Cloudインフラストラクチャー上で、いかなるワークロード要件にも対応したカスタマイズと導入を行います。 従来のインフラストラクチャーとVPCインフラストラクチャーの両方の導入については、お客様の単一テナント専用で使用可能で、標準装備されたセキュリティーのメリットと計算リソースの制御を得ることができます。

AMD EPYC 7763
このバージョンには、128コア、4096 GB RAM、および20 TBの帯域幅**があります。
AMD EPYC 7642
このバージョンには、96コア、512 GB RAM、および20 TBの帯域幅**があります。
AMD EPYC 7F72
このバージョンには、48コア、512 GB RAM、および20 TBの帯域幅**があります。

次の ステップ

IBM Cloud Bare Metal Serverカタログ内のカスタマイズに関する全オプションを見て、コストを見積もり、見積書を保存します。

脚注

* AMD EPYCプロセッサー向けの最大ブーストとは、サーバー・システム向けの通常の運用状況下で、プロセッサーのいかなる単一コアでも達成可能な最大頻度のことです。

**20 TBの帯域幅は米国、カナダ、EUのデータセンターが対象です。他のすべてのデータセンターでは5 TBの帯域幅となります。 新しい料金と特典を他の（現在または将来の）割引と組み合わせることはできません。