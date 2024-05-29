IBM Cloud® Bare Metal Servers上の新規AMD EPYCプロセッサーは、パフォーマンスの制約を克服して、データ分析やグローバルなゲーム用クラウド、および流体力学アプリなどのデータ量の多い計算タスクのためにスループットを最適化します。
第2または第3世代のAMD EPYCプロセッサーから、コストとパフォーマンスのニーズに最適なものを選択します。
AMDの高度に差別化されたコア・カウント、クロック速度、およびメモリー帯域幅のオプションを使用して、カスタマイズとプロビジョンを行います。
Bare Metal Serverを毎月使用する場合は、20 TBのアウトバウンドのデータ転送が含まれます。
IBM Cloud Bare Metal Servers上では、プロセッサーをわずか3時間でアクティブ化します。
第3世代のAMD EPYC 7763プロセッサーを搭載したIBM Cloud Bare Metal Serversは、CPUあたり64コア、またはデュアル・プロセッサー・サーバーあたり128コアを生成します。
高いクロック速度により、集約型コンピューティング・タスクの解決時間を短縮して、プラットフォームの生産性を向上することができます。
8つのメモリー・チャネルおよびCPUあたり最大4096 GBのRAMを取得します。
AMD EPYCアーキテクチャーは、メイン・メモリーとVMメモリーの暗号化を提供して、ブート・プロセスの保護に役立ちます。
IBM Cloud Bare Metal Serversを、お好みのIBM Cloudインフラストラクチャー上で、いかなるワークロード要件にも対応したカスタマイズと導入を行います。 従来のインフラストラクチャーとVPCインフラストラクチャーの両方の導入については、お客様の単一テナント専用で使用可能で、標準装備されたセキュリティーのメリットと計算リソースの制御を得ることができます。
コア数、クロック速度、およびメモリ帯域幅が向上することにより、最高級のパフォーマンスを実現し、計算主体のワークロード向けに価値を提供できる方法を説明します。
AMD EPYCプロセッサー搭載のIBM Cloud Bare Metal Serversが、マルチテナントの代替品よりも、MMO向けとして最善の選択となる理由について詳説します。
第3世代AMD EPYCプロセッサーを搭載したIBM Cloud Bare Metal Serversが、大量のワークロードの要求に対して選択肢と柔軟性をより多く提供できる理由について説明します。