IBM Cloud Sync

組織は、今日の分散型アプリケーション・エコシステムで拡張性、レジリエンス、パフォーマンスを確保するために、複数のクラウド・プロバイダーを利用しています。複数のプロバイダーにまたがり（IBM NS1 ConnectやAmazon Route 53など）でDNS設定を一貫して管理するのは、プロトコルの非互換性や手作業での同期作業が必要になるため、複雑になりがちです。

IBM Cloud Syncはこの課題を解消し、IBM NS1 ConnectとAmazon Route 53の間でDNSゾーン、レコード、トラフィックポリシーを自動的かつシームレスに同期します。その結果、継続的で信頼性の高い、自動化されたマルチクラウドDNSレジリエンスを実現できます。