クラウドネイティブ・バックアップ

オブジェクト・ストレージ向けの継続的でイティブなバックアップ機能により、重要なデータを保護します。

机で安全なクラウド・ネットワーク内のデータ・ストレージにアクセスし、バックアップと復元を行っている人物のイラスト

任意の時点からワークロードを復旧

IBM Cloud Object Storageのバケットに保存されたデータを継続的にバックアップします。Cloud Object Storageのネイティブ・バックアップ機能は、クラウド環境内のオブジェクト・データを画期的な方法で保護する、IBMが管理するポリシー主導型ソリューションです。ワークロードを任意の時点から復旧することで、より高レベルの事業継続性と災害復旧体制を実現します。

機能

サーバー・ルームで働く従業員
ほぼゼロの目標復旧時点（RPO）

オブジェクトの変更は即座にバックアップ・ボールトに同期されるため、データ損失のリスクを抑えながらデータを復旧できます。
サーバー・ルーム内でサーバー・ラックを持つ人
一貫した復旧

バックアップ保存期間内の任意の時点から復元し、アプリケーションの全体的なワークロードの一貫した復旧を保証します。
オフィスの作業机でデスクトップPCに向かう開発者の俯瞰写真
リスクの低減

あらゆる変更は、バックアップ期間中のデータ損失のリスクなしに、ほぼリアルタイムで記録されます。
デジタル生成された、互いにつながる紺色の立方体
無制限のバックアップ

必要な期間だけバックアップを保持できます。
四角いプラットフォームが複数浮かぶ上に、大きな青い立方体が浮かんでいる
IBMによる管理

ストレージはネイティブ統合され、完全に管理されているため、インフラストラクチャーやソフトウェアを追加で導入する必要はありません。
機能

バックアップの分離

最大限の保護と確実な復旧のために、バックアップを別のリージョンまたはアカウント内のバックアップ・ボールトに保管することで、本番環境から分離します。
柔軟な暗号化

バックアップ・ボールトは、IBM Key Protectによる管理された暗号化でプロビジョニングできるため、暗号鍵とコンプライアンス要件を完全に制御できます。
可視性と監視

バックアップ・ポリシーと復旧範囲の正常性と状態を監視することで、バックアップ中に発生した問題やエラーを簡単に特定できます。
保存機能の管理

初期の保存期間はポリシーに基づいて設定され、ボールト内で保存期間を延長することで、コンプライアンスやガバナンス要件に容易に対応できます。
継続的なバックアップ

データの更新は常にバックアップと同期され、任意の時点からの詳細な復旧が可能です。
不変バックアップ

バックアップは保存期間が完全に経過するまで削除できません。保存期間は延長のみ可能です。
柔軟な復元

元のソースへの復元か、新しく分離されたバケットへの復元かを選択できます。
開発者向け

IBM SDK、API、またはTerraformモジュールを使用して、バックアップ・ボールトを導入、管理できます。
次のステップ

絶え間ないサイバー脅威の被害からデータを保護します。この新しい機能を活用することで、重要なデータが安全かつ復旧可能で、いつでも利用可能な状態を維持できます。

