クラウドネイティブ・バックアップ

IBM Cloud Object Storageのバケットに保存されたデータを継続的にバックアップします。Cloud Object Storageのネイティブ・バックアップ機能は、クラウド環境内のオブジェクト・データを画期的な方法で保護する、IBMが管理するポリシー主導型ソリューションです。ワークロードを任意の時点から復旧することで、より高レベルの事業継続性と災害復旧体制を実現します。