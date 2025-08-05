クラウドネイティブ・バックアップ

オブジェクト・ストレージ向けの継続的でイティブなバックアップ機能により、重要なデータを保護します。
IBM Cloud Object Storageのバケットに保存されたデータを継続的にバックアップします。Cloud Object Storageのネイティブ・バックアップ機能は、クラウド環境内のオブジェクト・データを画期的な方法で保護する、IBMが管理するポリシー主導型ソリューションです。ワークロードを任意の時点から復旧することで、より高レベルの事業継続性と災害復旧体制を実現します。
最大限の保護と確実な復旧のために、バックアップを別のリージョンまたはアカウント内のバックアップ・ボールトに保管することで、本番環境から分離します。
バックアップ・ボールトは、IBM Key Protectによる管理された暗号化でプロビジョニングできるため、暗号鍵とコンプライアンス要件を完全に制御できます。
バックアップ・ポリシーと復旧範囲の正常性と状態を監視することで、バックアップ中に発生した問題やエラーを簡単に特定できます。
初期の保存期間はポリシーに基づいて設定され、ボールト内で保存期間を延長することで、コンプライアンスやガバナンス要件に容易に対応できます。
データの更新は常にバックアップと同期され、任意の時点からの詳細な復旧が可能です。
バックアップは保存期間が完全に経過するまで削除できません。保存期間は延長のみ可能です。
元のソースへの復元か、新しく分離されたバケットへの復元かを選択できます。
IBM SDK、API、またはTerraformモジュールを使用して、バックアップ・ボールトを導入、管理できます。