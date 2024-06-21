IBM Cloudの帯域幅パッケージ

データセンターでサーバーを構成する女性コンピューター・エンジニア

お客様に最適な帯域幅パッケージをお選びください

「帯域幅」とは、世界中の IBM Cloud Data Centersとの間で送受信されるネットワーク・トラフィックのパブリック・データ転送を指します。より高い帯域幅オプションを 10 Gbps のポート速度接続と組み合わせると、ボトルネックを排除してビジネスのニーズを満たすと同時に、トランザクション集中型のワークロードのスループットを向上させることができます。
グローバル・プライベート・ネットワーク

IBM グローバル・プライベート・ネットワークでは、受信および送信の帯域幅は無制限であり、料金はかかりません。

 インバウンドデータ転送

インバウンド帯域幅は無制限で、課金されません。

 アウトバウンドデータ転送

パブリックの送信帯域幅は、月ごとに割り当てが設定され、段階的に課金されます。
必要な帯域幅を、お客様のビジネスに最適な構成でご利用いただけます。