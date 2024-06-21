「帯域幅」とは、世界中の IBM Cloud Data Centersとの間で送受信されるネットワーク・トラフィックのパブリック・データ転送を指します。より高い帯域幅オプションを 10 Gbps のポート速度接続と組み合わせると、ボトルネックを排除してビジネスのニーズを満たすと同時に、トランザクション集中型のワークロードのスループットを向上させることができます。