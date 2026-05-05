IBM® Cloudのバックアップと復元

管理されたアプリケーション・一貫性のあるデータ保護により、IBM Cloudワークロードを保護します。回復力があり、安全で、スケーラブルなバックアップです。
バックアップ予算を増やしましょう
IBM Cloudバックアップと復元サービスに使用できる5000米ドル分のクレジットを解き放つ。
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管理され、安全でポリシー駆動のデータ保護

IBM Cloudバックアップと復元は、プロバイダーが管理する、ポリシー主導、安全でコストが最適化されたバックアップサービスです。IBM Cloudワークロード向けにアプリケーション整合性のあるバックアップを提供するため、バックアップ・インフラストラクチャーの管理を複雑にすることなく、データのコンプライアンス、安全性、復元性を維持できます。

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効果と今後の展望

クラウドのバックアップと復元の柔軟性
スケーラブルで柔軟な保護

高度なカスタマイズ・オプションにより、さまざまなアプリケーションのワークロードを大規模に保護します。すべては、必要な場所での特定のデータ保護ニーズに合わせて調整されています。
クラウド・バックアップと復元の耐久性
スマートで安全なデータ管理

保存時の暗号化、転送中の暗号化、エンタープライズ・グレードのアクセス制御で、常時利用可能なバックアップ・コピーを保護します。
IBM Cloudによる簡素化
IBMが提供する安心サービス

IBMがサービスのインフラストラクチャーと保守を管理しているため、透明性の高い消費ベースのGB時間単位の料金モデルを使用することで、お客様はデータ保護に専念することができます。
クラウドのバックアップと復元の柔軟性
スケーラブルで柔軟な保護

高度なカスタマイズ・オプションにより、さまざまなアプリケーションのワークロードを大規模に保護します。すべては、必要な場所での特定のデータ保護ニーズに合わせて調整されています。
クラウド・バックアップと復元の耐久性
スマートで安全なデータ管理

保存時の暗号化、転送中の暗号化、エンタープライズ・グレードのアクセス制御で、常時利用可能なバックアップ・コピーを保護します。
IBM Cloudによる簡素化
IBMが提供する安心サービス

IBMがサービスのインフラストラクチャーと保守を管理しているため、透明性の高い消費ベースのGB時間単位の料金モデルを使用することで、お客様はデータ保護に専念することができます。

主な機能

バックアップ機能

事前定義されたバックアップポリシーを使用するか、ビジネスニーズに応じてカスタマイズします。復元オプションで、完全または部分的な復元オプションを使用して復元を管理します。アプリケーションとクラッシュ整合性バックアップにより、迅速にビジネスに復帰できます。バックアップの保持も選択できます。
使いやすさ

一元的なバックアップ管理でIBM Cloudワークロードを保護および管理できます。事前定義されたバックアップポリシーを使用するか、必要に応じてカスタマイズします。強力な検索およびフィルター機能により、きめ細かな復旧を実現します。
モニタリング、コンプライアンス、監査

詳細な監査証跡により、バックアップの完全な可視性と制御を実現し、安全でコンプライアンスに準拠し、説明責任のあるバックアップオペレーションを実現します。Alerts and Notificationにより、すべての重要なアクティビティやイベントの最新情報を入手できます。

 
エンタープライズ・セキュリティー

暗号化キー管理、保存時および転送時の暗号化、BYOK、プライベート・エンドポイントを介した安全な転送により、バックアップを完全に制御できます。中央IAMとRBACはアクセスを1か所で管理するため、バックアップ・アクセスは安全かつ合理化されます。
次のステップ

IBM Cloudバックアップと復元を今すぐお試しください。

  1. IBM Cloudアカウントにサインアップする
  2. IBM Cloudのバックアップと復元について詳細はこちら