IBM® Cloudのバックアップと復元

事前定義されたバックアップポリシーを使用するか、ビジネスニーズに応じてカスタマイズします。復元オプションで、完全または部分的な復元オプションを使用して復元を管理します。アプリケーションとクラッシュ整合性バックアップにより、迅速にビジネスに復帰できます。バックアップの保持も選択できます。