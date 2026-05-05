IBM® Cloudのバックアップと復元

管理されたアプリケーション・一貫性のあるデータ保護により、IBM Cloudワークロードを保護します。回復力があり、安全で、スケーラブルなバックアップです。
IBM Cloudバックアップと復元は、プロバイダーが管理する、ポリシー主導、安全でコストが最適化されたバックアップサービスです。IBM Cloudワークロード向けにアプリケーション整合性のあるバックアップを提供するため、バックアップ・インフラストラクチャーの管理を複雑にすることなく、データのコンプライアンス、安全性、復元性を維持できます。
事前定義されたバックアップポリシーを使用するか、ビジネスニーズに応じてカスタマイズします。復元オプションで、完全または部分的な復元オプションを使用して復元を管理します。アプリケーションとクラッシュ整合性バックアップにより、迅速にビジネスに復帰できます。バックアップの保持も選択できます。
一元的なバックアップ管理でIBM Cloudワークロードを保護および管理できます。事前定義されたバックアップポリシーを使用するか、必要に応じてカスタマイズします。強力な検索およびフィルター機能により、きめ細かな復旧を実現します。
詳細な監査証跡により、バックアップの完全な可視性と制御を実現し、安全でコンプライアンスに準拠し、説明責任のあるバックアップオペレーションを実現します。Alerts and Notificationにより、すべての重要なアクティビティやイベントの最新情報を入手できます。
暗号化キー管理、保存時および転送時の暗号化、BYOK、プライベート・エンドポイントを介した安全な転送により、バックアップを完全に制御できます。中央IAMとRBACはアクセスを1か所で管理するため、バックアップ・アクセスは安全かつ合理化されます。