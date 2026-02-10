IBM AI Optimizer for Zは、直接IBM Z上で高性能なポリシー主導のAI推論を実現し、エンタープライズ規模での生成AIの要求に応えるように設計されています。IBM Spyreアクセラレーターを搭載したため、世界で最もミッションクリティカルなワークロードを実行するプラットフォームにおいて、低遅延、高いスループット、セキュリティーが充実したモデルの実行を実現します。

生成AIがビジネス戦略を再構築する中、IBM Zで実行する組織は、インフラストラクチャーのコストを暴走させることなく、AIを効率的かつ安全に拡張するという明確な使命に直面しています。AI Optimizer for Z 2.1は、データとトランザクションがIBM Z上にすでに存在する推論を最適化することで、この問題に対処し、AIの導入を遅らせる非効率性を排除しながら、価値実現までの時間を短縮します。

AI Optimizer for Zには、Advanced EditionとEssentials Editionの2つのエディションがあります。

AI Optimizer for Z 2.1 Essentials Editionは、IBM watsonx Assistant for Z 3.1およびIBM Software Hub 5.2のインストールをシームレスに自動化することで、オートメーション機能を拡張します。