Organic Act No. 2004-634 on the Protection of Personal Data

チュニジアのOrganic Act No. 2004-634 on the Protection of Personal Dataに基づき、お客様は、お客様の法管轄地のデータ保護責任者に連絡し、個人情報が転送される国のリストを取得する権利を有します。 お客様の法管轄地のデータ保護責任者に連絡するには、このページのヘッダーのお問い合わせを選択してください。

お客様の個人情報が、世界各地のIBM子会社および第三者に転送される場合、またはそれらによってアクセスされる場合、このページのヘッダーにある「お問い合わせ」を選択し、請求することによって、個人情報が受信される、またはアクセスされる国のリストを入手できます。