分散分析（Analysis of Variance, ANOVA）は、複数のグループ間で平均値に統計的に有意な差があるかどうかを検証するための統計手法です。この手法は、グループ間の変動とグループ内の変動を比較することで、グループ間の差異が偶然によるものか、他の要因によるものかを判断します。

当コラムではSPSS Statistics を使って、以下のように順を追って実施していくことで様々な角度から検証をしていきます。

データの確認、外れ値除去 各グループの平均値の確認 各グループのデータの分布を箱ひげ図で確認 ｔ検定（2グループの平均の差の検定） 分散分析（複数グループの平均の差の検定）

今回使用するデータは下記のようなデータです。