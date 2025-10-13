IBM Maximo Vegetation Managementでリスクをレジリエンスに変える

2024年、米国では6万1,000件以上の山火事が発生し、約890万エーカーを襲った山火事の多くは、公益事業施設近くで植物が繁茂しすぎたために引き起こされました。これは、特にカリフォルニア州やテキサス州などのリスクの高い州では、着火と停電の両方の主な原因となっています。*

だからこそ、IBMは強力な新機能、IBM Maximo Vegetation Managementを発表できることを誇りに思っています。これは、Maximo Application Suiteの一部となって、1つの統合ソリューションでデータ入力を実行可能な知見に変換します。