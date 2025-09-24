予測可能なストレージで、時間の節約を実現：IBM Cloud Object StorageのOne-Rateを拡張

1つの価格に、すべてが含まれています。これがIBM Cloud Object Storage One-Rateプランの約束です。このプランには、ストレージ、取得、API呼び出し、さらには出力までが含まれ、すべてが単一の月額料金にバンドルされており、隠れた料金や予期せぬ追加料金はありません。
また現在、本製品を活用いただけるように機関を延長しました。One-Rateプロモーションは2025年12月31日まで延長されており、アクティブなワークロードに対して低料金で予測可能な料金体系を確保できます。
このプロモーションの期間中、お客様は月額12ドル/TBというオール・インクルーシブの料金体系で最大70％のコスト削減を達成できます。何よりも、期限前にご登録のお客様は、このプロモーション料金で永続的に利用することができます。
One-Rateのシンプルさと予測可能性は、今日の最もアクティブなワークロードに非常に適しています。
1. AI データレイクハウス：AIプロジェクトでは、トレーニング・データ、モデル・アーティファクト、合成データセットへの常時アクセスが求められます。One-Rateを使用すると、次のことができます。
2. クラウドネイティブ・アプリケーション：マイクロサービスやコンテナ上に構築されたアプリは、多くの場合、ログ、構成、ユーザー・データについてオブジェクト・ストレージに依存しています。One-Rateは以下をサポートします。
3. コンテンツ・ストレージ：ストリーミング・プラットフォームからデジタル・アーカイブまで、コンテンツの多いシステムには信頼性が高く、スケーラブルなストレージが必要です。One-Rateは以下を確保します。
2025年12月31日までに節約を確定させましょう。