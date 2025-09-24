クラウド DevOps

予測可能なストレージで、時間の節約を実現：IBM Cloud Object StorageのOne-Rateを拡張

著者

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM

1つの価格に、すべてが含まれています。これがIBM Cloud Object Storage One-Rateプランの約束です。このプランには、ストレージ、取得、API呼び出し、さらには出力までが含まれ、すべてが単一の月額料金にバンドルされており、隠れた料金や予期せぬ追加料金はありません。

また現在、本製品を活用いただけるように機関を延長しました。One-Rateプロモーションは2025年12月31日まで延長されており、アクティブなワークロードに対して低料金で予測可能な料金体系を確保できます。

このプロモーションの期間中、お客様は月額12ドル/TBというオール・インクルーシブの料金体系で最大70％のコスト削減を達成できます。何よりも、期限前にご登録のお客様は、このプロモーション料金で永続的に利用することができます。

One-Rateを選ぶ理由

  • 予想外の料金なし：取得、API呼び出し、出力料金が発生しない、オール・インクルーシブで1種類の定額ストレージ料金
  • お客様に合わせて拡張：ストレージの拡大に合わせてGBあたりのレートがさらにお得に
  • アクティブな使用のために構築：請求書ではなくデータに集中できる、頻繁かつ高パフォーマンスのアクセスに最適なプラン
  • 永久にお得：2025年12月31日までにご登録いただくと、継続的にキャンペーン価格のままでご利用いただけます。
  • エンタープライズ・クラスの耐久性とセキュリティー：世界中の大手企業が信頼するIBM® Cloud Object Storageを搭載

One-Rateのメリット

One-Rateのシンプルさと予測可能性は、今日の最もアクティブなワークロードに非常に適しています。

1. AI データレイクハウス：AIプロジェクトでは、トレーニング・データ、モデル・アーティファクト、合成データセットへの常時アクセスが求められます。One-Rateを使用すると、次のことができます。

  • 構造化データと非構造化データの両方を大規模に保存
  • モデルのトレーニングと推論のための迅速かつ手頃な価格でのアクセスを実現
  • 迅速な実験サイクル中の隠れたコストを回避

2. クラウドネイティブ・アプリケーション：マイクロサービスやコンテナ上に構築されたアプリは、多くの場合、ログ、構成、ユーザー・データについてオブジェクト・ストレージに依存しています。One-Rateは以下をサポートします。

  • 高スループットのアクセス・パターン
  • KubernetesおよびOpenShiftとのスムーズな統合
  • 動的なワークロードのための予測可能なコスト

3. コンテンツ・ストレージ：ストリーミング・プラットフォームからデジタル・アーカイブまで、コンテンツの多いシステムには信頼性が高く、スケーラブルなストレージが必要です。One-Rateは以下を確保します。

  • メディア資産への高速アクセス
  • 頻繁な読み取りに対するペナルティなし
  • 大量配信のための管理されたコスト

節約の確保
 

2025年12月31日までに節約を確定させましょう。

One-Rateプランの詳細はこちら
今すぐ登録

詳細はこちら One-Rateプランの詳細はこちら 今すぐ参加する