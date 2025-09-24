予測可能なストレージで、時間の節約を実現：IBM Cloud Object StorageのOne-Rateを拡張

One-Rateのシンプルさと予測可能性は、今日の最もアクティブなワークロードに非常に適しています。

1. AI データレイクハウス：AIプロジェクトでは、トレーニング・データ、モデル・アーティファクト、合成データセットへの常時アクセスが求められます。One-Rateを使用すると、次のことができます。

構造化データと非構造化データの両方を大規模に保存

モデルのトレーニングと推論のための迅速かつ手頃な価格でのアクセスを実現

迅速な実験サイクル中の隠れたコストを回避

2. クラウドネイティブ・アプリケーション：マイクロサービスやコンテナ上に構築されたアプリは、多くの場合、ログ、構成、ユーザー・データについてオブジェクト・ストレージに依存しています。One-Rateは以下をサポートします。

高スループットのアクセス・パターン

KubernetesおよびOpenShiftとのスムーズな統合

動的なワークロードのための予測可能なコスト

3. コンテンツ・ストレージ：ストリーミング・プラットフォームからデジタル・アーカイブまで、コンテンツの多いシステムには信頼性が高く、スケーラブルなストレージが必要です。One-Rateは以下を確保します。