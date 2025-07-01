One-Rateプランで、アクティブワークロード向けの予測可能かつ低コストなCloud Object Storageを入手

企業のデータ量が急増し、ワークロードがますます動的になるにつれ、組織はクラウド・ストレージ・コストの管理において大きな課題に直面しています。多くの企業、ISV、パートナーがCloud Object Storage上にソリューションを構築し、動画制作プラットフォーム、メディア・コンテンツ配信システム、大規模なAI/ML、分析ワークロードなどの固定価格サービスを通じて大量のエンドユーザー・データを提供しています。アクティビティの高いデータを保管し、パブリック・エンドポイント経由でデータを転送するクライアントの場合、コストの予測可能性は不可欠です。

現在でも、大手クラウド・プロバイダーは、パブリック・ネットワーク上のストレージ、データ・アクセス、エグレスに対して個別に料金を請求しています。この段階的なモデルでは、特にデータ・アクティビティーが多いワークロードに、予測できないコストが発生します。パブリック・エンドポイントを使用する高アクティビティのワークロードの場合、クライアントは最大0.09USD/GBのエグレス料金、オペレーションごとのAPI料金（PUT、GET、LIST）、予測不可能な使用量ベースの課金に直面することが多く、コストを予測したり、競争力のある価格で自社のサービスを提供することが容易ではありません。