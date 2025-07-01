One-Rateプランで、アクティブワークロード向けの予測可能かつ低コストなCloud Object Storageを入手

2025年7月1日
企業のデータ量が急増し、ワークロードがますます動的になるにつれ、組織はクラウド・ストレージ・コストの管理において大きな課題に直面しています。多くの企業、ISV、パートナーがCloud Object Storage上にソリューションを構築し、動画制作プラットフォーム、メディア・コンテンツ配信システム、大規模なAI/ML、分析ワークロードなどの固定価格サービスを通じて大量のエンドユーザー・データを提供しています。アクティビティの高いデータを保管し、パブリック・エンドポイント経由でデータを転送するクライアントの場合、コストの予測可能性は不可欠です。
現在でも、大手クラウド・プロバイダーは、パブリック・ネットワーク上のストレージ、データ・アクセス、エグレスに対して個別に料金を請求しています。この段階的なモデルでは、特にデータ・アクティビティーが多いワークロードに、予測できないコストが発生します。パブリック・エンドポイントを使用する高アクティビティのワークロードの場合、クライアントは最大0.09USD/GBのエグレス料金、オペレーションごとのAPI料金（PUT、GET、LIST）、予測不可能な使用量ベースの課金に直面することが多く、コストを予測したり、競争力のある価格で自社のサービスを提供することが容易ではありません。
IBM Cloud Object StorageのOne-Rateプランは、保管されたデータ1GBあたり単一の月額料金を提供することでコストの複雑さを軽減し、取得、API要求、または十分な組み込み許容量内でのデータ転送に対して別途料金がかかりません。料金体系はストレージ量によって階層化されており、保管する量が多いほど、USD/GBレート（ストレージ容量全体に適用される単一のレート）が低くなります。
これは包括的な料金です。料金は容量範囲によって階層化され、使用する月間ストレージによって決まります。アクセスパターンや転送量に関係なく、保存されたデータ1GBごとにシンプルな固定料金をお支払いいただきます。これにより、ストレージコストの予測と予算策定が容易になり、月ごとにデータアクティビティが増加しても予期せぬ料金の発生を回避できます。
1北米およびヨーロッパの地域に適用される料金体系（南米およびアジア太平洋地域の料金体系は料金体系表に掲載されています）
2送信は月間ストレージ容量の100%まで無料です（送信使用量がストレージ容量を超える場合は、月あたり0.05米ドル/GBの超過料金が適用されます）
3クラスAオペレーション（PUT、COPY、LIST）は、ストレージ容量1,000×GBまで無料です（使用量がストレージ容量を超える場合、1,000オペレーションあたり0.005米ドルの超過料金が発生します）
4クラスBオペレーション（GET、HEAD）は、ストレージ容量が5,000×GBまで無料です（使用量がストレージ容量を超える場合、10,000オペレーションあたり0.004ドルの超過料金が発生します）
保管するほどに節約され、ボリュームが増加するにつれて月額料金（米ドル/GB）が低下します。エグレスとAPIのオペレーションに対する許容量は、ストレージに応じて自動的に拡張されます。
2025年7月1日から9月30日までの期間、IBM Cloud Object StorageのOne-Rateプランを最大70％オフの料金体系で提供しています。コードは不要ですが、今回のオファーは期間限定です。
免責事項：プロモーション期間は、2025年7月1日から9月30日までです。IBM Cloud Object Storageワークロードの新規契約にのみ適用されます。プロモーション期間中に登録したお客様は、引き続きお得な料金でご利用いただけます。このオファーを他のCloud Object Storageの割引と組み合わせることはできません。価格は毎年値上げされる場合があります。IBMは、30日前までに本プロモーションを撤回または変更する権利を留保しています。