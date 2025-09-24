IBM Envizi Emissions APIの紹介：排出量計算の簡素化

世界および地域の排出係数に裏付けられた排出量計算を既存のツールにシームレスに組み込みます。
IBMは、Envizi ESG Suiteに新たに追加されたIBM® Envizi Emissions APIのプレビューが利用可能となったことを嬉しく思います。これにより、温室効果ガス（GHG）の計算を組織が使用しているツールに直接取り込むことができます。
軽量かつAPI主導のエンジンとして設計されたIBM Envizi Emissions APIは、排出量計算を高速化し、透明性を高め、統合を容易にします。APIは、ユーザーが独自の排出量計算ツールを構築する上で役立ちます。
このAPIは、排出量の計算にスプレッドシートの使用を継続したい企業にも、独自のソリューションを構築するソフトウェア・ベンダーにもメリットがあり、排出量計算へのシンプルな高速パスと、ワークフローにシームレスに組み込むことができる、管理され標準に準拠した係数ライブラリーを提供します。
現在、企業やソフトウェア・プロバイダーは、以下のような重大な課題に直面しています。
ここでEnvizi Emissions APIの出番です。Excelを使用した排出量レポート作成へのシンプルで迅速なプロセスを必要とする企業の障壁を取り除き、同時に、プラットフォームにシームレスに組み込むことができる、すぐに使える標準に準拠したエンジンをソフトウェア・ベンダーに提供します。
140,000以上の世界的に定評のある排出量データセットのライブラリーを活用するこのAPIは、係数セットを最新かつ透明性の高い状態に確保します。
企業にとって、これは、Excelベースのスコープ1、2、3の計算を瞬時に実行することにより、人的エラーとコンサルタントの負荷が高いプロセスを排除することを意味します。ソフトウェア・ベンダーに対しては、リアルタイムの運用上の洞察を提供し、大規模な脱炭素化の取り組みを支援する、差別化された炭素対応アプリケーションの基盤を構築します。
Envizi Emissions APIは、スムーズな導入エクスペリエンスを実現するために設計されています。ステップバイステップの入門ガイド、事前構築されたExcelテンプレート、モジュール式APIエンドポイントにより、組織はすばやく計算を開始できます。
ユーザーは、世界的および地域的な幅広いソースから排出量データセットを柔軟に選択できるため、透明性の高いプロトコルに準拠した計算がサポートされます。このように価値実現までの時間が短縮されるため、チームは技術的な複雑さに悩まされるのではなく、サステナビリティーの目標に集中し続けることができます。
IBMのEnvizi Emissions APIは、組織がサステナビリティーを日常の意思決定の一部にできるようにサポートします。コンプライアンスだけではなく、効率を高め、透明性を実現し、低炭素の未来に向けた進歩を加速させることにも貢献します。
IBM Envizi Emissions APIの使い方について確認し、サステナビリティー戦略を強化しましょう。今すぐプレビューの順番待ちリストに登録して、シームレスでスケーラブルな排出量計算への第一歩を踏み出しましょう。