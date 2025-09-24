IBM Envizi Emissions APIの紹介：排出量計算の簡素化

IBMは、Envizi ESG Suiteに新たに追加されたIBM® Envizi Emissions APIのプレビューが利用可能となったことを嬉しく思います。これにより、温室効果ガス（GHG）の計算を組織が使用しているツールに直接取り込むことができます。

軽量かつAPI主導のエンジンとして設計されたIBM Envizi Emissions APIは、排出量計算を高速化し、透明性を高め、統合を容易にします。APIは、ユーザーが独自の排出量計算ツールを構築する上で役立ちます。

このAPIは、排出量の計算にスプレッドシートの使用を継続したい企業にも、独自のソリューションを構築するソフトウェア・ベンダーにもメリットがあり、排出量計算へのシンプルな高速パスと、ワークフローにシームレスに組み込むことができる、管理され標準に準拠した係数ライブラリーを提供します。