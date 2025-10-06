IBMは、watsonx.data開発者版の提供を開始しました。開発者やデータ・エンジニアが、データレイクハウス環境で探索、プロトタイプの作成、学習をこれまで以上に簡単に行える無料のwatsonx.dataアプリケーションです。
データレイクハウスはデータレイクの柔軟性とウェアハウスのパフォーマンスを提供します。しかし、多くの開発者にとって、これらの環境の管理とクエリーは困難になる可能性があります。従来のセットアップには、深い技術的専門知識、複雑な構成、高価なインフラストラクチャーが必要になります。
watsonx.data開発者版により、IBM はそれらの障壁を取り除きます。開発者、データエンジニア、データサイエンティストは、クラウドの依存関係、インフラストラクチャーの複雑さ、期間限定の試用版などを気にすることなく、フル機能を備えたレイクハウス環境を数分でセットアップできるようになりました。
開発者版には、市場で最も完全と言えるツールとコンポーネントのセットが事前に構成されています。
これは単なるサンドボックスではありません。完全なシングルユーザーのデータレイクハウス環境であり、ずっと無料のままです。デスクトップにインストールし、データを試し、有効期限やライセンスのハードルなしで自分のペースで概念実証を構築できます。
IBM watsonx.dataの開発者は、データの照会と管理だけでなく、イノベーションを加速するためにも構築されています。開発者は次のことができます。
導入をスムーズにするために、IBMは以下を提供します。
watsonx.dataの開発者版での使用が終了したら、Enterprise版への移行はシームレスに行えるため、余分な労力を必要とせずに作業を引き継ぐことができます。再利用可能なAPIにより、本番環境への移行が容易になり、時間を節約できます。最新の生成AI機能を試してみたい場合は、SaaS試用版に簡単にサインアップして、完全に管理された環境で実際に試すことができます。
IBMは、開発者が自信を持って学習、構築、イノベーションを行えるようにすると同時に、エンタープライズ対応の導入への明確な道筋も提供します。レイクハウス・アーキテクチャーを構築する場合でも、概念実証を構築する場合でも、開発者版は最も早く始めることができます。
IBM watsonx.dataの開発者版は、今ならずっと無料でご利用いただけます。今すぐダウンロードしてください。