データレイクハウスはデータレイクの柔軟性とウェアハウスのパフォーマンスを提供します。しかし、多くの開発者にとって、これらの環境の管理とクエリーは困難になる可能性があります。従来のセットアップには、深い技術的専門知識、複雑な構成、高価なインフラストラクチャーが必要になります。

watsonx.data開発者版により、IBM はそれらの障壁を取り除きます。開発者、データエンジニア、データサイエンティストは、クラウドの依存関係、インフラストラクチャーの複雑さ、期間限定の試用版などを気にすることなく、フル機能を備えたレイクハウス環境を数分でセットアップできるようになりました。