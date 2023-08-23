IBM Power Virtual Serverによるクラウド移行加速プログラムの発表

変化の速いデジタル環境の中で、企業は運用効率の向上、インフラストラクチャーの拡張、データのセキュリティー強化を実現する方法を常に模索しています。クラウドは、柔軟性、拡張性、コスト効率を提供する重要な選択肢として定着しています。しかし、クラウドとオンプレミス環境の論理的な同等性を確保しながら、企業のワークロード、データ、アプリケーションを移行するのは容易ではありません。こうした課題に対応するため、IBMは、お客様のインフラストラクチャーのモダナイズと、IBM Power Virtual Serverを活用したIBM Cloudへの迅速な移行を支援する新たな取り組みを発表します。
クラウド移行加速プログラムは、オンプレミスのPowerワークロードをPower Virtual Serverへ移行する際の評価と意思決定を、よりシンプルかつ迅速に進めるために設計されています。本プログラムは、テクノロジー変革を進める上で、より適切な判断を行えるようお客様を支援します。
ワークロードとアプリケーションをクラウドへ移行することは、ビジネスの変革につながる一方で、大きなコストがかかる場合があります。しかし、IBM Power Virtual Serverを活用したクラウド移行加速プログラムは、コスト効率と効率性の両面を考慮した方法でクラウド移行を進めるための有効な選択肢です。IBMは、移行プロセス全体を通じて費用面の懸念に対応し、必要なリソースと専門知識へのアクセスを提供することで、スムーズで経済的な移行を支援します。
ワークロードのクラウド移行を検討する理由はいくつかあります。
IBM Power Virtual Serverを活用したクラウド移行加速プログラムにより、企業はワークロードをクラウドへ移行できます。IBMの専門知識、インセンティブ、方法論により、組織はオンプレミスのPower環境をIBM Power Virtual Serverへ移行できます。本プログラムは、移行を成功に導くための包括的な計画策定と戦略的支援を提供します。移行加速インセンティブは、費用面の懸念に対応し、スムーズでコスト効率の高い移行を後押しします。
IBM Power Virtual Serverは、優れた主要な機能、拡張性、セキュリティー機能を提供するように設計されています。移行に特化したツールとサービスにより、移行プロセスを簡素化できるよう設計されています。IBM Power Virtual Serverとクラウド移行加速プログラムで、クラウドの可能性を活かしませんか。
[1]IBM Enterprise Savings Planを利用しているお客様は、IBM Cloudサービスで利用できるPromo Creditインセンティブを申請することで、クラウド移行コストを抑えられます。Promo Creditは、移行プロセス開始から6カ月以内に発行され、年間の移行コストに基づく段階的なモデルで算出されます。Tier 1（年間コストがUSD 50万以上）では移行コストの50％、Tier 2（年間コストがUSD 25万～USD 50万）では35％、Tier 3（年間コストがUSD 15万～USD 25万）では25％に相当するクレジットが付与されます。