IBM Power Virtual Serverによるクラウド移行加速プログラムの発表

クラウド移行加速プログラムは、オンプレミスのPowerワークロードをPower Virtual Serverへ移行する際の評価と意思決定を、よりシンプルかつ迅速に進めるために設計されています。本プログラムは、テクノロジー変革を進める上で、より適切な判断を行えるようお客様を支援します。

プロセスの効率化： 移行加速プログラムでは、具体的なガイダンス、包括的なビジネスおよび技術計画、IBMの導入および移行の専門家による戦略的支援を含むプロセスを提供します。本プログラムは、クラウド移行のニーズを持つ多くの企業に採用されています。

移行加速プログラムでは、具体的なガイダンス、包括的なビジネスおよび技術計画、IBMの導入および移行の専門家による戦略的支援を含むプロセスを提供します。本プログラムは、クラウド移行のニーズを持つ多くの企業に採用されています。 IBM Expert Labsによる専門的なガイダンス： お客様は、IBM Cloud向けに設計された実証済みの移行パターン、コード、ツール、展開可能なアーキテクチャーにアクセスできる技術の専門家から支援を受けられます。移行能力と専門性を高めるための技術トレーニング、認定資格、アセスメントも利用できます。これにより、お客様はPower Virtual Serverへの移行を進めるために必要なリソースと支援を得られます。

お客様は、IBM Cloud向けに設計された実証済みの移行パターン、コード、ツール、展開可能なアーキテクチャーにアクセスできる技術の専門家から支援を受けられます。移行能力と専門性を高めるための技術トレーニング、認定資格、アセスメントも利用できます。これにより、お客様はPower Virtual Serverへの移行を進めるために必要なリソースと支援を得られます。 計画的で体系的： クラウド移行加速プログラムでは、ワークロードをクラウドへ移行するための体系的なプロセスを通じてお客様を支援します。アセスメント、計画策定、価値検証（PoV）を行うパイロット用ワークロードが含まれます。また、現状把握、計画、ソリューション設計のワークショップを実施し、段階的な協働モデルに沿って進めます。

クラウド移行加速プログラムでは、ワークロードをクラウドへ移行するための体系的なプロセスを通じてお客様を支援します。アセスメント、計画策定、価値検証（PoV）を行うパイロット用ワークロードが含まれます。また、現状把握、計画、ソリューション設計のワークショップを実施し、段階的な協働モデルに沿って進めます。 コスト削減：移行コストの負担を軽減するための金銭的インセンティブを利用できます。IBMはIBM Cloudクレジットとしてインセンティブを提供し、移行コストの最大50％をカバーします。[1]本プログラムの対象となるには、IBM Enterprise Savings Planを利用している必要があります。

ワークロードとアプリケーションをクラウドへ移行することは、ビジネスの変革につながる一方で、大きなコストがかかる場合があります。しかし、IBM Power Virtual Serverを活用したクラウド移行加速プログラムは、コスト効率と効率性の両面を考慮した方法でクラウド移行を進めるための有効な選択肢です。IBMは、移行プロセス全体を通じて費用面の懸念に対応し、必要なリソースと専門知識へのアクセスを提供することで、スムーズで経済的な移行を支援します。