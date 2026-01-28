データ混雑の中で明確性を生み出す：Volkswagen Group Services社がIBM Planning Analyticsを使用して、人事業務を加速させた方法をご覧ください。
世界有数の自動車メーカーであるVolkswagen社は、効率性とイノベーションが重要な競争の激しい業種で事業を展開しています。同社の社内サービス・プロバイダーであるVolkswagen Group Services社は10,000人の従業員を擁し、Volkswagen Group全体で重要な役割を果たしています。
しかし、Volkswagen Group Servicesの人事チームは行き詰まり、人事データの管理や分析に苦労していました。レポート作成サイクルは長く、多くのリソースを要しました。また、人事データを一元管理するシステムがなかったため、データの不整合が生じ、適切な意思決定が難しい状況でした。人事チームは、これらのタスクを自動化し、データ品質を改善し、人事プロセスと意思決定をサポートするリアルタイムの洞察を提供できる堅牢なソリューションを見つける必要がありました。
ここでチームを軌道に戻すのに役立つ強力なツール、IBM Planning Analyticsの出番です。Volkswagen Group ServicesのHRコントローラーであるAlexander Beil氏の言葉を借りれば、「データ統合やレポート作成など、HRデータのあらゆるニーズに対応できるシステムが必要」でした。
Volkswagen Group ServicesがIBM Planning Analyticsを選択したのは、8年間にわたり同ソリューションを活用してきた自社財務部門の推薦によるものです。IBM Business Partner でもあり、Volkswagen Group ServicesのコンサルタントであるChristoph Hein氏が、プロトタイピングからデプロイメントまで、ソリューションの実装を支援しました。その結果、Volkswagen Group Services社のニーズに合わせたシステムが実現しました。レポート作成プロセスを自動化し、人事データ管理の統合システムを提供し、リアルタイムでのデータ分析を容易にするものです。
「人事データを扱う必要がある人は誰でも、同じデータセット、正確で最新のデータにアクセスできます。管理者は、ワンクリックでフィルターを選択し、ディメンションを変更し、メトリクスを結合するオプションを使用して、日次および月次レポートを数秒以内にカスタマイズできます。例えば、所在地、不在、能力などです。このソリューションは、データの信頼性を高める自動化された品質管理によってサポートされており、既存のシステムとスムーズに統合できます」とBeil氏は言います。
現在、人事チーム、マネージャー、労使協議会など、組織全体で600人以上のユーザーがこのソリューションの恩恵を受けています。IBM Planning Analyticsは、信頼できる唯一の情報源、データ品質の向上、日常業務の自動化によって人事機能を強化しました。このソリューションは、さまざまなソースからのHRメトリクスやKPIの完全な可視性とカスタマイズ可能なモジュールを提供し、管理者がよりスマートな労働力の意思決定を行えるようにします。「例えば、監査モジュールでは、チームリーダーが個々の従業員に関するメールを受け取り、それに応じて特定のトレーニングを計画したり、教育リソースを推奨したりできます」とBeil氏は説明します。「日常的なプロセスを自動化することで、人事チームは組織全体をサポートする戦略的取り組みにより多くの時間を割くことができます」と彼は付け加えます。
現在、Intito GroupのDACH地域マネージャーであるChristoph Hein氏は、このソリューションの効果を次のように要約しています。「IBM Planning Analyticsの卓越した柔軟性と拡張性により、Volkswagen Group Servicesは、あらゆる組織レベルのマネージャーに対して、安全かつ透明性の高いタイムリーなアクセスを提供し、重要な人事データの活用を実現しました。小規模なユーザー・グループ向けの控えめな導入として始まったものが、現在では何百人ものマネージャーの日々の人事意思決定プロセスをサポートする企業全体のソリューションへと進化しました。」
このソリューションの導入により、Volkswagen Group Services社は、人事業務の生産性と効率を大幅に向上させました。Beil氏は次のように述べています。「IBM Planning Analyticsを使用することで、月次レポートの作成にかかる時間を7日からわずか数秒に短縮できました。当社の生産性は85％向上しました。」
主な成果は以下の通りです。
Volkswagen Group Services社はVolkswagen Groupの戦略的サービスパートナーであり、ビジネスオペレーション、技術、ITサポート、技術サービス、商業サービス、物流など、自動車バリューチェーン全体にわたってカスタマイズされた運用サービスを提供しています。約10,000人の従業員を擁する同社は、世界中のVolkswagen Groupとそのブランドをサポートする統合ソリューションを提供しています。
