世界有数の自動車メーカーであるVolkswagen社は、効率性とイノベーションが重要な競争の激しい業種で事業を展開しています。同社の社内サービス・プロバイダーであるVolkswagen Group Services社は10,000人の従業員を擁し、Volkswagen Group全体で重要な役割を果たしています。

しかし、Volkswagen Group Servicesの人事チームは行き詰まり、人事データの管理や分析に苦労していました。レポート作成サイクルは長く、多くのリソースを要しました。また、人事データを一元管理するシステムがなかったため、データの不整合が生じ、適切な意思決定が難しい状況でした。人事チームは、これらのタスクを自動化し、データ品質を改善し、人事プロセスと意思決定をサポートするリアルタイムの洞察を提供できる堅牢なソリューションを見つける必要がありました。

ここでチームを軌道に戻すのに役立つ強力なツール、IBM Planning Analyticsの出番です。Volkswagen Group ServicesのHRコントローラーであるAlexander Beil氏の言葉を借りれば、「データ統合やレポート作成など、HRデータのあらゆるニーズに対応できるシステムが必要」でした。
85％ 生産性が向上 7日間 月次レポートの所要時間をわずか数秒に短縮
IBM Planning Analyticsを使用することで、レポートの作成にかかる時間を7日からわずか数秒に短縮しました。当社の生産性は85％向上しました。
Alexander Beil氏 HRコントローラー Volkswagen Group Services社
データ・インテリジェンスによる人事イノベーションの推進

Volkswagen Group ServicesがIBM Planning Analyticsを選択したのは、8年間にわたり同ソリューションを活用してきた自社財務部門の推薦によるものです。IBM Business Partner でもあり、Volkswagen Group ServicesのコンサルタントであるChristoph Hein氏が、プロトタイピングからデプロイメントまで、ソリューションの実装を支援しました。その結果、Volkswagen Group Services社のニーズに合わせたシステムが実現しました。レポート作成プロセスを自動化し、人事データ管理の統合システムを提供し、リアルタイムでのデータ分析を容易にするものです。

「人事データを扱う必要がある人は誰でも、同じデータセット、正確で最新のデータにアクセスできます。管理者は、ワンクリックでフィルターを選択し、ディメンションを変更し、メトリクスを結合するオプションを使用して、日次および月次レポートを数秒以内にカスタマイズできます。例えば、所在地、不在、能力などです。このソリューションは、データの信頼性を高める自動化された品質管理によってサポートされており、既存のシステムとスムーズに統合できます」とBeil氏は言います。

現在、人事チーム、マネージャー、労使協議会など、組織全体で600人以上のユーザーがこのソリューションの恩恵を受けています。IBM Planning Analyticsは、信頼できる唯一の情報源、データ品質の向上、日常業務の自動化によって人事機能を強化しました。このソリューションは、さまざまなソースからのHRメトリクスやKPIの完全な可視性とカスタマイズ可能なモジュールを提供し、管理者がよりスマートな労働力の意思決定を行えるようにします。「例えば、監査モジュールでは、チームリーダーが個々の従業員に関するメールを受け取り、それに応じて特定のトレーニングを計画したり、教育リソースを推奨したりできます」とBeil氏は説明します。「日常的なプロセスを自動化することで、人事チームは組織全体をサポートする戦略的取り組みにより多くの時間を割くことができます」と彼は付け加えます。

現在、Intito GroupのDACH地域マネージャーであるChristoph Hein氏は、このソリューションの効果を次のように要約しています。「IBM Planning Analyticsの卓越した柔軟性と拡張性により、Volkswagen Group Servicesは、あらゆる組織レベルのマネージャーに対して、安全かつ透明性の高いタイムリーなアクセスを提供し、重要な人事データの活用を実現しました。小規模なユーザー・グループ向けの控えめな導入として始まったものが、現在では何百人ものマネージャーの日々の人事意思決定プロセスをサポートする企業全体のソリューションへと進化しました。」
リアルタイムで自動化されたデータ統合と洞察による、効率的な要員計画

このソリューションの導入により、Volkswagen Group Services社は、人事業務の生産性と効率を大幅に向上させました。Beil氏は次のように述べています。「IBM Planning Analyticsを使用することで、月次レポートの作成にかかる時間を7日からわずか数秒に短縮できました。当社の生産性は85％向上しました。」

主な成果は以下の通りです。

  • 正確かつ最新の人事データ

  • 管理職550名の人事データへの統一的かつ権限管理されたアクセス

  • 約10,000人の従業員の人事計算を1秒単位で自動化

    新ソリューションにより、レポート作成は数秒で完了するようになりました。また、組織全体の何百人ものユーザーが、正確で信頼性の高い従業員データに迅速にアクセスできるようになっています。「Volkswagen Group Services社は、IBM Planning Analyticsを使用して、統一性と一貫性のあるデータ基盤を確立しました。現在、すべてのユーザーが同じ信頼できるデータセットを使用して作業し、整合性と透明性を確保しています」とBeil氏は付け加えます。

    同氏はさらに次のように述べています。「IBM Planning Analyticsを使用すると、管理者はHRの洞察に直接的かつオンデマンドでアクセスできるようになり、情報に基づいた意思決定をより迅速かつ効果的に行うことができます。私たちのカスタマイズソリューションには大きな可能性があり、さまざまな種類のレポートを生成できます。ユーザーは可能性を探索するだけで済みます」とBeil氏は述べています。

    Volkswagen Group Services社は、人事分析のスケーラブルな基盤を構築することで、現在の効率性を向上させ、将来のイノベーションに備えることができるようになりました。IBM Planning Analyticsを使用して、同社はアジリティーの基盤を構築し、現在では財務と人事だけでなく、オペレーションにまで使用しています。これは、組織がデータアクセスの摩擦を取り除き、インテリジェントな自動化でチームを強化することで、戦略的思考の余地、迅速な実行、持続的な成果を生み出せることを示しています。
Volkswagen Group Services社について

Volkswagen Group Services社はVolkswagen Groupの戦略的サービスパートナーであり、ビジネスオペレーション、技術、ITサポート、技術サービス、商業サービス、物流など、自動車バリューチェーン全体にわたってカスタマイズされた運用サービスを提供しています。約10,000人の従業員を擁する同社は、世界中のVolkswagen Groupとそのブランドをサポートする統合ソリューションを提供しています。

 ソリューション・コンポーネント IBM Planning Analytics
