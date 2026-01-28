Volkswagen Group ServicesがIBM Planning Analyticsを選択したのは、8年間にわたり同ソリューションを活用してきた自社財務部門の推薦によるものです。IBM Business Partner でもあり、Volkswagen Group ServicesのコンサルタントであるChristoph Hein氏が、プロトタイピングからデプロイメントまで、ソリューションの実装を支援しました。その結果、Volkswagen Group Services社のニーズに合わせたシステムが実現しました。レポート作成プロセスを自動化し、人事データ管理の統合システムを提供し、リアルタイムでのデータ分析を容易にするものです。

「人事データを扱う必要がある人は誰でも、同じデータセット、正確で最新のデータにアクセスできます。管理者は、ワンクリックでフィルターを選択し、ディメンションを変更し、メトリクスを結合するオプションを使用して、日次および月次レポートを数秒以内にカスタマイズできます。例えば、所在地、不在、能力などです。このソリューションは、データの信頼性を高める自動化された品質管理によってサポートされており、既存のシステムとスムーズに統合できます」とBeil氏は言います。

現在、人事チーム、マネージャー、労使協議会など、組織全体で600人以上のユーザーがこのソリューションの恩恵を受けています。IBM Planning Analyticsは、信頼できる唯一の情報源、データ品質の向上、日常業務の自動化によって人事機能を強化しました。このソリューションは、さまざまなソースからのHRメトリクスやKPIの完全な可視性とカスタマイズ可能なモジュールを提供し、管理者がよりスマートな労働力の意思決定を行えるようにします。「例えば、監査モジュールでは、チームリーダーが個々の従業員に関するメールを受け取り、それに応じて特定のトレーニングを計画したり、教育リソースを推奨したりできます」とBeil氏は説明します。「日常的なプロセスを自動化することで、人事チームは組織全体をサポートする戦略的取り組みにより多くの時間を割くことができます」と彼は付け加えます。

現在、Intito GroupのDACH地域マネージャーであるChristoph Hein氏は、このソリューションの効果を次のように要約しています。「IBM Planning Analyticsの卓越した柔軟性と拡張性により、Volkswagen Group Servicesは、あらゆる組織レベルのマネージャーに対して、安全かつ透明性の高いタイムリーなアクセスを提供し、重要な人事データの活用を実現しました。小規模なユーザー・グループ向けの控えめな導入として始まったものが、現在では何百人ものマネージャーの日々の人事意思決定プロセスをサポートする企業全体のソリューションへと進化しました。」