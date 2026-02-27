UKRI社は現在、財務、人事、給与、プロジェクト、調達を合理化する統合されたクラウドベースのプラットフォーム上で運営されています。このモダナイゼーションにより、プロセスの簡素化、レポートの改善、オペレーションとリソース割り振りをリーダーが可視化できるリアルタイム・ダッシュボードなど、具体的なメリットがもたらされました。これらの機能により、UKRI社はデータ駆動型の意思決定をより迅速に行うことができ、研究プログラムを加速させ、量子コンピューティングや気候ソリューションなどの分野での先駆的な研究に資金を提供するというミッションをサポートできます。

UKRI社は今後、Oracle FusionでAI駆動型の機能と高度な分析を活用し、予測と戦略計画をさらに強化する予定です。IBM Consultingが引き続き最適化と将来の機能強化の信頼できるアドバイザーとなることで、UKRI社はデジタル機能を拡張し、英国の主要な研究とイノベーション資金提供者としての役割を強化することになります。