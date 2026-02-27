UKRI社がIBM Consultingで統一されたプロセスと可視性の向上を実現
UKRI社は研究とイノベーションを支援する英国最大の公的資金提供機関で、知識の発展と経済的、社会的、文化的メリットを推進する上でクリティカルな役割を果たしています。複数の研究評議会や研究機関にわたる助成金やプログラムの管理には俊敏性と正確性が求められますが、レガシー・システムではそれが困難でした。財務、人事、給与、調達のプロセスがサイロ化され、プロセスのギャップが生じ、可視性が制限されていました。データがさまざまなプラットフォームに分散しているため、UKRI社は、情報に基づいた意思決定をサポートし、研究の影響を加速するために情報を統合および管理する上で課題に直面していました。
これらの課題を克服するため、UKRI社はIBM Consultingと提携し、レガシー・オンプレミスのOracle® R12システムからOracle Fusion Cloud Applicationsに移行しました。クラウドへの移行は戦略的な飛躍であり、数十億ドルの研究資金を管理する組織に拡張性、オートメーション、高度な分析もたらしました。IBMの役割は実装にとどまらず、信頼できるコンサルティング・パートナーとして、複雑なデータ移行に関してクリティカルなサポートを提供し、包括的なトレーニング・ストラテジーを支援し、意思決定を向上させるAI駆動型機能の組み込みました。IBMは、クリティカルなプロセスを統合し、リアルタイムの洞察を可能にすることで、UKRIがバック・オフィスをデータ駆動型のエンジンに変革し、卓越した研究を実現できるよう支援しました。
UKRI社は現在、財務、人事、給与、プロジェクト、調達を合理化する統合されたクラウドベースのプラットフォーム上で運営されています。このモダナイゼーションにより、プロセスの簡素化、レポートの改善、オペレーションとリソース割り振りをリーダーが可視化できるリアルタイム・ダッシュボードなど、具体的なメリットがもたらされました。これらの機能により、UKRI社はデータ駆動型の意思決定をより迅速に行うことができ、研究プログラムを加速させ、量子コンピューティングや気候ソリューションなどの分野での先駆的な研究に資金を提供するというミッションをサポートできます。
UKRI社は今後、Oracle FusionでAI駆動型の機能と高度な分析を活用し、予測と戦略計画をさらに強化する予定です。IBM Consultingが引き続き最適化と将来の機能強化の信頼できるアドバイザーとなることで、UKRI社はデジタル機能を拡張し、英国の主要な研究とイノベーション資金提供者としての役割を強化することになります。
UK Research and Innovation （UKRI）社は、研究とイノベーションを支援する英国最大の公的資金提供機関で、知識の向上、生活の改善、経済成長の促進のために年間約80億ポンドを投資しています。複数の評議会を統合して、さまざまな分野にわたる世界クラスの研究とビジネス主導のイノベーションをサポートし、地域的および世界的に社会に利益をもたらすダイナミックで包括的なシステムを促進しています。
Oracleはエンタープライズ・ソフトウェアの世界的リーダーであり、Oracle Fusion ERPのようなソリューションを提供し、企業が効果的に業務を統合・管理するのを支援しています。
