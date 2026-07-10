トリバゴがマルチプロバイダーの生成AIプラットフォームでチームを強化

トリバゴはIBM Consultingと協働して、生産性、知識へのアクセス、意思決定を向上させる「トリバゴ・コパイロット」を構築および拡張しています。
生成AIの登場は、業界全体での仕事の作成、文書化、実行方法の転換点となりました。ナレッジ・ワーカーは、アイデアの草案を作成し、情報を検索し、意思決定を加速する新しい方法を突然手に入れました。同時に、組織はモデルへのアクセス、データ・ガバナンス、およびこれらのツールを安全に大規模に利用する方法に関して、増大する不確実性に直面していました。さらに、トリバゴは欧州のデータ保護とデジタル主権の厳格な要件に対処する必要がありました。公開されたAIツールの使用により、企業の機密情報がEU圏外で処理または転送されるのではないかという懸念が生じ、チームが生成AIを自由に試すことができなくなりました。そのため、データの保存、ガバナンス、EUの規制への準拠を確保しながら、従業員が安全にAIと対話できる、安全なエンタープライズ・グレードの環境が緊急に必要となりました。リスクは、誤ったテクノロジーを採用するだけでなく、仕事の性質がすでに変わりつつあるのに、対応が遅すぎることにもありました。
こうしたより広い文脈の中で、トリバゴは、新たなアプローチを取らなければ、自社の抱える課題がより顕在化してしまうことを認識しました。市場は急速に変化しており、様々なモデルがそれぞれ異なる用途で優れた力を発揮していました。個別のサブスクリプション、ログイン、メンタル・コンテキストを管理するオーバーヘッドが、AIが実現するはずの生産性の向上そのものを損なっていました。同時に、一社のプロバイダーを中心に統合することは安全な代替手段ではありません。料金体系の変更、モデルの廃止、サービスの中断によって、急にワークフローが中断され、どの組織も無視できない集中リスクが生じる可能性があるからです。こうした課題を契機に、トリバゴはAIを活用して企業データと連携するための安全かつ統一されたインターフェースを構築する機会を得ました。これにより、分散した情報へのアクセスが簡素化されると同時に、管理された環境内での安全でコンプライアンスに準拠した生成AIのスケーラブルな使管を可能にしました。
高品質なドキュメント、プロジェクト計画、ビジネスケースの作成には多大な手作業が必要であり、本来ならスピーディーで起業家精神があふれる環境において業務の遂行を遅らせていました。
トリバゴは、生産性を向上させ、知識を保存し、あらゆるレベルの従業員がより速く作業し、より適切に意思決定できるようにしながら、生成AIのシフトに対応する方法を必要としていました。
生成AIを信頼性の高いエンタープライズ機能に変えるために、トリバゴはIBMと提携して「トリバゴ・コパイロット」と呼ばれる社内AIコパイロットを設計し、進化させました。IBM Consultingのデジタル製品設計とエンジニアリングを通じて、IBMとトリバゴは連携し、ガバナンス、セキュリティー、地域的なデータ管理を維持しながら、複数の大規模言語モデル・プロバイダーをサポートできる柔軟でオープンな基盤を構築しました。トリバゴ・コパイロットの経験は、最新のエンタープライズ・コパイロットに沿っており、クラウド基盤を活用して安全でスケーラブルなAI駆動型の生産性を実現します。
チームは、基礎となるデータと統合をプロビジョニングおよび管理する一貫した自動化された方法を確立し、組織全体での反復処理の迅速化と信頼性の高い拡張を可能にしました。この基盤により、トリバゴはコパイロットを単なるコンテンツ生成の枠を超えて拡張し、Eメール、Slackのメッセージ、ドキュメンテーション・システムを連携させるエンタープライズ・サーチ体験へと進化させることができました。これにより、知識がどこに保存されていても、より簡単に検索できるようになりました。この機能は検索拡張生成（RAG）によってさらに強化され、AIの応答がトリバゴの内部データに基づいて行われるようになり、制御された環境内にすべての情報が安全に保たれるようになりました。このアプローチにより、機密データが外部システムに公開されることが防止され、デジタル主権が強化されました。
単なる情報検索の枠を超えて拡張するため、トリバゴは、AI駆動型の安全なワークフロー自動化を実現しました。従業員は、Outlookを介したEメールの送信、Slackでの会話の要約、簡単なプロンプトによるJiraチケットの作成または更新などのタスクを実行できるようになりました。これにより、チームは受動的な情報消費から AIを用いた能動的なタスク実行へと移行できます。このプラットフォームでは、AIエージェントを活用してコードの実行、ファイルの生成とダウンロード、画像の作成、複数のファイル形式の処理も行えるため、従業員が単一のインターフェースを通じて実行できる範囲がさらに拡大します。
プラットフォームから実践へと移行するために、トリバゴは全社規模のAI学習デーに加えてコパイロットを立ち上げました。このコパイロットは実際のユースケースを中心に構築された25のセッションで、全社の約70%が参加しました。
トリバゴは、AIを少人数の専門職に限定するのではなく、従業員全体での広範な支援に重点を置きました。専任のAIアンバサダー・グループが、目標の設定、ベスト・プラクティスの共有、そして従業員による実践的な実験の指導を支援した一方で、経営陣は好奇心、学習、そしてAIの責任ある活用という文化を積極的に醸成しました。
トリバゴのAI部門責任者、戦略・運用統括責任者であるCarolina Muradas氏は、次のように説明しています。「AIを採用しないリスクは、導入して学習するリスクよりもはるかに高いです。IBMと連携することで、単独で移行する場合よりも早く、コンセプトから本稼働までの移行が可能になりました。今、私たちのチームは、より高い視点からプロジェクトを開始しています」
トリバゴはIBMと連携することで、AIの導入が試行の枠を超え、AIを単独の取り組みとして扱うのではなく、日常の業務に組み込むことができるようにしました。すべての機能はEUのデータ・レジデンシーを念頭に置いて設計されており、企業データ、生成されたアウトプット、およびユーザーとのやり取りが地域内で安全に保持されるようになっています。
トリバゴ・コパイロットを使用してから最初の数年以内に、2023年の初年度に年間平均8営業日の業務時間を削減できたとの報告が従業員からありました。現在、600名以上の従業員がこのプラットフォームを積極的に利用しています。導入は対象従業員の約90％に達しており、日常業務との強力な統合が実証されています。3年目となる2025年には、その数値は従業員1人あたり16.6日以上に倍増し、トリバゴ・コパイロットの広範な導入とチームへのさらなる統合が進んだことを反映しています。
トリバゴは、時間の短縮だけでなく、知識を取得、構造化、再利用する方法を強化しました。エンタープライズ・サーチは、過去の意思決定、ドキュメンテーション、コンテキストに簡単にアクセスできるようにすることで手戻りを減らし、チームは文書化、計画、意思決定の全体的な品質を向上させました。従業員は、より情報に基づいた基盤から取り組みを始めることができ、既存の知見をより明確に把握できるようになりました。従業員は、知識へのアクセスだけでなく、日常的なワークフローを自動化し、プラットフォームを通じて直接操作を実行できるようになったことで、手作業の労力を削減し、より価値の高い仕事に時間を割くことができるようになりました。
結果として、トリバゴはアイデアから実行までの時間を短縮し、品質を損なうことなく迅速な試行と反復を可能にしました。重要なのは、トリバゴがデータの完全な管理を維持し、欧州規制へのコンプライアンスを確保し、エンタープライズAI導入のための信頼できる安全な環境を確立しながらこのトランスフォーメーションを達成したことです。その結果、生産性が向上するだけでなく、より一貫性のあるレジリエンスの高い働き方ができ、生成AIの進化に合わせて企業が適応していくことが可能になります。IBM Consultingのアソシエイト・パートナーであるAkshay Surekaは、次のようにまとめています。「実際の成果は、AIを日常のワークフローに埋め込みすることで得られます。企業の知識を結び付け、単一のインターフェースを通じて操作を実行できるようにすることで、トリバゴのチームはいっそう自信を持ってより迅速に行動することができます」
トリバゴは、旅行者がホテルの価格を比較し、最適な宿泊施設を見つけられるよう支援するグローバルなテクノロジー企業です。同社は、起業家精神、透明性、継続的なイノベーションの強い文化に基づいて運営されています。
© Copyright IBM Corporation. 2026年6月。
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