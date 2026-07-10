トリバゴがマルチプロバイダーの生成AIプラットフォームでチームを強化

生成AIを信頼性の高いエンタープライズ機能に変えるために、トリバゴはIBMと提携して「トリバゴ・コパイロット」と呼ばれる社内AIコパイロットを設計し、進化させました。IBM Consultingのデジタル製品設計とエンジニアリングを通じて、IBMとトリバゴは連携し、ガバナンス、セキュリティー、地域的なデータ管理を維持しながら、複数の大規模言語モデル・プロバイダーをサポートできる柔軟でオープンな基盤を構築しました。トリバゴ・コパイロットの経験は、最新のエンタープライズ・コパイロットに沿っており、クラウド基盤を活用して安全でスケーラブルなAI駆動型の生産性を実現します。

チームは、基礎となるデータと統合をプロビジョニングおよび管理する一貫した自動化された方法を確立し、組織全体での反復処理の迅速化と信頼性の高い拡張を可能にしました。この基盤により、トリバゴはコパイロットを単なるコンテンツ生成の枠を超えて拡張し、Eメール、Slackのメッセージ、ドキュメンテーション・システムを連携させるエンタープライズ・サーチ体験へと進化させることができました。これにより、知識がどこに保存されていても、より簡単に検索できるようになりました。この機能は検索拡張生成（RAG）によってさらに強化され、AIの応答がトリバゴの内部データに基づいて行われるようになり、制御された環境内にすべての情報が安全に保たれるようになりました。このアプローチにより、機密データが外部システムに公開されることが防止され、デジタル主権が強化されました。

単なる情報検索の枠を超えて拡張するため、トリバゴは、AI駆動型の安全なワークフロー自動化を実現しました。従業員は、Outlookを介したEメールの送信、Slackでの会話の要約、簡単なプロンプトによるJiraチケットの作成または更新などのタスクを実行できるようになりました。これにより、チームは受動的な情報消費から AIを用いた能動的なタスク実行へと移行できます。このプラットフォームでは、AIエージェントを活用してコードの実行、ファイルの生成とダウンロード、画像の作成、複数のファイル形式の処理も行えるため、従業員が単一のインターフェースを通じて実行できる範囲がさらに拡大します。

プラットフォームから実践へと移行するために、トリバゴは全社規模のAI学習デーに加えてコパイロットを立ち上げました。このコパイロットは実際のユースケースを中心に構築された25のセッションで、全社の約70%が参加しました。

トリバゴは、AIを少人数の専門職に限定するのではなく、従業員全体での広範な支援に重点を置きました。専任のAIアンバサダー・グループが、目標の設定、ベスト・プラクティスの共有、そして従業員による実践的な実験の指導を支援した一方で、経営陣は好奇心、学習、そしてAIの責任ある活用という文化を積極的に醸成しました。

トリバゴのAI部門責任者、戦略・運用統括責任者であるCarolina Muradas氏は、次のように説明しています。「AIを採用しないリスクは、導入して学習するリスクよりもはるかに高いです。IBMと連携することで、単独で移行する場合よりも早く、コンセプトから本稼働までの移行が可能になりました。今、私たちのチームは、より高い視点からプロジェクトを開始しています」

トリバゴはIBMと連携することで、AIの導入が試行の枠を超え、AIを単独の取り組みとして扱うのではなく、日常の業務に組み込むことができるようにしました。すべての機能はEUのデータ・レジデンシーを念頭に置いて設計されており、企業データ、生成されたアウトプット、およびユーザーとのやり取りが地域内で安全に保持されるようになっています。