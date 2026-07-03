テックマインドは、IBM BobをEコマース経由で導入した初期ユーザーとして、AIエージェントを活用した新しいものづくりを推進。
生成AIの進化により、個人事業主や少人数チームでも、高度な開発や業務自動化に取り組める時代が到来しています。一方で、AIツールの選択肢が急速に増える中、「どのAIを、どのように業務へ組み込むべきか」に悩む企業や開発者も少なくありません。
特に限られた人数で事業を推進する組織では、一人ひとりが複数の役割を担うことが一般的です。そのため、単なる効率化だけでなく、「AIを前提として、仕事の進め方そのものを変えられるか」が重要なテーマになりつつあります。
テックマインド株式会社（以下、テックマインド）でも、IoT関連の取り組みやセミナー運営を進める中で、AIを“質問に答えるツール”としてではなく、“共に開発を進めるパートナー”として活用できないか模索していました。
また、生成AIを業務利用する上ではセキュリティーやガバナンスも重要な観点です。便利さだけではなく、「安心して継続利用できるか」も導入判断に大きく影響していました。
さらに、テックマインドにとっては必要なタイミングで迅速に利用開始できることも重要な条件でした。従来のように営業担当者を介して導入を進めるのではなく、必要な時にすぐ使い始められる購入体験は、スピードを重視する同社にとって欠かせない要素だったのです。
テックマインド代表取締役の澁谷 慎太郎氏は、IBM Bob™の早期アクセス段階から注目していました。他社製品でEコマース（EC）購入が一般化していたこともあり、「IBM BobもEコマース経由で利用できるようになるはず」と期待していたと言います。
実際にEコマース経由で購入可能になると、テックマインドは公開初日にIBM Bobをオーダー。営業担当者を介さず、自ら必要なタイミングで導入できるセルフサービス型の購入体験を高く評価しました。
「Eコマースは、欲しい人にすぐ届く。だからBobを初日にオーダーしました」と澁谷氏。購入プロセスについても、「一般的なクレジットカードでスムーズに購入できた。また、トライアル利用時にクレジットカード登録が不要だった点も良かった」と同氏は振り返ります。
さらに、IBMテクノロジーの活用事例や最新の技術知見を共有するIBM主催イベント「TechXchange」などを通じてコミュニケーションを深める中で、IBM Bob関連イベントへの登壇も実現。人中心の開発からIBM Bob（AIエージェント）中心の設計へと発想を転換する他ユーザーの知見や活用事例に触れたことで、IBM Bobの活用の幅はさらに広がっています。
また、「安心してAIを業務利用できるか」という観点でも、IBMのガバナンスやセキュリティーへの信頼が継続活用を支えています。「IBMだから、安全を担保してくれていると考えて活用しています」と澁谷氏は述べています。
IBM Bobの活用を通じて、テックマインドではAIを単なる補助ツールではなく、“共に開発を進める存在”として業務へ組み込むスタイルが定着し始めています。従来1週間を要していたセンサー調査やプロトタイプの準備作業は30分にまで短縮され、全体の作業時間も20分の1に削減されました。その時間的余白が、新しいことを試す原動力となっています。
現在は、複数のAIエージェント同士を相互レビューさせながら開発を進めることで、コード品質やアウトプット精度の向上を推進。限られた人数でも、AIが継続的に稼働することで、開発スピードや検証効率の向上につなげています。
また、従来は人手で行っていた確認作業や検討プロセスについても、AIを前提に役割分担を再設計し始めています。単純な作業効率化ではなく、「人が考えるべきこと」と「AIへ任せること」を整理しながら、少人数でも継続的に価値を生み出せる開発スタイルを模索しています。
AIへの指示設計や定義書作成についても、イベントやコミュニティー活動を通じて継続的に改善。AIを「使う」だけではなく、「AIと協働する」ことを前提とした開発スタイルへ変化し始めています。
「IBM Bobはエンタープライズのためのアプリケーションに留まらないと考えます。個人事業主や少数精鋭のアジャイル開発でも非常に効果が高いです。さらにハードとソフトの依存関係があるエッジ IoT 系のプロジェクトでも、 IBM Bob は適合してくれます。今後も、一層の精度向上が期待される製品ですね。」と語る澁谷氏は、エッジIoTプロジェクトへのさらなる展開も見据えています。同社はAIを前提としたものづくりや業務設計を試行錯誤しながら、少人数組織ならではの新しいAI活用の形を証明しています。
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引用または説明されているすべての事例は、一部のクライアントがIBMの製品を使用し、達成した結果の例として提示されています。実際の性能、コスト、削減効果、またはその他の結果は、運用環境によって異なる場合があります。