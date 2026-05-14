製造規模とデジタル・システムの拡大に伴い、オペレーションの管理において、製造実行システム（MES）、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、高度な計画とスケジューリング（APS）ツールなどのプラットフォームに企業はますます依存しています。しかし、これらのシステムが連携して機能しない場合、どうなるのでしょうか？

Suzhou Universal社では、複雑化が進むにつれて運用上の深刻な課題が生じていました。データがシステム全体に散在し、品質分析は手作業に大きく依存しており、スケジュールの調整にも時間がかかりミスが発生しやすくなっていました。単純なシステム間のクエリーに最大30分かかる一方で、本番環境の問題をリアルタイムで特定することは困難でした。

統一されたデータ基盤がなく、オートメーションも限られていたため、意思決定が生産ニーズに追いつかなくなっていました。変化がなければ、同社は非効率性、品質のばらつき、そして急激に変化する生産需要に迅速に対応できないなどのリスクに晒される状況にありました。