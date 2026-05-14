エージェント型AIとオーケストレーションによりデータとスケジューリングを統合し、よりスマートな製造オペレーションを実現
製造規模とデジタル・システムの拡大に伴い、オペレーションの管理において、製造実行システム（MES）、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、高度な計画とスケジューリング（APS）ツールなどのプラットフォームに企業はますます依存しています。しかし、これらのシステムが連携して機能しない場合、どうなるのでしょうか？
Suzhou Universal社では、複雑化が進むにつれて運用上の深刻な課題が生じていました。データがシステム全体に散在し、品質分析は手作業に大きく依存しており、スケジュールの調整にも時間がかかりミスが発生しやすくなっていました。単純なシステム間のクエリーに最大30分かかる一方で、本番環境の問題をリアルタイムで特定することは困難でした。
統一されたデータ基盤がなく、オートメーションも限られていたため、意思決定が生産ニーズに追いつかなくなっていました。変化がなければ、同社は非効率性、品質のばらつき、そして急激に変化する生産需要に迅速に対応できないなどのリスクに晒される状況にありました。
これらの課題に対応するため、Suzhou Universal社はX-POWER社と提携し、IBM watsonx Orchestrateを基盤としたエージェント型AIプラットフォームを実装しました。その目標は、単にAIエージェントをデプロイするだけでなく、データ、ワークフロー、システムのオーケストレーションを進め、生産全体でインテリジェントかつ連携に基づいた意思決定を可能にすることでした。
このプラットフォームは、MES、ERP、APS、品質システムなど、主力の企業システムを統合し、統一されたデータ基盤を構築します。自然言語対話を使用することで、ユーザーはシステムを切り替えることなく、インサイトにアクセスし、生産品質を分析し、シームレスにスケジュールを管理できます。
このソリューションの軸は、オーケストレーションです。このプラットフォームは、システム全体でデータを連携させ、エージェントが共通のコンテキストを使用して作業できるようにすることで、より正確で一貫性のあるスケーラブルな成果を保証します。このアプローチにより、孤立したオートメーションから、互いに接続された全社レベルのインテリジェンスへと企業は移行することができます。
すぐに価値を実現できるよう、2つの重要なシナリオが実施されました。
Suzhou Universal社は、データ、エージェント、ワークフローをオーケストレーションすることで、断片化されたプロセスを統合されたインテリジェントな生産システムに変革しました。
エージェント型AIプラットフォームを活用し、Suzhou Universal社は業務効率と意思決定のスピードを大幅に向上させました。かつては最大30分かかっていたシステム間のクエリーを数秒で完了し、自動分析により処理時間を30分から1分未満に短縮できるようになったのです。
インテリジェントな品質問い合わせエージェントを活用することで、生産プロセスにおける問題をより迅速に特定し、根本原因の精度を60%向上させ、チームは事前対応型のレスポンスができるようになります。同時に、製造スケジューリング・エージェントを活用することで俊敏性が向上します。スケジューリング効率は30％以上改善され、組み込みの検証ワークフローを通じて手作業によるエラーが70％削減されました。
データのサイロ化を解消し、リアルタイムでオーケストレーションされたインサイトを実現することで、Suzhou Universal社は、より迅速かつ正確に、自信を持って業務を遂行できるようになりました。このプラットフォームは、将来のイノベーションに向けたスケーラブルな基盤を実現し、インテリジェントなデータ駆動型製造業務の継続的な進歩をサポートします。
Suzhou Universal社は、産業チェーンと高精度部品の製造を専門に、中国を拠点として業務を展開する製造会社です。蘇州に本社を構える同社は、自動車業および産業分野のグローバルな顧客を対象に、高度な生産および品質システムに支えられた高品質でスケーラブルな製造ソリューションを提供しています。
2018年に設立され、中国の蘇州に拠点を置くX-POWER（Suzhou）Information Technology Co., Ltd.は、インテリジェントな製造業向けソフトウェアと統合型デジタル・ソリューションを開発しています。同社は、Suzhou Global Technologyの支援を受け、中小規模の製造業社を対象に、効率性、品質、柔軟性の向上を支援しています。
© Copyright IBM Corporation May, 2026.
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示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。