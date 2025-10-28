SOMPOホールディングス、IBM® WebSphere Libertyでモダナイゼーションを実現
創業130年を誇る日本の保険大手SOMPOホールディングスは、長年のコード変更や合併によるシステムの有機的な拡張により、メインフレームシステムが次第に逼迫し、コストも増大するという課題に直面していました。CPUコアの使用量増加が経費を押し上げる一方、システムの複雑化が従業員の業務効率を低下させ、応答の遅さや機能の制限により顧客の不満も高まっていました。モダナイゼーションを進めなければ、コスト増大、競争力低下、顧客離れのリスクが高まる状況でした。SOMPOは現状を打破するため、コア使用量の削減、生産性の向上、そして長期的なデジタル・イノベーションの基盤構築を目指しました。
変化の速い保険業界で競争力を維持するため、SOMPOはIBMと連携して、レガシーのCOBOLシステムをモダナイズしました。そこでまずSOMPOは、IBM Jsphere Suite for Javaの一部であるIBM WebSphere Libertyを活用して、Javaベースのプラットフォームへと移行しました。このアプリケーション・モダナイゼーションへの取り組みは、インフラ管理を簡素化し、開発者の生産性を向上させ、コストを削減しました。
Libertyの採用を決定づけたのは、3つの重要な要因でした。
シニア・エンジニアの加藤 博志氏は、「Libertyは、100台を超えるサーバーと、最小限の人的資源で24時間365日稼働するオンラインサービスを維持・管理するための最良の方法です」と述べています。
今回の共同作業は、拡張性と効率性に優れたプラットフォームを確立し、SOMPOとIBM、そしてより広範なJavaエコシステムとのコラボレーションを深めることにもつながりました。
システム刷新後、SOMPOは大幅な効率化を実現しました。新システム「SOMPO-MIRAI」により、最小限のスタッフで100台以上のサーバーと7つの環境を管理できるようになりました。その結果、CPUコアの54％削減、メモリー使用量の33％削減が達成され、大幅なコスト削減を実現しました。SOMPOは今後もIBMとの連携を継続していきます。このパートナーシップは、現場からのフィードバックを通じて、IBM WebSphere Libertyのロードマップにさえ影響を与え、継続的な連携先としてのIBMの役割を強固なものにしました。
SOMPOホールディングス・グループは、日本に本社を置く、130年以上の歴史を持つ大手保険・金融サービス会社です。損害保険、海外保険、生命保険に加え、介護ソリューションも提供しています。SOMPOは、人々をリスクから守り、より健康でつながりのある未来の実現に取り組んでいます。
IBM WebSphere Libertyを用いて、ITプラットフォームをモダナイズして効率性と俊敏性を向上させた事例をご確認ください。
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM、IBMのロゴ、およびWebSphereは、世界中の多くの管轄区で登録されたIBM Corp.の商標です。
JavaおよびすべてのJavaベースの商標およびロゴは、Oracleおよび/またはその関連会社の商標または登録商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。