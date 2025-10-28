変化の速い保険業界で競争力を維持するため、SOMPOはIBMと連携して、レガシーのCOBOLシステムをモダナイズしました。そこでまずSOMPOは、IBM Jsphere Suite for Javaの一部であるIBM WebSphere Libertyを活用して、Javaベースのプラットフォームへと移行しました。このアプリケーション・モダナイゼーションへの取り組みは、インフラ管理を簡素化し、開発者の生産性を向上させ、コストを削減しました。



Libertyの採用を決定づけたのは、3つの重要な要因でした。

インフラシステムの運用作業負荷の軽減

アプリケーション開発の生産性向上

全体的なコスト削減

シニア・エンジニアの加藤 博志氏は、「Libertyは、100台を超えるサーバーと、最小限の人的資源で24時間365日稼働するオンラインサービスを維持・管理するための最良の方法です」と述べています。



今回の共同作業は、拡張性と効率性に優れたプラットフォームを確立し、SOMPOとIBM、そしてより広範なJavaエコシステムとのコラボレーションを深めることにもつながりました。