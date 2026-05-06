SOFTWARE ENGINEERING GmbHは、製品開発を軌道に乗せ、市場をリードし続けるために、最新のIBM® Db2® for z/OS®ソフトウェア用のアドオン・ソリューションを確実に提供する必要があります。しかし、運用コストを厳密に管理しながら、IBM Z®上で制限なく新しいソリューションを開発し、テストするにはどうすればよいのでしょうか。
SOFTWARE ENGINEERING GmbH（SEG）は、クライアントに新機能を提供するために、最新のソフトウェアをサポートし、システムへの柔軟なアクセスとコストの最適化を実現するメインフレーム・サーバーを必要としています。
SEGはIBM Global Asset Recovery Servicesと協力して、スムーズで柔軟な製品開発のための十分な容量を最適な価格帯で提供する、IBM認定中古品のIBMメインフレームを導入しました。
SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) は、顧客がミッションクリティカルなIBM Db2 for z/OSデータベース・インスタンスを効率的かつ信頼性の高い最適なパフォーマンスで実行できるようにするための、標準ソフトウェア・ツールとオーダーメイドのサービスを提供しています。最新のデータベース・ソフトウェアを活用する新製品と新機能を提供するには、SEGはテストおよび開発時に現行のメインフレーム・サーバーに柔軟にアクセスする必要があります。
SOFTWARE ENGINEERING GmbHの上級システム・プログラマーであるKarl Henn氏は、次のように語ります。「私たちにとって、状況は非常にシンプルです。メインフレーム・ソフトウエア・ソリューションを提供したいのであれば、私たちが構築したソリューションがお客様のシステムで確実に動作することを保証するために、現行のメインフレーム・サーバーにアクセスする必要があります。IBM System z® Personal Development Tool（zPDT）のような純粋なソフトウェア・ソリューションでは、必要な機能をすべて提供することはできませんでした。当社の製品は複雑な環境で使用されるため、お客様のデータセンターで遭遇する可能性のある幅広い物理ハードウェア構成を常にテストおよび分析できるようにする必要があります。お客様からの電話は1分1秒を争うため、構成を検証して、迅速かつ遅延なくソリューションを提供できるように、お客様の環境に適合した環境をセットアップする必要があります。」
しかし、エンタープライズ・ソフトウェアの構築、実行、サポートに必要な仕様を満たす新しいIBM Zメインフレームの導入コストが、SEGにとって大きな財政上の課題となりました。外部のサービス・プロバイダーから一時的な容量を購入することの限界を経験から知っていた同社は、新しいサーバーに投資することなく、データ共有グループ向けのカップリング・ファシリティーなどの高度な機能を含むインフラストラクチャーを完全に制御し続けたいと考えていました。
Karl Henn氏は次のように認めています。「ソフトウェア開発会社として、サーバーのCPU数など、構成に関する高度な要件があります。そのため、予算内で適切なソリューションを市場で見つけることは困難です。状況やサポート・ケースによっては、システムの再起動や古いオペレーティング・システムのリリース、その他のアクティビティーが必要になることがあるため、共有ホスト・システムも論外です。コストが高くつく上、スケジュールを立てるのが難しいからです。
開発環境への無制限のアクセスがいかに重要かを考えるなら、SEGは、長い間、IBM Zメインフレームに投資してきました。ただし、最新世代の新しいサーバーを購入するという、やむにやまれぬビジネス上の事情がある場合に限ります。その結果、同社は長年にわたってIBM Global Asset Recovery Servicesと協力し、IBM認定中古サーバーを手頃な価格で使用することにより、インフラストラクチャーを十分に最新の状態に保ってきました。そして、最新のIBM Db2 for z/OSデータベース・ソリューションも活用する最高のソフトウェアを構築するために必要なインフラストラクチャーを確保しています。
IBM認定中古機器を利用する場合、SEGは中古のIBMメインフレーム、機能、サーバー用スペアパーツを入手できること、さらに重要なことに、IBM認定に裏打ちされた望ましい品質を得ることができることを知っています。メインフレームは開発活動の根幹であり、ダウンタイムが長引けば、財務面でも評判面でも企業にとって大きな損失となるため、これは非常に重要です。
Karl Henn氏は次のように付け加えています。「私たちは市場を熟知しており、過去に中古機器を販売するサードパーティーのサプライヤーと仕事をしたこともあります。しかし、必要なときに必要なソリューションを、手頃な価格で提供できるのは、IBM Global Asset Recovery Servicesだけだとすぐに気付きました。認定中古サーバーが、開発およびテスト・ワークロードを実行するために十分なパフォーマンスと必要なすべての機能を備えているためには、当社の要件に合わせてシステムをカスタマイズできることが不可欠でした。」
IBM Zプラットフォームのトレードマークである安定性は、サーバーの世代を超えたハードウェアの互換性にも及んでいます。将来性を考慮した新機能の導入では、通常、サーバーの2世代前までの下位互換性を維持します。そのおかげで、SEGは再生サーバーで最新のソフトウェアを使用することができます。
最新のアップグレードでは、SEGは IBM Global Asset Recovery Servicesと緊密に連携して、認定中古品のIBM zEnterprise BC12（zBC12）サーバーを導入しました。このサーバーは、SQL PerformanceExpert、SQL WorkloadExpert、RealTime DBAExpert for Db2 z/OS、Continuousdelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS（CDDC）、WLX Audit for Db2 z/OS などのツールの開発に使用されています。これは、顧客がアプリケーションを微調整して最高のパフォーマンスを実現すること、データベース管理を容易にすること、標準的なタスクを自動化すること、Db2 12の継続的デリバリーがもたらす新たな課題に対処すること、オーバーヘッドをほとんどあるいはまったく発生させることなく完全なコンプライアンスを実現する可能性を高めることに貢献しています。さらに、この最新のサーバー・アーキテクチャーは、さまざまなDb2 z/OS Pocket Toolsに対応しています。
IBM の長年のパートナーとして、IBM Zプラットフォームに関する豊富な経験を持ち、IBM Db2およびCICS® Early Test Programに参加しているSEGは、ユーザー・コミュニティーに積極的に関与しています。Karl Henn氏は次のように述べています。「私たちはIBM Zプラットフォームとその周辺のエコシステムに取り組んでいます。プラットフォームと環境全体に対する当社の貢献は、標準のソフトウェア製品にとどまりません。私たちは、活発なユーザー・コミュニティーの一員であることを楽しんでおり、さまざまなイベントでの幅広いプレゼンテーションを通じて、私たちのインサイトをお客様やパートナーと定期的に共有しています。お客様に寄り添うことが、私たちのビジネスの核心です。あらゆるレベルで頻繁かつ直接的な意見交換を行うことで、お客様がどのような新機能を必要としているのか、また当社の製品ポートフォリオでどのような新開発に取り組む必要があるのかを評価することができます。」
IBM Global Asset Recovery Servicesとの協力のおかげで、SEGはIBM認定中古サーバーを利用し、自社のビジネス要件に合わせてカスタマイズできるようになりました。IBMは、再製造されたサーバーに対して、新たに組み立てられたシステムと同じ厳格なテスト手順を実施し、認定された機能とパーツの包括的な在庫を保有しています。これにより、SEGは、すべてのコンポーネントが確実に機能し、その品質と性能に見合った対価を得ることができるという確信を得ています。Karl Henn氏は次のように述べています。「私たちは、ソフトウェアの開発に使用するインフラストラクチャーを完全に制御できることを重視しています。サーバー上でいつでも必要なオペレーティング・システムのリリースやソフトウェア・バージョンを実行できるため、問題を修正し、新しい製品や機能をより迅速にお客様に提供することが可能になっています。」
IBMの認定を受け、オリジナルの製造仕様で再製造され、完全にテストされたサーバーをコスト効率よく利用できるようになったおかげで、SEGは提供するサービスを拡大し、競争上の優位性を高めることができました。これにより、新しいビジネス・チャンスを活用し、変化する需要や慣行に適応できるようになっています。一例として、IBM Db2 12 for z/OSの新機能と拡張機能の継続的なデリバリーの導入が挙げられます。これにより、お客様は新機能のメリットをより迅速に享受できるようになります。このように新機能をより機敏に提供することは、お客様に新たな課題をもたらすことにもなります。Karl Henn氏は次のように強調します。「世界がこれまで以上に速く動いている中で、ソフトウェアもより速く動く必要があります。また、お客様は新機能の活用を熱望する一方で、ある領域の機能強化が他の領域のデータベースのパフォーマンスに悪影響を及ぼさないという保証も求めています。このような理由から、私たちは現在、お客様と密接に連携して、IBM DB2 for z/OSの継続的デリバリー・アプローチを採用する際のリスクを最小限に抑えるのに役立つ新製品に着手しています。」
SEGがIBMの中古サーバーを使用することの別の利点は、企業の知的財産をよりよく保護できることです。開発や保守のために外部システム上でコードを実行する必要がないため、SEGは、権限のない人や企業が、SEGの基盤となっている重要な情報にアクセスできないことを保証することができます。
Karl Henn氏は次のように結んでいます。「IBM Zメインフレームを常に最新状態に保つことは、特に、IBM Db2 for z/OSの新機能への移行をサポートするツールを提供している当社のビジネスにとって不可欠です。世界中の優れたIBMスペシャリストとの緊密なコラボレーションと、IBM Global Asset Recovery Servicesの魅力的な認定中古システムのおかげで、IBM Zのお客様が限界を押し広げ、信頼性とパフォーマンスを最大化するのを支援する標準ツールの開発と出荷を続けることができます。」
SOFTWARE ENGINEERING GmbHは、IBM DB2 for z/OS用の個別のソフトウェア・サービスと標準ツールを提供しています。SEGは、パフォーマンスを最適化し、データ処理を高速化することで、ヨーロッパと北米の銀行、金融サービス、保険などの部門の企業がIBM Zメインフレームを最大限に活用できるよう支援しています。SEGはドイツのデュッセルドルフに本社を構え、米国のワシントンDCに支社を置いています。
IBM認定中古サーバーおよびストレージ・ソリューションの詳細については、IBM担当者またはIBMビジネス・パートナーにお問い合わせいただくか、Web サイト（ibm.com/certified-used-equipment）にアクセスしてください。
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