SOFTWARE ENGINEERING GmbH

IBM の長年のパートナーとして、IBM Zプラットフォームに関する豊富な経験を持ち、IBM Db2およびCICS® Early Test Programに参加しているSEGは、ユーザー・コミュニティーに積極的に関与しています。Karl Henn氏は次のように述べています。「私たちはIBM Zプラットフォームとその周辺のエコシステムに取り組んでいます。プラットフォームと環境全体に対する当社の貢献は、標準のソフトウェア製品にとどまりません。私たちは、活発なユーザー・コミュニティーの一員であることを楽しんでおり、さまざまなイベントでの幅広いプレゼンテーションを通じて、私たちのインサイトをお客様やパートナーと定期的に共有しています。お客様に寄り添うことが、私たちのビジネスの核心です。あらゆるレベルで頻繁かつ直接的な意見交換を行うことで、お客様がどのような新機能を必要としているのか、また当社の製品ポートフォリオでどのような新開発に取り組む必要があるのかを評価することができます。」

IBM Global Asset Recovery Servicesとの協力のおかげで、SEGはIBM認定中古サーバーを利用し、自社のビジネス要件に合わせてカスタマイズできるようになりました。IBMは、再製造されたサーバーに対して、新たに組み立てられたシステムと同じ厳格なテスト手順を実施し、認定された機能とパーツの包括的な在庫を保有しています。これにより、SEGは、すべてのコンポーネントが確実に機能し、その品質と性能に見合った対価を得ることができるという確信を得ています。Karl Henn氏は次のように述べています。「私たちは、ソフトウェアの開発に使用するインフラストラクチャーを完全に制御できることを重視しています。サーバー上でいつでも必要なオペレーティング・システムのリリースやソフトウェア・バージョンを実行できるため、問題を修正し、新しい製品や機能をより迅速にお客様に提供することが可能になっています。」

IBMの認定を受け、オリジナルの製造仕様で再製造され、完全にテストされたサーバーをコスト効率よく利用できるようになったおかげで、SEGは提供するサービスを拡大し、競争上の優位性を高めることができました。これにより、新しいビジネス・チャンスを活用し、変化する需要や慣行に適応できるようになっています。一例として、IBM Db2 12 for z/OSの新機能と拡張機能の継続的なデリバリーの導入が挙げられます。これにより、お客様は新機能のメリットをより迅速に享受できるようになります。このように新機能をより機敏に提供することは、お客様に新たな課題をもたらすことにもなります。Karl Henn氏は次のように強調します。「世界がこれまで以上に速く動いている中で、ソフトウェアもより速く動く必要があります。また、お客様は新機能の活用を熱望する一方で、ある領域の機能強化が他の領域のデータベースのパフォーマンスに悪影響を及ぼさないという保証も求めています。このような理由から、私たちは現在、お客様と密接に連携して、IBM DB2 for z/OSの継続的デリバリー・アプローチを採用する際のリスクを最小限に抑えるのに役立つ新製品に着手しています。」

SEGがIBMの中古サーバーを使用することの別の利点は、企業の知的財産をよりよく保護できることです。開発や保守のために外部システム上でコードを実行する必要がないため、SEGは、権限のない人や企業が、SEGの基盤となっている重要な情報にアクセスできないことを保証することができます。

Karl Henn氏は次のように結んでいます。「IBM Zメインフレームを常に最新状態に保つことは、特に、IBM Db2 for z/OSの新機能への移行をサポートするツールを提供している当社のビジネスにとって不可欠です。世界中の優れたIBMスペシャリストとの緊密なコラボレーションと、IBM Global Asset Recovery Servicesの魅力的な認定中古システムのおかげで、IBM Zのお客様が限界を押し広げ、信頼性とパフォーマンスを最大化するのを支援する標準ツールの開発と出荷を続けることができます。」