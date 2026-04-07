Skechers USA社にとって、フットウェアで重要なことは機能だけではなく、イノベーションと個人のアイデンティティーの強力な組み合わせでもあります。Comfort テクノロジー Company®のライフスタイル、性能シューズ、アパレル、アクセサリーのコレクションは、180の国または地域と地域で、オンラインと保管の両方で入手できます。先進性が高く、革新的で、常にトレンドを取り入れているSkechers社は、自宅や職場でスタイリッシュかつ快適に自分らしさを表現したいと考えている世界中の何百万もの顧客に選ばれるブランドとなりました。

Skechers社のイノベーションへの取り組みは、IT組織全体に同様に浸透しています。競合他社の一歩先を行き、さらに優れた顧客体験を提供するために、クラウド・プラットフォーム・チームは、社内のデータセンターから移行することでインフラストラクチャーをモダナイズしたいと考えていました。しかし、ワークロードがAmazon Web Services（AWS）、Googleクラウド、Oracleクラウド、その他のクラウド・サービス・プロバイダーに分散しているため、同社のクラウドへの取り組みは複雑でした。目標を達成するには、よりセルフサービス型で自動化されたアプローチが必要でした。

「私たちは長年にわたって、クラウドへの移行プロセスを歩んできました。すでにかなりの量のワークロードがクラウドで実行されていますが、ビジネスとテクノロジーの観点から見た最大の課題の1つは、それをどのように加速するかということでした」と、Skechers社のシニア・クラウド・プラットフォーム・エンジニア、Ramon Borunda氏は述べます。