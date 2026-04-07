数十億ドル規模のグローバル小売業者は、Terraformによるセルフサービスと自動化を通じて業界基盤を強化しています。
Skechers USA社にとって、フットウェアで重要なことは機能だけではなく、イノベーションと個人のアイデンティティーの強力な組み合わせでもあります。Comfort テクノロジー Company®のライフスタイル、性能シューズ、アパレル、アクセサリーのコレクションは、180の国または地域と地域で、オンラインと保管の両方で入手できます。先進性が高く、革新的で、常にトレンドを取り入れているSkechers社は、自宅や職場でスタイリッシュかつ快適に自分らしさを表現したいと考えている世界中の何百万もの顧客に選ばれるブランドとなりました。
Skechers社のイノベーションへの取り組みは、IT組織全体に同様に浸透しています。競合他社の一歩先を行き、さらに優れた顧客体験を提供するために、クラウド・プラットフォーム・チームは、社内のデータセンターから移行することでインフラストラクチャーをモダナイズしたいと考えていました。しかし、ワークロードがAmazon Web Services（AWS）、Googleクラウド、Oracleクラウド、その他のクラウド・サービス・プロバイダーに分散しているため、同社のクラウドへの取り組みは複雑でした。目標を達成するには、よりセルフサービス型で自動化されたアプローチが必要でした。
「私たちは長年にわたって、クラウドへの移行プロセスを歩んできました。すでにかなりの量のワークロードがクラウドで実行されていますが、ビジネスとテクノロジーの観点から見た最大の課題の1つは、それをどのように加速するかということでした」と、Skechers社のシニア・クラウド・プラットフォーム・エンジニア、Ramon Borunda氏は述べます。
同社のクラウド・トランスフォーメーションの要因として、Skechers社のクラウド・プラットフォーム・チームは、利害関係者によるインフラストラクチャーの再評価と再構築の支援に最善を尽くしていました。しかし、いくつかの重要な障害が、それを妨げていました。
まず、自由形式の質問を含む単純なServiceNowフォームVIA® 送信される参考情報リクエストは、解釈の余地が残されていたため、ニーズを明確にして承認を確認するために関係者間で十分なやり取りが必要でした。その成果、リードタイムが長くなり、この問題が優先リストの最上位にランクインしました。
彼らの目標は、エンドユーザーがServiceNowを通じてリクエストを送信することで、プロセス全体がシームレスに展開されるようにすることでした。特定のゲート付きプロセスにはレビューが必要ですが、最終的なビジョンは、リクエストによってバックエンドのアクションがトリガーされ、手動のステップが不要になる、完全に自動化されたセルフサービス・モデルでした。
クラウド・プラットフォーム・チームは、これらの参考情報要求のボトルネックを解決するだけでなく、クラウド・プロビジョニング・プロセスの開始時からセキュリティーを積極的に実装する必要がありました。当時、プラットフォーム・エンジニアは必要に応じて参考情報を自由に構築・デプロイできたため、同じ種類の参考情報間であっても不整合が生じ、人為的ミスの可能性が高まっていました。クラウド参考情報の設定ミスにより、結果として重大なセキュリティー・リスクが生じていました。
最後に、チームはFinOpsをプロセスに統合して、支出と予算編成の予測可能性を高めるという長期的な目標に所在地たいと考えていました。
Borunda氏は、解決策があることを信じていました。「私は長年、Terraform Community Editionの熱心なユーザーであったので、SaaS（Software as a Service）オファリングを使用するというアイデアは、私たちにとって非常に理にかなっていました。Terraformを採用したのは、コードの記述を次に進むながら、その関連の管理タスクを気にする必要がなくなったからです」と同氏は言います。
HashiCorpクラウド・プラットフォーム上のIBM Terraform ®は、インフラストラクチャーの管理を徹底的にモダナイズするためのメカニズムをSkechers社に提供します。参考情報固有のServiceNowフォームに重点を置いた、クローズドエンドの質問を含めて、クラウド・プラットフォーム・チームに必要な詳細情報を事前に提供できるようになりました。s自動化されたワークフローにより、レビューと承認が合理化され、すべての関係者が最新の状態を維持しながら、プロビジョニングが迅速化されます。
「この特定のフローは、エンド・ユーザーにとって大成功を収めています。エンド・ユーザーは、チケット何の進展もなく『進行中の宙ぶらりん状態』に置かれるのではなく、、常に状況を把握できることを高く評価しています」とBorunda氏は述べています。
一貫性のないデプロイメント慣行は過去のものであり、それがもたらすリスクも同様です。「Terraformとそのプライベート・レジストリーを活用することで、再利用できるモジュールが得られ、これまではなかったものを構築する方法に一貫性が生まれます」とBorunda氏は言います。「再利用可能なモジュールを作成できることは、私のチーム、エンドユーザー、そして最終的にはお客様に大きな違いをもたらします。」
また、Terraformを使用すると、チームはコスト予測、サイバーセキュリティー分析、ガードレールを提供するサードパーティ・ツールを実行ライフサイクルに統合できるため、FinOpsとセキュリティーのギャップを適切に埋めることができます。
Terraformは、Skechers社のクラウドの旅、そしてビジネスを前進させました。Skechers社のクラウド・プラットフォーム・シニア・マネージャーであるGabriel Sandoval氏は、「Terraformに移行することで、複数の問題点を軽減することができました。それがなければ、今日の私たちはなかったでしょう。」
ServiceNowとTerraformの統合により、プロビジョニング・ワークフロー時間が数日または数週間から数時間に短縮され、市場投入までの時間（TTM）と顧客体験が向上しました。「エンドユーザーは非常に満足しています。なぜなら、チケットを開くだけで済み、承認を得たら約4分で参考情報が作成されるからです」とBorunda氏は言います。「これにより、お客様に新しい主要な機能を提供するスピードに大きな違いが生まれます。」
Borunda氏はまた、AWSがSkechers社のトランスフォーメーションに貢献したことを認めています。「AWSに真のパートナーを見つけました。彼らは、私たちがサービスを適切に導入するための多くのサービスとガイダンスを提供してくれており、本当に感謝しています。」
これらの改善はすべて、顧客と自社ブランドとの関わり方に測定可能な変化をもたらしました。「顧客が靴を購入するために保管内にいると、チェックアウトの時間ははるかに速くなります。また、実際のレジスターを使用するだけでなく、別のキオスクやiPadを使用することもできるため、保管内の店員と個人的な絆を築くことができます」とSandoval氏は言います。
Skechers社のTerraformでの成功により、チームは他のHashiCorp（IBMグループ企業の）のテクノロジーがモダナイゼーション計画にどのように適合するかをはこちらたいと考えました。同社は現在ID仲介や秘密管理のためにIBM Vault®の導入を検討しており、Terraformや他のHashiCorpソリューションにおけるコード・フレームワークとしてのポリシーであるSentinelも検討しています。「クラウドへの取り組みに関しては、移行を次に進むするだけでなく、完全に自動化する方法も見つけ、HashiCorpとのパートナーシップを次に進むと考えています」とBorunda氏は述べています。
南カリフォルニアに本社を置くフォーチュン500企業のSkechers社は、30年以上にわたって、世界中の男性、女性、そして子供たちの見た目と履き心地をサポートしてきました。コンフォート・テクノロジーの開発は、スタイリッシュで革新的、かつ高品質の製品を手頃な価格で提供するという彼らの取り組みの基盤にあります。Skechers社は、多様なシューズ製品から、幅広いアパレルやアクセサリーまで、総合的なライフスタイル・ブランドです。
© Copyright IBM Corporation. March, 2025.
IBM、IBMのロゴ、TerraformおよびVaultは、IBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
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