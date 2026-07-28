ガレージ・スタートアップからAI搭載の精度まで

オペレーションのモダナイズと成長準備のため、Savage Precision FabricationはIBMプラチナ・ビジネス・パートナーのDAI Sourceと提携し、IBM watsonx Orchestrateをデプロイしました。この取り組みは、明確に定義されたビジネス目標と、Savage Precision Fabrication、DAI Source、IBMの緊密な連携から始まりました。



「当社で成功しているAIプロジェクトの100%は、ビジネスとユースケースの説明によって推進されています。スコットの場合、それが起こったのです。私たちが招かれ、AIをどのように適用できるかについて同氏が何を考えているのか理解でき次第、私たちはすぐに開発チームと連携し、可視化して検証できるものを構築することに投資しました」と、DAI Sourceの社長兼CEOであるBill DeSpain氏は述べました。



このソリューションは、人間による監督を維持しながら、見積、計画、調達のワークフローを変革しました。AIが過去のジョブ、収益性、生産データを分析してドラフト見積もりを作成し、かつては数時間かかっていた計画立案プロセスが数分で完了できるようになりました。



「データは準備できていました。各部門の準備が整っていたのです。人々と話をすることができました。「私たちは侵入しなかっただけでなく、製造現場に至るまで実際に受け入れられました。これは非常に珍しいことです」とDAI Source社のテクニカル・ディレクターのMark Lucente氏は説明します。



Lucente氏は、watsonx Orchestrateが安全で効率的な拡張に必要な基盤を提供したと述べています。「このプラットフォームには、セキュリティー、データ・ストレージ、データベースなど、スープからナッツまで、AIシステムを立ち上げるために必要なものがすべて含まれています」