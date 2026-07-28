ガレージ・スタートアップからAI搭載の精度まで

Savage PrecisionはIBM watsonx Orchestrateで航空宇宙製造を拡張します
Savage Precision Fabrication社は、1974年にW.T.氏とJoAnn Gardner氏によって設立された家族経営の航空宇宙および防衛メーカーです。同社は品質、速度、信頼性で名声を築きました。ガレージでの始まりから、軍用航空機プログラムの信頼できるサプライヤーになるまで、リスクは依然として高く、精度とタイミングがクリティカルです。
現在、息子のScott Gardner氏が率いる同社は、より複雑でミッションクリティカルな基準の下で、精度、品質、納期厳守に関する同じ妥協のない基準を維持し続けています。顧客の需要が高まるにつれ、見積、計画、調達にわたる手作業のプロセスが運用上のボトルネックとなり、拡張性を脅かすようになりました。
オペレーションのモダナイズと成長準備のため、Savage Precision FabricationはIBMプラチナ・ビジネス・パートナーのDAI Sourceと提携し、IBM watsonx Orchestrateをデプロイしました。この取り組みは、明確に定義されたビジネス目標と、Savage Precision Fabrication、DAI Source、IBMの緊密な連携から始まりました。
「当社で成功しているAIプロジェクトの100%は、ビジネスとユースケースの説明によって推進されています。スコットの場合、それが起こったのです。私たちが招かれ、AIをどのように適用できるかについて同氏が何を考えているのか理解でき次第、私たちはすぐに開発チームと連携し、可視化して検証できるものを構築することに投資しました」と、DAI Sourceの社長兼CEOであるBill DeSpain氏は述べました。
このソリューションは、人間による監督を維持しながら、見積、計画、調達のワークフローを変革しました。AIが過去のジョブ、収益性、生産データを分析してドラフト見積もりを作成し、かつては数時間かかっていた計画立案プロセスが数分で完了できるようになりました。
「データは準備できていました。各部門の準備が整っていたのです。人々と話をすることができました。「私たちは侵入しなかっただけでなく、製造現場に至るまで実際に受け入れられました。これは非常に珍しいことです」とDAI Source社のテクニカル・ディレクターのMark Lucente氏は説明します。
Lucente氏は、watsonx Orchestrateが安全で効率的な拡張に必要な基盤を提供したと述べています。「このプラットフォームには、セキュリティー、データ・ストレージ、データベースなど、スープからナッツまで、AIシステムを立ち上げるために必要なものがすべて含まれています」
見積、計画、調達のワークフロー全体に組み込まれたAI搭載の自動化により、Savage Precision Fabricationは品質と顧客対応力を維持しながら、運用能力を大幅に向上させました。見積の所要時間は数時間から数分に短縮され、計画ワークフローは劇的に加速し、全体的な労働力の生産性は推定4〜10倍に向上しました。
「これが私たちにもたらすメリットは、基本的に同じ人材がより少ない労力で4～10倍の作業を行えるようになるということです。そして、それこそが私が求めているものです」とScott Gardner氏は言います。
同社は、価格、品質、納期厳守といったカスタマーが重視する性能を強化し、次に進むための態勢を整えています。
「私たちの主な目標は時間通りに守ることです。時間どおりに進めば、顧客はより多く支払うことになり、DAIとIBMはこれまでそれを提供してきました」とScott Gardner氏は語ります。
Scott Gardner氏は、成長、スピード、優れた運用をサポートするためにAIを採用することで、1974年に両親が確立した基盤をさらに発展させています。ツールはガレージワークショップからAI搭載のオートメーションへと進化しましたが、高品質の部品を時間通りに提供し、顧客の信頼を獲得し、W.T.氏とJoAnn Gardner氏が最初からSavage Precision Fabricationに組み込んだ価値観を継承するという、同社の使命は変わっていません。
1975年に設立されたSavage Precision Fabricationは、家族経営のCNC加工および金属加工会社で、航空宇宙および防衛産業にサービスを提供しています。テキサスに拠点を置く同社は、航空機プログラム用の高精度部品を専門としており、品質、信頼性、イノベーションへの取り組みで知られています。
DAI Sourceはテキサス州アーヴィングに拠点を置くIBMプラチナ・ビジネス・パートナーです。米国のヘルスケア、ライフサイエンス、小売、ハイテク、通信、製造、非営利団体、自動車、保険、金融サービス、高等教育の顧客に対し、30年以上にわたるコンサルティング経験があります。同社は、分析、データ管理、統合ミドルウェア、DevOps、AIOps、ハイブリッドクラウド、セキュリティー・ソリューションを専門としています。
© Copyright IBM Corporation, July, 2026.
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