自動化による収益の相乗的拡大

5,000のオンライン・ショップで数百万人がRiverty社のデジタル決済ソリューションを利用しているような場合、可用性とスピードは不可欠です。Riverty社のエンジニアは、シームレスな常時アクセスを提供するために、高可用性APIを構築および保守しています。しかし、同社は中央チームがフルサービス・プロバイダーの役割を果たすITストラテジーのもとで運営されていました。環境のプロビジョニングから機密情報や証明書の更新に至るまで、インフラストラクチャーに関する要求が山積しています。エンジニアがチケットの解決に何日も待たされることにより、納期は遅れ、摩擦が生じていました。

「当社の小規模なチームが、成長を続ける大規模な組織にとってボトルネックになることはありません」と、Riverty社の支払いおよびクレジット担当テクニカル・ユニット・リードを務めるStephan Kürpick氏は言います。機密管理はさらに負担が増えました。中央チームはAzure Key Vaultでシークレットを手動で処理し、バックログを作成していました。この手動アプローチでは、機密情報の拡散、認証情報の期限切れ、更新漏れのリスクが発生し、コンプライアンスと監査上の懸念が生じていました。