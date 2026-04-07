自動化による収益の相乗的拡大

Riverty社は、機密データを保護しながら、単一の自動化されたプロビジョニング・ワークフローを実現しました。
5,000のオンライン・ショップで数百万人がRiverty社のデジタル決済ソリューションを利用しているような場合、可用性とスピードは不可欠です。Riverty社のエンジニアは、シームレスな常時アクセスを提供するために、高可用性APIを構築および保守しています。しかし、同社は中央チームがフルサービス・プロバイダーの役割を果たすITストラテジーのもとで運営されていました。環境のプロビジョニングから機密情報や証明書の更新に至るまで、インフラストラクチャーに関する要求が山積しています。エンジニアがチケットの解決に何日も待たされることにより、納期は遅れ、摩擦が生じていました。
「当社の小規模なチームが、成長を続ける大規模な組織にとってボトルネックになることはありません」と、Riverty社の支払いおよびクレジット担当テクニカル・ユニット・リードを務めるStephan Kürpick氏は言います。機密管理はさらに負担が増えました。中央チームはAzure Key Vaultでシークレットを手動で処理し、バックログを作成していました。この手動アプローチでは、機密情報の拡散、認証情報の期限切れ、更新漏れのリスクが発生し、コンプライアンスと監査上の懸念が生じていました。
Riverty社は、すべてをゼロから構築することなく開発者の期待に応えながら、インフラストラクチャーとセキュリティー管理を効率化するプラットフォームを必要としていました。彼らはそれをIBMグループ企業のHashiCorpで見つけました。導入スピードも重要でした。「このインフラストラクチャー・プラットフォームを、構築とカスタマイズに多大な時間を費やさず、すばやく実装したいと考えました」とOzerov氏は言います。
HashiCorpの協力により、Riverty社はクラウド移行を加速し、DevOpsモデルへ動きすることで、エンジニアがリスクを軽減しながら、より独立して作業できるようにしました。AzureとKubernetesをまたぐグローバルなマルチクラウド環境で運用されているため、一貫性が不可欠でした。そのためRiverty社は、HashiCorpクラウド・プラットフォーム上でIBM® Terraform®を採用し、インフラをコードとして標準化し、プロビジョニングを自動化しました。チームは現在、再利用可能なセルフサービス・テンプレートを使用して、オンデマンドでインフラストラクチャーをデプロイしています。
コンプライアンスを強化するため、Riverty社はIBM Vault®を採用しました。これにより機密データを保護し、厳格な監査と規制要件をサポートするロールベースのアクセス制御で秘密を大規模に管理しました。
インフラストラクチャーを中核として継続的に改善することで、Riverty社は現在、顧客に柔軟な金融ソリューションを提供するだけでなく、金融テクノロジーの新時代のイノベーションを推進する体制を整えています。HashiCorpクラウド・プラットフォームは、Riverty社の最もクリティカルなアプリケーションをサポートすると同時に、エンジニアがより迅速かつ安全に市場投入できるように支援します。
成果として、Riverty社はセルフサービス型IaCを使用してインフラストラクチャのプロビジョニングを数日から数時間に短縮し、PRベースのワークフローによって展開サイクルを数日から同日に短縮し、承認を80%高速化しました。さらに、Riverty社はマルチクラウド環境をサポートする最高のオープンソース・ソリューションを標準化しました。このソリューションにより、数百のサービスと数千のノードにわたる自動サービス検出と機密管理が可能になると同時に、負荷分散の構成時間が30分から1分未満に短縮されました。
Riverty社は、顧客の経済的なニーズと懸念を最優先に考え、革新的な取り組みを行うことで、個人と企業に新たな経済的自由の時代をもたらします。ヨーロッパと北米に4,000人以上の従業員を擁するフィンテック企業は、テクノロジー、データ、プロセスの最適化を組み合わせ、世界中の数千の加盟店と2,800万人以上の消費者に次世代の金融ソリューションを提供しています。
© Copyright IBM Corporation. March 2026.
IBM、IBMのロゴ、TerraformおよびVaultは、IBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。