暖房、冷房、温水システムの製造・販売大手Rinnai Australiaは、有機的な事業拡大と買収によって大幅な成長を遂げました。しかし、同社の財務部門はこの成長への対応に苦労していました。

同社の財務システムはますます複雑になっていきました。IBM Cognos、IBM TM1、Oracle Essbase、Oracle分析クラウドなどの複数のツールに大きく依存し、手動プロセスや多数のスプレッドシートと組み合わせることで、サイロと重複が発生しました。この状況により、子会社の月末締めに数週間、予算編成プロセスに3か月以上かかるなど、レポート・サイクルが長くなっていました。

同社の最高財務責任者（CFO）であるDilend Chawda氏は、「手作業によるプロセスを次に進むことが持続不可能になる段階まで来ていました」と振り返ります。「リスクやエラーを減らすだけでなく、より良いコラボレーションと意思決定を可能にするために、信頼できる一元的なソースが必要でした。」

Rinnaiは、成長を支援し、機敏性を向上させ、AIの普及を可能にする、現代的でスケーラブルな金融プラットフォームを求め、財務機能のモダナイズを模索し始めました。