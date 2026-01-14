Rinnai Australia、IBM Planning AnalyticsでAI導入の基盤を構築
暖房、冷房、温水システムの製造・販売大手Rinnai Australiaは、有機的な事業拡大と買収によって大幅な成長を遂げました。しかし、同社の財務部門はこの成長への対応に苦労していました。
同社の財務システムはますます複雑になっていきました。IBM Cognos、IBM TM1、Oracle Essbase、Oracle分析クラウドなどの複数のツールに大きく依存し、手動プロセスや多数のスプレッドシートと組み合わせることで、サイロと重複が発生しました。この状況により、子会社の月末締めに数週間、予算編成プロセスに3か月以上かかるなど、レポート・サイクルが長くなっていました。
同社の最高財務責任者（CFO）であるDilend Chawda氏は、「手作業によるプロセスを次に進むことが持続不可能になる段階まで来ていました」と振り返ります。「リスクやエラーを減らすだけでなく、より良いコラボレーションと意思決定を可能にするために、信頼できる一元的なソースが必要でした。」
Rinnaiは、成長を支援し、機敏性を向上させ、AIの普及を可能にする、現代的でスケーラブルな金融プラットフォームを求め、財務機能のモダナイズを模索し始めました。
レポート作成と連結処理の自動化による節約
いくつかの候補を検討した結果、Rinnaiは2024年半ばに財務プラットフォームをモダナイズするための専門家としてIBM Business PartnerのOctane Software Solutionsを選択しました。IBM Planning Analyticsを使用し、Octaneはリスクを最小限に抑えながら、迅速な成果をもたらす段階的なロールアウトを主導しました。IBM Business Partnerのハイブリッド・オンショア・オフショア・モデルと財務に関する深い専門知識により、コスト効率と拡張性を確保しました。さらに、ローコードのアプローチにより、社内チームの積極的な関与が維持され、同社の労働力全体で新しいプラットフォームの導入が加速しました。
この導入により、月末レポーティング、製品収益性分析、需要計画が合理化され、販売、人員計画、資本支出と統合された2025年予算スイートが導入されました。現在、このプラットフォームは単一の真実のソースとして機能し、多様なニーズに対するコラボレーションとモデリングを実現しています。データをAI対応にするための基礎作業を完了したRinnaiは、現在、一連のワークショップを通じてOctaneと協力し、IBM watsonx Orchestrate® を活用して予測を改善し、在庫レベルを最適化し、手作業を減らす方法を模索しています。
同社の財務チームは、IBM Planning Analyticsによって変革し、次のような大幅な効率性の向上と戦略的優位性を実現しました。
同社の財務システムのモダナイゼーションにより、データの入力から分析に重点が移り、従業員の士気が向上しました。Rinnaiは現在、自然言語クエリーや異常値検知のためにIBM Planning AnalyticsやIBM watsonxを活用しながら、運転資本の予測モデルを活用しています。この取り組みでは財務チームを戦略的パートナーとして位置付け、より迅速な意思決定を推進および10%の在庫削減を目標としており、CFOに早期の行動、メリットの定量化、協力的な文化の育成に関する教訓を提供しています。Chawda氏は「AIは組み込む必要がありますが、導入は遅くなればなるほど難しくなり、コストも高くなります」と指摘しています。
Octaneと提携することで、Rinnaiは事後対応的な報告機能から戦略的洞察の事前対応型の要因へと変革し、AI時代の未来に対応できるようになりました。
Rinnai Australia は、暖房、冷房、温水システムの主要な製造・販売業者です。複数の子会社にわたる事業と買収の歴史を持つRinnaiは、オーストラリアで50年以上にわたり信頼されるブランドです。同社は20か国で事業を展開し、グローバルな専門知識を提供してオーストラリアのライフスタイルに合わせたソリューションをカスタマイズしており、Rinnai、Brivis、APAC、Poloなどさまざまなブランドを展開し、高品質な製品を提供しています。
Octane Software Solutionsは、IBM Planning Analyticsと変革における深い専門知識を提供するIBM パートナースペシャリストであり、企業が必要に応じて参考情報を拡張し、コストを効果的に管理できるよう、オンショアとオフショアのハイブリッド環境を提供します。Octaneのローコード・アプローチは、社内チームがロールアウト全体を通じて実践的な姿勢を維持することを奨励し、導入と機能構築を加速します。
