OCC社がIBM® Sterlingのコンテナ化ソリューションを活用し、システム・アップグレードを迅速化し、市場のレジリエンスを強化
Options Clearing Corporation（OCC）社は、米国上場オプションの唯一の中央清算機関です。米国の大手ブローカー・ディーラー、証券会社、先物委託業者など、100以上の決済参加者を対象にサービスを提供しており、OCCの効率的かつ効果的な清算およびリスク管理サービスに依存しています。50年以上の歴史を持つOCC社は、2012年にシステム上重要な金融市場ユーティリティー（SIFMU）に指定され、市場における同社の役割の重要性がさらに高まりました。
その一方でOCC社はエコシステム全体で取引の複雑さが増大する中、その管理に課題を抱えていました。手作業、時間のかかるアップグレード、拡張性のボトルネック、そして万全のセキュリティー要件により、レガシーITインフラストラクチャー内での統合とガバナンスはますます困難になっていました。OCC社は特に、多大な手動プロセスと、わずかなバージョン更新でさえ最大18か月を要するアップグレード・サイクルによって、大きく足を引っ張られていました。OCC社は、米国上場オプション市場におけるレジリエンスとセキュリティーを継続的に確保するために、インフラストラクチャーをモダナイズし、新たなテクノロジーに適応する必要がありました。
より迅速なアップグレードと機能強化の必要性に迫られたOCC社は、IBM Client Engineeringの支援を受けました。IBMチームは、IBM Sterling B2B IntegratorTM、Sterling External Authentication Server（SEAS）、Sterling Secure Proxy、Sterling Control Center Monitorを含んだIBM Sterling B2Bデータ交換ソフトウェアを活用したコンテナ化ソリューションを設計しました。
この導入計画では、従来のB2Bデータ交換環境と新しいコンテナ化ソリューションの双方を同時にサポートする二重アプローチを取っています。この戦略により、オプション市場の参加者に対する継続的なサポートが確保され、OCC社はコンテナ化へ完全に切り替える前に、両環境を個別に、また並行してテストすることが可能になります。さらに、この移行は、100を超える決済参加者との連携および1日500GB以上のデータの管理という課題も解決するでしょう。OCC社は、顧客をSterling File GatewayまたはB2B Integratorに移行した後、取引量が大幅に増加すると見込んでいます。
さらに、コンテナ化への移行により、OCC社はAIの活用機会や追加的なセキュリティー対策を検討できるようになるでしょう。同社が慎重に進めているAI活用への関心は、KubernetesにおけるHelmチャートの検出自動化、ビジネス・プロセスの改善、セキュリティーの強化、トレーサビリティーの向上に役立つ可能性があります。より迅速なアップグレードにより、将来のイノベーションとプロセス改善のためのリソースを確保できます。
OCC社はコンテナ化ソフトウェアへの移行により、アップグレード・サイクルの期間を大幅に短縮する計画です。小規模なアップグレードなら、従来は18カ月かかっていましたが、今後は1日半で完了します。この急速なスピードアップにより、大幅なコスト削減と運用効率の最適化が期待されています。OCC社のミドルウェア統合マネージャーであるMoin Syed氏は、その効果を次のように強調しています。「IBM Sterlingのコンテナによって、もはや過去に縛られることはありません。私たちは金融インフラストラクチャーの未来を築いているのです」。コンテナ・アーキテクチャーへの移行により、1日500GBを超える取引に対するオートスケーリングが可能となり、決済参加者の利便性が向上しました。さらに、この移行はOCC社をハイブリッドクラウドに対応できる体制へと導き、市場変動への適応力を高めることにつながります。
OCC社の日々の業務も大幅に改善され、セキュリティー業務の効率化や、詳細なメトリクスを取得してより効果的なアラートを実装する監視機能が強化されます。OCC社はモダナイゼーションへの取り組みを進める中でIBM社とのパートナーシップをさらに強化し、IBM社は金融テクノロジーのイノベーションをリードし続けるために必要なツールと専門知識でOCC社を支援し続けます。「コンテナ化への移行は自然で論理的な結論でした。躊躇している場合ではありませんでした。IBMのイノベーションの進化に合わせて、当社も進むことにしました」と、OCC社のプリンシパル・インフラストラクチャー・アーキテクトであるGreg Hanson氏は述べています。
Options Clearing Corporation（OCC）社は、世界最大の株式デリバティブ清算機関です。1973年に設立されたOCC社は、オプション、先物、有価証券貸借取引の清算および決済サービスを提供することで、市場の安定性と健全性の促進に尽力しています。システム上重要な金融市場ユーティリティ（SIFMU）として、米国証券取引委員会（SEC）、米国商品先物取引委員会（CFTC）、および米国連邦準備制度理事会（FRB）の管轄下で事業を運営しています。OCC社は100を超える決済参加者を擁し、20の取引所および取引プラットフォームに対して中央清算および決済サービスを提供しています。また、オプションのメリットとリスクに関する無料で有益な教育リソースを、Options Industry Council（OIC）を通じて提供しています。
