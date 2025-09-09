OCC社はコンテナ化ソフトウェアへの移行により、アップグレード・サイクルの期間を大幅に短縮する計画です。小規模なアップグレードなら、従来は18カ月かかっていましたが、今後は1日半で完了します。この急速なスピードアップにより、大幅なコスト削減と運用効率の最適化が期待されています。OCC社のミドルウェア統合マネージャーであるMoin Syed氏は、その効果を次のように強調しています。「IBM Sterlingのコンテナによって、もはや過去に縛られることはありません。私たちは金融インフラストラクチャーの未来を築いているのです」。コンテナ・アーキテクチャーへの移行により、1日500GBを超える取引に対するオートスケーリングが可能となり、決済参加者の利便性が向上しました。さらに、この移行はOCC社をハイブリッドクラウドに対応できる体制へと導き、市場変動への適応力を高めることにつながります。

OCC社の日々の業務も大幅に改善され、セキュリティー業務の効率化や、詳細なメトリクスを取得してより効果的なアラートを実装する監視機能が強化されます。OCC社はモダナイゼーションへの取り組みを進める中でIBM社とのパートナーシップをさらに強化し、IBM社は金融テクノロジーのイノベーションをリードし続けるために必要なツールと専門知識でOCC社を支援し続けます。「コンテナ化への移行は自然で論理的な結論でした。躊躇している場合ではありませんでした。IBMのイノベーションの進化に合わせて、当社も進むことにしました」と、OCC社のプリンシパル・インフラストラクチャー・アーキテクトであるGreg Hanson氏は述べています。