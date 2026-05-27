Netlifyは、1,200万人以上の開発者と6,000万以上のアプリケーションを対象に最新のWeb開発を強化するAIネイティブ・プラットフォームです。AI駆動型の開発が加速する中、Netlifyはわずか数か月で100万を超えるAI生成アプリケーションをサポートしてきました。

Netlifyは毎日何千もの導入が行われているため、頻度の高いAPI駆動型のワークフローに対応できるネットワーク基盤を必要としていました。低遅延、高可用性、迅速なグローバル展開を確保することは、実稼働対応アプリケーションを大規模に提供するために不可欠になりました。リアルタイムのトラフィック管理とスケーラブルなDNSがなければ、パフォーマンスと信頼性に影響を与える可能性があります。