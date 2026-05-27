Netlify、IBM NS1 Connectを活用して、数百万のAI駆動型アプリのパフォーマンスを向上
Netlifyは、1,200万人以上の開発者と6,000万以上のアプリケーションを対象に最新のWeb開発を強化するAIネイティブ・プラットフォームです。AI駆動型の開発が加速する中、Netlifyはわずか数か月で100万を超えるAI生成アプリケーションをサポートしてきました。
Netlifyは毎日何千もの導入が行われているため、頻度の高いAPI駆動型のワークフローに対応できるネットワーク基盤を必要としていました。低遅延、高可用性、迅速なグローバル展開を確保することは、実稼働対応アプリケーションを大規模に提供するために不可欠になりました。リアルタイムのトラフィック管理とスケーラブルなDNSがなければ、パフォーマンスと信頼性に影響を与える可能性があります。
Netlifyは、成長と性能のニーズをサポートするために、IBM® NS1 CONNECT®で管理されるDNSとトラフィック・ステアリングを導入しました。これらの機能により、ネットワークの状態に基づいてリアルタイムのルーティングの決定が可能になり、ユーザーを最適なエッジ・ロケーションに誘導できます。
Netlifyは、IBM NS1 CONNECT PULSARを使用して、輻輳や停止を回避しながらトラフィックを動的にルーティングし、高速で信頼性の高いユーザー体験を維持します。APIファーストの設計はNetlifyのプラットフォームと連携して、従来のDNSモデルに伴う遅延なしに、高頻度の導入とプログラムによる更新を可能にします。
Netlifyは、IBM NS1 Connectを使用して、数百万のアプリケーションと開発者をサポートするスケーラブルでレジリエントなDNS基盤を構築しました。このプラットフォームは現在、一貫したパフォーマンスとアップタイムを維持しながら、大量の導入を処理できるようになりました。
低TTL DNSを使用すると、5秒以内でグローバルな伝播が可能になり、アプリケーションを迅速に配信できます。リアルタイムのトラフィック・ステアリングにより、混乱時でもパフォーマンスと信頼性が向上します。NetlifyがAIネイティブ・プラットフォームを拡張するに伴い、IBM NS1 Connect はシームレスで高性能なユーザー体験をサポートしています。
Netlifyは、現代のWeb開発のためのAIネイティブ・プラットフォームであり、開発者やAIエージェントが大規模にアプリケーションを構築・展開できるようにします。世界中で何百万もの開発者とアプリケーションをサポートしています。
© Copyright IBM Corporation April, 2026.
IBM、IBMのロゴ、NS1 CONNECTは、IBM Corp.は、世界中の多くの国で登録されたIBM Corp.の商標です。示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の成果はお客様の構成や条件によって異なるため、一般的に期待される成果を提供することはできません。