リトアニアのNational Agency for Educationは、S2P社と提携して、学校の成績分析を自動化するためのIBM® watsonxテクノロジーをデプロイしました
National Agency for Education（NAE）は、Ministry of Education, Sport, and Science of the Republic of Lithuaniaによって設立された行政機関です。同庁は、包括的な教育プログラムの確保、教師の専門能力開発プログラムの編成、学生の成績評価などの取り組みを通じて、国または地域の教育を管理しています。
NAEはその責任の一環として、各学校、自治体、および国レベルでの教育プログラムの状況を監視するために学校管理報告書を収集しています。毎年、約3,000件の新しいレポートが提出され、構造化データと非構造化データが混在し、さまざまなファイル・タイプで保存されています。平均10ページの各報告書から未加工データを抽出するだけでも、手作業で約4時間かかりました。これは、NAEにとってまったく持続不可能なワークロードでした。
同時に、NAEは、レポートを学生の登録率や資金などの他のデータと比較することが困難であり、学校の業績を全体的に把握することが困難であることに気付きました。教育プログラムの責任者が成果を確認し、データに基づいた政策推奨事項を作成するための時間を確保することを目標に、教育プログラムの取り込みと分析の自動化ソリューションを探していました。
IBM® Business Partner であるS2P社と協力し、NAEは、AIで強化された自動化ソリューションの基盤としてIBM® watsonx.aiとIBM® Cognos Analyticsテクノロジーを選択しました。
S2P社は、異なる形式の複数のソース文書からデータを抽出し、クライアントが指定した14の異なるKPIに従って、統合分析を提供するソリューションを構築しました。まず、未加工データが抽出、変換され、ベクトル・データベースに挿入されます。2番目のステップとして、IBM watsonx.aiがレポート要件に従って情報を処理します。次に、AIが情報を評価し、各学校の革新的な学習手法の使用などを考慮して、各KPIの数値を0から3のスケールで提供します。これらのKPIは、政府機関に政策決定の根拠を示す証跡を提供します。
すべての情報が構造化データベースにロードされると、データ・プールを、40を超える異なる登録内容から情報を取得する国立教育プログラム管理システムの他の構造化データと比較できます。これらのデータはすべてCognos Analyticsに取り込まれ、NAEの幹部が全国の教育システムのパフォーマンスを視覚化できるように、一連のダッシュボードが作成されます。
「この革新的なプロジェクトは、S2P社の献身と専門知識がなければ実現できなかったでしょう」と、NAEの情報資源局の管理ディレクターであるEduardas Daujotis氏は述べています。
IBM watsonx.aiとIBM Cognos Analyticsテクノロジーに基づいて構築されたソリューションにより、NAEは以前の手動のデータ抽出プロセスを排除し、生産性を99％向上させました。同時に、分析プロセスを合理化することで、政府機関はシステム全体でデータのプールを簡単に比較し、各学校や自治体の業績をコンテキスト化できます。
このソリューションが毎年より多くのデータを収集することで、NAEは教育システム全体のパフォーマンスを前年比で追跡できるようになり、この重要な社会サービスについて深い洞察が得られるようになります。収集されたデータは、リトアニアの教育プログラムの将来を形作る上で、より正確かつ積極的な意思決定も可能にするでしょう。
「S2P社とIBM社のテクノロジーのおかげで、私たちは自信を持って、データ駆動型の意思決定を通じてリトアニアの教育プログラムを改善するという使命を前進させることができます」とDaujotis氏は締めくくっています。
National Agency for Educationは、Ministry of Education, Sport, and Science of the Republic of Lithuaniaによって設立された行政機関です。同庁は、National Examination Center、National School Evaluation Agency、Center for Special Pedagogy and Psychology、Education Supply Center、Center for Information Technology in Education、およびthe Center for The Development of Educationの6機関を統合して設立され、2019年9月、正式に業務を開始しました。
2009年に設立され、ヴィリニュスに本社を置くS2P社は、リトアニアを代表するIBMビジネスパートナーです。同社は、公共および民間組織に、専門化された企業の業績管理およびBusiness Intelligenceソリューションを提供しています。
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM、IBMのロゴ、Cognosおよびwatsonx.aiは、IBM Corp.の商標であり、世界の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。