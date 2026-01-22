National Agency for Education（NAE）は、Ministry of Education, Sport, and Science of the Republic of Lithuaniaによって設立された行政機関です。同庁は、包括的な教育プログラムの確保、教師の専門能力開発プログラムの編成、学生の成績評価などの取り組みを通じて、国または地域の教育を管理しています。

NAEはその責任の一環として、各学校、自治体、および国レベルでの教育プログラムの状況を監視するために学校管理報告書を収集しています。毎年、約3,000件の新しいレポートが提出され、構造化データと非構造化データが混在し、さまざまなファイル・タイプで保存されています。平均10ページの各報告書から未加工データを抽出するだけでも、手作業で約4時間かかりました。これは、NAEにとってまったく持続不可能なワークロードでした。

同時に、NAEは、レポートを学生の登録率や資金などの他のデータと比較することが困難であり、学校の業績を全体的に把握することが困難であることに気付きました。教育プログラムの責任者が成果を確認し、データに基づいた政策推奨事項を作成するための時間を確保することを目標に、教育プログラムの取り込みと分析の自動化ソリューションを探していました。